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Уряд вчиняє правильно, обмежуючи експорт металобрухту, - Кисилевський

Уряд вчиняє правильно, обмежуючи експорт металобрухту, - Кисилевський

Уряд має заборонити експорт металобрухту, щоб забезпечити економічний розвиток.

Про це заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський.

"З огляду на двадцятикратне зростання експорту металобрухту, дії держави необхідні, і мали б відбутися значно раніше, ніж зараз. Але те, що уряд нарешті цю проблему помітив і запропонував такий проєкт рішення (про заборону експорту брухту. – Ред.) – це добре", - сказав Кисилевський.

Він наголосив: Україна має відходити від сировинної моделі економіки, яка не забезпечує розвиток, ми маємо самостійно переробляти сировину, виготовляти і експортувати готову продукцію. Тож намір уряду обмежити вивезення металобрухту, який є стратегічною сировиною для металургії, можна лише вітати.

"Це свідчить про те, що Уряд розуміє: сировинна економіка не принесе добробуту українським громадянам і не сприятиме економічному зростанню. Економічному зростанню сприятиме збільшення переробки сировини всередині країни", - підсумував Кисилевський.

Як відомо, раніше об’єднання металургів та промисловців звернулися з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського та прем’єра Дениса Шмигаля і закликали тимчасово обмежити експорт брухту, щоб не допустити зупинки українських підприємств. Пізніше Міністерство економіки підготувало проект постанови про обмеження експорту, але ухвалення проєкту з невідомих причин досі не відбулося.

Своєю чергою народний депутат Олексій Мовчан заявив, що Україні вкрай необхідно ввести тимчасовий мораторій на експорт брухту, щоб зберегти робочі місця і врятувати від кризи галузі, які утримують цілі міста. А також необхідно вжити заходів щодо експортерів, які маніпулюють цінами на брухт, вносять в декларації занижені цифри, а різницю виводять в офшори.

Автор: 

експорт (4482) металобрухт (414)


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Топ коментарі
+7
Если будут экспортировать лом, то Ринату на новый дворец с усадьблй на Женевском озере может не хватить.
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12.10.2021 13:41
+6
Иначе Ахметову на новый замок во Франции придется не год, а два работать
Так пусть металлурги Ахметова, Пинчука, Металстила, поднимут закупочные цены на лом и никто его вывозить не будет, почему нищая бабушка должна сдать свой старый чайник, старую кровать за копейки, чтоб олигархи стали богаче... не стой стороны к вопросу подошел купленный Ахметовым эксперт...
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12.10.2021 13:49
+5
"Правительство должно запретить экспорт металлолома, чтобы обеспечить экономическое развитие" Ахметова.
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12.10.2021 13:46
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Існують три головні теми в житті українців : 1. Заборона вивозу металолому. 2. Затримки з оплатою за зелену енергетику. 3 . Закон про алігархів. Все решта - дрібниці.
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12.10.2021 13:40 Відповісти
Ні в якому разі не можна обмежувати експорт металобрухту! Меткомбінати можуть купляти металобрухт вільно без обмежень як на внутрішньому ринку так і на зовнішньому, тому ніяких причин для штучного обмеження експорту металобрухту не може бути! Обмеження експорту мають бути накладені на виробників металу, які виробляють по суті металобрухт тільки в іншому форм-факторі і отримують з бюджету відшкодування ПДВ на сотні мільярдів гривень! Відшкодування ПДВ вже сягнуло більше 200 млрд. грн на рік!
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12.10.2021 14:37 Відповісти
Если будут экспортировать лом, то Ринату на новый дворец с усадьблй на Женевском озере может не хватить.
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12.10.2021 13:41 Відповісти
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_



Украинский платежный сервис Portmone продали казахстанской компании
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12.10.2021 13:42 Відповісти
"Экономическому росту будет способствовать увеличение переработки сырья внутри страны". Если металлолом для зебилов- "сырьё", то я даже боюсь предположить, что для них фекалии.
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12.10.2021 13:44 Відповісти
Просто любопытно, а что же есть металлолом? Может конечная продукция?
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12.10.2021 15:42 Відповісти
Я же написал- примерно то же, что и фекалии. Те тоже "сырьём" для удобрений могут быть.
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12.10.2021 17:03 Відповісти
Ничего не понял. Металлолом - фекалии? Какая-то странная ассоциация. Но не суть. Так лом не сырье? А что?
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12.10.2021 19:26 Відповісти
Ты за кого в 2019-м голосовал?
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12.10.2021 19:28 Відповісти
От этого зависит, чем является металлолом? Это уже на совковые анекдоты похоже. Мне прямо стыдно, что не очень умные люди голосовали за Порошенко.
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12.10.2021 19:33 Відповісти
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12.10.2021 19:44 Відповісти
Что вы полагали, не поленюсь уточнить? Вы продолжаете мыслить и озвучивать мысли огрызками. Может на вашем уровне это привычное дело, но в компании людей с двумя высшими образованиями звучит крайне по-шариковски.
И что же с сущностью металлолома? Напрягите мозк, ответьте, пожалуйста.
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12.10.2021 19:54 Відповісти
Отвечаю для "двух высших образований"- кому и кобыла- невеста, тому и говно- сырьё.

