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В Раде предлагают ввести почетное звание "Отец-герой"

В Раде предлагают ввести почетное звание

В Раде зарегистрирован Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о присвоении почетного звания "Отец-герой"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Законопроект №6162 был получен парламентом 11 октября. 

В данный момент текст проекта закона отсутствует. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил 678 женщинам звание "мать-героиня"

Автор: 

ВР (29258) звание (200) герой (260)


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Топ комментарии
+30
отец героин!.. такого клоуна заделал.. мы всей страной хохочем..
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12.10.2021 11:00
+12
Приходить Микола-"дальнобой" додому і каже дружині:
- Прийняли у Верховній Раді законопроект про присвоєння звання "Батько-герой" Кажуть - якісь пільги будуть ...
- А нам то що? У нас на одну дитину менше!
- Та ти знаєш - був у мене "гріх" на стороні! Може я поїду і заберу свого "малого"?...
- Ну давай!
Поїхав Повертається через кілька днів - а дома ПУСТО!!! Він до жіки:
- Де діти???!!!
- Як це - ДЕ? Приїхали батьки і всіх своїх порозбирали ...
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12.10.2021 11:23
+10
Ага, а топом введут звание "Отец нарИда".
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12.10.2021 10:59
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самэц!
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12.10.2021 10:58 Ответить
Ага, а топом введут звание "Отец нарИда".
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12.10.2021 10:59 Ответить
самое актуальное, да)))

............................

