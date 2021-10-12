Уряд вчиняє правильно, обмежуючи експорт металобрухту, - Кисилевський
Уряд має заборонити експорт металобрухту, щоб забезпечити економічний розвиток.
Про це заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський.
"З огляду на двадцятикратне зростання експорту металобрухту, дії держави необхідні, і мали б відбутися значно раніше, ніж зараз. Але те, що уряд нарешті цю проблему помітив і запропонував такий проєкт рішення (про заборону експорту брухту. – Ред.) – це добре", - сказав Кисилевський.
Він наголосив: Україна має відходити від сировинної моделі економіки, яка не забезпечує розвиток, ми маємо самостійно переробляти сировину, виготовляти і експортувати готову продукцію. Тож намір уряду обмежити вивезення металобрухту, який є стратегічною сировиною для металургії, можна лише вітати.
"Це свідчить про те, що Уряд розуміє: сировинна економіка не принесе добробуту українським громадянам і не сприятиме економічному зростанню. Економічному зростанню сприятиме збільшення переробки сировини всередині країни", - підсумував Кисилевський.
Як відомо, раніше об’єднання металургів та промисловців звернулися з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського та прем’єра Дениса Шмигаля і закликали тимчасово обмежити експорт брухту, щоб не допустити зупинки українських підприємств. Пізніше Міністерство економіки підготувало проект постанови про обмеження експорту, але ухвалення проєкту з невідомих причин досі не відбулося.
Своєю чергою народний депутат Олексій Мовчан заявив, що Україні вкрай необхідно ввести тимчасовий мораторій на експорт брухту, щоб зберегти робочі місця і врятувати від кризи галузі, які утримують цілі міста. А також необхідно вжити заходів щодо експортерів, які маніпулюють цінами на брухт, вносять в декларації занижені цифри, а різницю виводять в офшори.
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И что же с сущностью металлолома? Напрягите мозк, ответьте, пожалуйста.
Твоё быдлячество с твоего первого коммента видно- и именно ты, как вонючая шавка, стал здесь говном плеваться. Тебе Ринат дорог? Так я вас вас обоих в рот е**л.
Поэтому ПНХ отсюда и не воняй здесь больше. К рассуждениям и к нормальным дискуссиям с людьми, которые в 10 раз образованнее тебя и знают несколько языков как свой родной ты не способен в принципе.
Так пусть металлурги Ахметова, Пинчука, Металстила, поднимут закупочные цены на лом и никто его вывозить не будет, почему нищая бабушка должна сдать свой старый чайник, старую кровать за копейки, чтоб олигархи стали богаче... не стой стороны к вопросу подошел купленный Ахметовым эксперт...
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-- Когда за 30 лет вывезли весь металлолом за бесценок, а теперь заговорили об экономическом развитии.
тогда запретите и экспорт руды, хотя эксперты от олигархов что-то об этом умалчивают