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12.10.2021 22:41 Відповісти
Я все также жду в чем философский смысл металлолома, отличный от сырья. Что, умишки не хватает? Понимаю, гавкнули-с, не подумавши, а на поверку, птушное образование торчит. Как вы с этим живете то? Вилкой в глаз не попадаете при употреблении макаронных изделий?
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13.10.2021 00:41 Відповісти
Зебил, смысл в том, что долбодятлы не отличают сырьё от вторсырья. Вступай в пионеры, сдавай металлолом и макулатуру. Там тебя с твоей пустой головой всему обучат (если смогут, конечно, с твоими "двумя высшими" и при этом с IQ ниже нуля).
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13.10.2021 06:28 Відповісти
Оу, мальчик уже понял, что металлолом это вторСЫРЬЕ. Прогресс. Сейчас еще тебя по-дрессирую, и сойдешь за взрослого Шарикова. Итак Полиграфыч, приведи философские родовые отличия сырья и вторсырья, играющие ключевую роль для металлургов.
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13.10.2021 15:48 Відповісти
Дурачок- это ты наконец это понял. Иди теперь бутылки сдавать и не воняй здесь больше. А на твоего Ахметку под видом "пострадавших металлургов" мне так же насрать, как и на тебя самого.
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13.10.2021 17:53 Відповісти
Я слышу только Абырвалг. Я не слышу ответа - чем отличается металлолом от сырья. Это же не сложно, ну же, Шариков, напрягись. Можешь на задние лапки встать.
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13.10.2021 18:21 Відповісти
Погугли, чем отличается сырьё от вторсырья. И продолжай собирать бутылки- они тоже вторсырьё. И они твой "потолок", раз у тебя с металлоломом в голове так и не сложилось.
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13.10.2021 19:08 Відповісти
Итак, чем отличается металлолом от сырья. Это же не сложно. Давай, Шариков, я жду ответа. Хватит лаять, попытайся стать подобием человека. Или тебе кусочек сахара нужен?
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13.10.2021 19:56 Відповісти
Тебе, дебилу, не надоело здесь корчить из себя образованного?
Твоё быдлячество с твоего первого коммента видно- и именно ты, как вонючая шавка, стал здесь говном плеваться. Тебе Ринат дорог? Так я вас вас обоих в рот е**л.
Поэтому ПНХ отсюда и не воняй здесь больше. К рассуждениям и к нормальным дискуссиям с людьми, которые в 10 раз образованнее тебя и знают несколько языков как свой родной ты не способен в принципе.
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13.10.2021 22:15 Відповісти
Шариков, чем дольше ты будешь гавкать, тем меньше шансов тебе понять что металлолом это сырье. Ну постарайся вернуться в сознание. Или мы тебя потеряем.
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13.10.2021 22:28 Відповісти
Металлолом- это вторсырьё, а ты, собиратель бутылок, себя потерял ещё тогда, когда твоя мамаша тебя стоя выплюнула, отчего ты своей тыковкой об недопитую бутылку своего "металлурга" папаши тарарахнулся в тот момент, когда он, как всегда, гонял чертей по вашему дому.
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13.10.2021 22:45 Відповісти
Металлолом для металлургии это что? Ты делаешь некоторые успехи. Не был бы упёртым бараном, обучение шло быстрее. Но шансы ещё есть. Дерзай.
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13.10.2021 23:36 Відповісти
Металлолом для металлургии- это то же, что бутылки для бомжей. Собирай на шару и сдавай. В этом ты уже сделал большие успехи, но большее тебе, в силу твоего врождённого скудоумия, уже не под силу. Не расстраивайся- собирай ещё картон и пластик. Тоже как для тебя сырьё.
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13.10.2021 23:43 Відповісти
Дурашка. Как же с тобой настрадались учителя 10-ти языков. Даже если в вашем ауле металлолом собирают на шару, расширь сознание, представь, болезный, что с ним происходит дальше, после твоей сдачи его за рублики. Уверен, много нового для себя откроешь.
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13.10.2021 23:49 Відповісти
"Правительство должно запретить экспорт металлолома, чтобы обеспечить экономическое развитие" Ахметова.
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12.10.2021 13:46 Відповісти
Иначе Ахметову на новый замок во Франции придется не год, а два работать
Так пусть металлурги Ахметова, Пинчука, Металстила, поднимут закупочные цены на лом и никто его вывозить не будет, почему нищая бабушка должна сдать свой старый чайник, старую кровать за копейки, чтоб олигархи стали богаче... не стой стороны к вопросу подошел купленный Ахметовым эксперт...
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12.10.2021 13:49 Відповісти
Правительству необходимо закрыть все металлургические предприятия.
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12.10.2021 13:50 Відповісти
Правительство поднимает экономику Украины! Так держать! Украинский народ поддерживает такие правильные действия команды Президента Зеленского !
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12.10.2021 13:51 Відповісти
А може промисловці заплатять за лом реальну ціну ??
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12.10.2021 13:52 Відповісти
,,Правительство поступает правильно, ограничивая экспорт металлолома."
,
-- Когда за 30 лет вывезли весь металлолом за бесценок, а теперь заговорили об экономическом развитии.
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12.10.2021 13:53 Відповісти
Надо обязатьшкольников сносить на заводы Рената бесплатно, как это было тогда когда страна процветала.
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12.10.2021 13:59 Відповісти
Надо делать всё для процветания олигархов. Это основа экономики Украины.
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12.10.2021 13:57 Відповісти
Украина должна отходить от сырьевой модели экономики
тогда запретите и экспорт руды, хотя эксперты от олигархов что-то об этом умалчивают
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12.10.2021 14:05 Відповісти
Руды то производится ого-го, с большим запасом, как для внутреннего рынка, а лома дефицит. Не сложные 2+2.
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12.10.2021 15:43 Відповісти
Ну як Шмизі з зеленявою пісюнотою не допомогти Ахметову та іншим олігархам? Вони ж з ними "борються".. аж пил стовбом. ))
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12.10.2021 15:02 Відповісти
 
 