-Да, алиментщик! Да, неплательщик! Зато - Герой!!!
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12.10.2021 10:59 Ответить
Эмммм...стесняюсь спросить, а за какие-такие заслуги будут давать это звание? )
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12.10.2021 10:59 Ответить
Это не та награда, которую только языком заработать можно, не какой-то там айфон!
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12.10.2021 11:01 Ответить
Самому первому дадут папе Зели. Такого γεπαна народил.
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12.10.2021 11:07 Ответить
отец героин!.. такого клоуна заделал.. мы всей страной хохочем..
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12.10.2021 11:00 Ответить
очень своевременно заколотились . пока напишут пока примут . а там как раз и 23 декабря . я же правильно понимаю для кого закон пишут и кого первым наградят ?
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12.10.2021 11:09 Ответить
Приходить Микола-"дальнобой" додому і каже дружині:
- Прийняли у Верховній Раді законопроект про присвоєння звання "Батько-герой" Кажуть - якісь пільги будуть ...
- А нам то що? У нас на одну дитину менше!
- Та ти знаєш - був у мене "гріх" на стороні! Може я поїду і заберу свого "малого"?...
- Ну давай!
Поїхав Повертається через кілька днів - а дома ПУСТО!!! Він до жіки:
- Де діти???!!!
- Як це - ДЕ? Приїхали батьки і всіх своїх порозбирали ...
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12.10.2021 11:23 Ответить
Порядний батько Зеленського, не те що в декотрих недогетьманів засуджений батько за махінації
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12.10.2021 11:16 Ответить
детство провел в тумбочке, игрушки были деревянными?
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12.10.2021 11:19 Ответить
и как у такого приличного тата сынок оказался барыгой ? 41 000 000 $ из Привата через офшоры вывел и не побрезговал
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12.10.2021 12:53 Ответить
Так если мать "героиня", то по логике отец "героин"...
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12.10.2021 11:00 Ответить
порозводили цих "героїв" з будь-якого приводу...я б взагалі заборонив це слово
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12.10.2021 11:01 Ответить
очень правильное и своевременное решение
- пора бить женщин их же картой
- и ввести так же праздник "День Отца", а то только "День Матери" как то не справедливо..
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12.10.2021 11:01 Ответить
Делать больше нечего этим коз..ам.
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12.10.2021 11:02 Ответить
Введите звание «Ничтожество года»
У меня есть кандидат!
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12.10.2021 11:02 Ответить
Самовыдвиженец?
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12.10.2021 14:38 Ответить
Ну, вообще то от баллотировался от слуги народа.
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12.10.2021 15:45 Ответить
"В данный момент текст проекта закона отсутствует." Источник:
На нет и суда нет.
Нечего здесь обсуждать.
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12.10.2021 11:03 Ответить
Это п...ц... Остановите ЗЕмЛЮ я сойду пожалуй. И зовите санитаров
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12.10.2021 11:03 Ответить
Тебе нужно, просто, перестать читать цензор.
И жизнь наладится.
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12.10.2021 11:05 Ответить
А еще надо звание почетный пианист хером на рояле.
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12.10.2021 11:05 Ответить
Первым в номинации - капуцин. У него, кажется, шестеро капуцинят.
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12.10.2021 11:05 Ответить
Та да...сухумский макак настрогал не мало...
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12.10.2021 11:06 Ответить
И в питомнике будут считать отпрысков ?
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12.10.2021 11:18 Ответить
Хламидии подарок?
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12.10.2021 11:05 Ответить
Что они там курят. Такое ощущение, что в ВР собрались одни наркоманы и @ляди.
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12.10.2021 11:05 Ответить
А внебрачные дети будут учитываться?
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12.10.2021 11:06 Ответить
В основном ставка только на них.
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12.10.2021 11:08 Ответить
«Как только я тебя увидел, я сразу понял, что нас ждут приключения».
Винни-Пух
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12.10.2021 11:06 Ответить
Пропоную ввести звання "Найвеличніший Зелений Батько Нації"
https://www.youtube.com/watch?v=lq0ExdVvjhM
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12.10.2021 11:07 Ответить
Це якраз те, що нам потрібно в даний час для сталого розвитку економіки та зміцнення обороноздатності.
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12.10.2021 11:07 Ответить
Больше заняться нечем!
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12.10.2021 11:09 Ответить
Когда эпоха бедности закончилась...а заняться больше нечем)))))))
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12.10.2021 11:10 Ответить
нА ху А
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12.10.2021 11:16 Ответить
Про контрацепцию расскажите этим героям.
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12.10.2021 11:17 Ответить
Звание "Отец-Герой" №1 присвоить верховному курдупелю всех времен и народов!
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12.10.2021 11:17 Ответить
як же вони заібали цим совкодрочерством.
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12.10.2021 11:17 Ответить
В мене є знайомий, зараз вже стареньки підтоптаний, але в молодості був той ще ходок... В нього мабуть цілий взвод якщо не рота діточок нароблених. Чекаю коли нагороду він отримає
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12.10.2021 11:26 Ответить
Это уже не смешно...
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12.10.2021 11:29 Ответить
Актуально ввести звание -ПАПА лучшего предателя и думаю что лидером был бы папик роялеиграющего!!!!
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12.10.2021 11:31 Ответить
Не нужно этого делать, а ликвидировать звание "мать-героиня" и закончить этот совковый цирк.
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12.10.2021 11:40 Ответить
Правильное название -"Сосед герой!"
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12.10.2021 11:44 Ответить
Лучше альфа-самец.
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12.10.2021 11:44 Ответить
Краще президент - героїн, чи президент - кокаїн...
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12.10.2021 11:45 Ответить
Дно
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12.10.2021 11:50 Ответить
отец -"заделал" семерых ...
и разбросал по разным странам,
их мамы -там, и кормят их,
отец - герой тут, как ни странно
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12.10.2021 12:34 Ответить
Отец герой у Порошенка був. В нього і орден Героя є.
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12.10.2021 13:04 Ответить
Можна і ще одне почесне звання ввести - "Депутат дебіл".
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12.10.2021 14:23 Ответить
Этот тот, кто не платит алиментов на 10 и более детей?
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12.10.2021 14:33 Ответить
Насправді є чоловіки які залишилися з дітьми на руках і їм не смішно. А причини можуть бути всякі. Тому підримувати потібно і такі родини. Але мало віриться ,що зеленосрака влада хоч щось зробить для простих людей.
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12.10.2021 16:48 Ответить
Совок. По другому не скажеш.
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12.10.2021 18:01 Ответить
**@рь-террорист!
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23.11.2021 13:17 Ответить
 
 