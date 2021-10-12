В Раде предлагают ввести почетное звание "Отец-герой"

В Раде зарегистрирован Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о присвоении почетного звания "Отец-герой"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Законопроект №6162 был получен парламентом 11 октября.

В данный момент текст проекта закона отсутствует.

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