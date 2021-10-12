В Раде предлагают ввести почетное звание "Отец-герой"
В Раде зарегистрирован Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о присвоении почетного звания "Отец-герой"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
Законопроект №6162 был получен парламентом 11 октября.
В данный момент текст проекта закона отсутствует.
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-Да, алиментщик! Да, неплательщик! Зато - Герой!!!
- Прийняли у Верховній Раді законопроект про присвоєння звання "Батько-герой" Кажуть - якісь пільги будуть ...
- А нам то що? У нас на одну дитину менше!
- Та ти знаєш - був у мене "гріх" на стороні! Може я поїду і заберу свого "малого"?...
- Ну давай!
Поїхав Повертається через кілька днів - а дома ПУСТО!!! Він до жіки:
- Де діти???!!!
- Як це - ДЕ? Приїхали батьки і всіх своїх порозбирали ...
- пора бить женщин их же картой
- и ввести так же праздник "День Отца", а то только "День Матери" как то не справедливо..
У меня есть кандидат!
На нет и суда нет.
Нечего здесь обсуждать.
И жизнь наладится.
Винни-Пух
https://www.youtube.com/watch?v=lq0ExdVvjhM
и разбросал по разным странам,
их мамы -там, и кормят их,
отец - герой тут, как ни странно