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Правительство поступает правильно, ограничивая экспорт металлолома, – Кисилевский

Правительство поступает правильно, ограничивая экспорт металлолома, – Кисилевский

Правительство должно запретить экспорт металлолома, чтобы обеспечить экономическое развитие.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский.

"Учитывая двадцатикратный рост экспорта металлолома, действия государства необходимы, и должны состояться гораздо раньше, чем сейчас. Но то, что правительство наконец эту проблему заметило и предложило такой проект решения (о запрете экспорта лома, – ред.) – это хорошо", - сказал Кисилевский.

Он отметил: Украина должна отходить от сырьевой модели экономики, которая не обеспечивает развитие, мы должны самостоятельно перерабатывать сырье, производить и экспортировать готовую продукцию. Поэтому намерение правительства ограничить вывоз металлолома, который является стратегическим сырьем для металлургии, можно только приветствовать.

"Это свидетельствует о том, что правительство понимает: сырьевая экономика не принесет благосостояния украинским гражданам и не будет способствовать экономическому росту. Экономическому росту будет способствовать увеличение переработки сырья внутри страны", - подытожил Кисилевский.

Как известно, ранее объединение металлургов и промышленников обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьера Денису Шмыгалю и призвали временно ограничить экспорт лома, чтобы не допустить остановку украинских предприятий. Позже Министерство экономики подготовило проект постановления об ограничении экспорта, но принятие проекта по неизвестным причинам до сих пор не произошло.

В свою очередь народный депутат Алексей Мовчан заявил, что Украине крайне необходимо ввести временный мораторий на экспорт лома, чтобы сохранить рабочие места и спасти от кризиса отрасли, содержащие целые города. А также необходимо принять меры к экспортерам, которые манипулируют ценами на лом, вносят в декларации заниженные цифры, а разницу выводят в оффшоры.

Автор: 

экспорт (877) металлолом (190)


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Топ комментарии
+7
Если будут экспортировать лом, то Ринату на новый дворец с усадьблй на Женевском озере может не хватить.
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12.10.2021 13:41
+6
Иначе Ахметову на новый замок во Франции придется не год, а два работать
Так пусть металлурги Ахметова, Пинчука, Металстила, поднимут закупочные цены на лом и никто его вывозить не будет, почему нищая бабушка должна сдать свой старый чайник, старую кровать за копейки, чтоб олигархи стали богаче... не стой стороны к вопросу подошел купленный Ахметовым эксперт...
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12.10.2021 13:49
+5
"Правительство должно запретить экспорт металлолома, чтобы обеспечить экономическое развитие" Ахметова.
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12.10.2021 13:46
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Існують три головні теми в житті українців : 1. Заборона вивозу металолому. 2. Затримки з оплатою за зелену енергетику. 3 . Закон про алігархів. Все решта - дрібниці.
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12.10.2021 13:40 Ответить
Ні в якому разі не можна обмежувати експорт металобрухту! Меткомбінати можуть купляти металобрухт вільно без обмежень як на внутрішньому ринку так і на зовнішньому, тому ніяких причин для штучного обмеження експорту металобрухту не може бути! Обмеження експорту мають бути накладені на виробників металу, які виробляють по суті металобрухт тільки в іншому форм-факторі і отримують з бюджету відшкодування ПДВ на сотні мільярдів гривень! Відшкодування ПДВ вже сягнуло більше 200 млрд. грн на рік!
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12.10.2021 14:37 Ответить
Если будут экспортировать лом, то Ринату на новый дворец с усадьблй на Женевском озере может не хватить.
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12.10.2021 13:41 Ответить
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_



Украинский платежный сервис Portmone продали казахстанской компании
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12.10.2021 13:42 Ответить
"Экономическому росту будет способствовать увеличение переработки сырья внутри страны". Если металлолом для зебилов- "сырьё", то я даже боюсь предположить, что для них фекалии.
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12.10.2021 13:44 Ответить
Просто любопытно, а что же есть металлолом? Может конечная продукция?
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12.10.2021 15:42 Ответить
Я же написал- примерно то же, что и фекалии. Те тоже "сырьём" для удобрений могут быть.
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12.10.2021 17:03 Ответить
Ничего не понял. Металлолом - фекалии? Какая-то странная ассоциация. Но не суть. Так лом не сырье? А что?
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12.10.2021 19:26 Ответить
Ты за кого в 2019-м голосовал?
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12.10.2021 19:28 Ответить
От этого зависит, чем является металлолом? Это уже на совковые анекдоты похоже. Мне прямо стыдно, что не очень умные люди голосовали за Порошенко.
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12.10.2021 19:33 Ответить
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12.10.2021 19:44 Ответить
Что вы полагали, не поленюсь уточнить? Вы продолжаете мыслить и озвучивать мысли огрызками. Может на вашем уровне это привычное дело, но в компании людей с двумя высшими образованиями звучит крайне по-шариковски.
И что же с сущностью металлолома? Напрягите мозк, ответьте, пожалуйста.
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12.10.2021 19:54 Ответить
Отвечаю для "двух высших образований"- кому и кобыла- невеста, тому и говно- сырьё.

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12.10.2021 22:41 Ответить
Я все также жду в чем философский смысл металлолома, отличный от сырья. Что, умишки не хватает? Понимаю, гавкнули-с, не подумавши, а на поверку, птушное образование торчит. Как вы с этим живете то? Вилкой в глаз не попадаете при употреблении макаронных изделий?
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13.10.2021 00:41 Ответить
Зебил, смысл в том, что долбодятлы не отличают сырьё от вторсырья. Вступай в пионеры, сдавай металлолом и макулатуру. Там тебя с твоей пустой головой всему обучат (если смогут, конечно, с твоими "двумя высшими" и при этом с IQ ниже нуля).
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13.10.2021 06:28 Ответить
Оу, мальчик уже понял, что металлолом это вторСЫРЬЕ. Прогресс. Сейчас еще тебя по-дрессирую, и сойдешь за взрослого Шарикова. Итак Полиграфыч, приведи философские родовые отличия сырья и вторсырья, играющие ключевую роль для металлургов.
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13.10.2021 15:48 Ответить
Дурачок- это ты наконец это понял. Иди теперь бутылки сдавать и не воняй здесь больше. А на твоего Ахметку под видом "пострадавших металлургов" мне так же насрать, как и на тебя самого.
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13.10.2021 17:53 Ответить
Я слышу только Абырвалг. Я не слышу ответа - чем отличается металлолом от сырья. Это же не сложно, ну же, Шариков, напрягись. Можешь на задние лапки встать.
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13.10.2021 18:21 Ответить
Погугли, чем отличается сырьё от вторсырья. И продолжай собирать бутылки- они тоже вторсырьё. И они твой "потолок", раз у тебя с металлоломом в голове так и не сложилось.
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13.10.2021 19:08 Ответить
Итак, чем отличается металлолом от сырья. Это же не сложно. Давай, Шариков, я жду ответа. Хватит лаять, попытайся стать подобием человека. Или тебе кусочек сахара нужен?
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13.10.2021 19:56 Ответить
Тебе, дебилу, не надоело здесь корчить из себя образованного?
Твоё быдлячество с твоего первого коммента видно- и именно ты, как вонючая шавка, стал здесь говном плеваться. Тебе Ринат дорог? Так я вас вас обоих в рот е**л.
Поэтому ПНХ отсюда и не воняй здесь больше. К рассуждениям и к нормальным дискуссиям с людьми, которые в 10 раз образованнее тебя и знают несколько языков как свой родной ты не способен в принципе.
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13.10.2021 22:15 Ответить
Шариков, чем дольше ты будешь гавкать, тем меньше шансов тебе понять что металлолом это сырье. Ну постарайся вернуться в сознание. Или мы тебя потеряем.
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13.10.2021 22:28 Ответить
Металлолом- это вторсырьё, а ты, собиратель бутылок, себя потерял ещё тогда, когда твоя мамаша тебя стоя выплюнула, отчего ты своей тыковкой об недопитую бутылку своего "металлурга" папаши тарарахнулся в тот момент, когда он, как всегда, гонял чертей по вашему дому.
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13.10.2021 22:45 Ответить
Металлолом для металлургии это что? Ты делаешь некоторые успехи. Не был бы упёртым бараном, обучение шло быстрее. Но шансы ещё есть. Дерзай.
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13.10.2021 23:36 Ответить
Металлолом для металлургии- это то же, что бутылки для бомжей. Собирай на шару и сдавай. В этом ты уже сделал большие успехи, но большее тебе, в силу твоего врождённого скудоумия, уже не под силу. Не расстраивайся- собирай ещё картон и пластик. Тоже как для тебя сырьё.
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13.10.2021 23:43 Ответить
Дурашка. Как же с тобой настрадались учителя 10-ти языков. Даже если в вашем ауле металлолом собирают на шару, расширь сознание, представь, болезный, что с ним происходит дальше, после твоей сдачи его за рублики. Уверен, много нового для себя откроешь.
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13.10.2021 23:49 Ответить
"Правительство должно запретить экспорт металлолома, чтобы обеспечить экономическое развитие" Ахметова.
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12.10.2021 13:46 Ответить
Иначе Ахметову на новый замок во Франции придется не год, а два работать
Так пусть металлурги Ахметова, Пинчука, Металстила, поднимут закупочные цены на лом и никто его вывозить не будет, почему нищая бабушка должна сдать свой старый чайник, старую кровать за копейки, чтоб олигархи стали богаче... не стой стороны к вопросу подошел купленный Ахметовым эксперт...
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12.10.2021 13:49 Ответить
Правительству необходимо закрыть все металлургические предприятия.
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12.10.2021 13:50 Ответить
Правительство поднимает экономику Украины! Так держать! Украинский народ поддерживает такие правильные действия команды Президента Зеленского !
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12.10.2021 13:51 Ответить
А може промисловці заплатять за лом реальну ціну ??
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12.10.2021 13:52 Ответить
,,Правительство поступает правильно, ограничивая экспорт металлолома."
,
-- Когда за 30 лет вывезли весь металлолом за бесценок, а теперь заговорили об экономическом развитии.
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12.10.2021 13:53 Ответить
Надо обязатьшкольников сносить на заводы Рената бесплатно, как это было тогда когда страна процветала.
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12.10.2021 13:59 Ответить
Надо делать всё для процветания олигархов. Это основа экономики Украины.
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12.10.2021 13:57 Ответить
Украина должна отходить от сырьевой модели экономики
тогда запретите и экспорт руды, хотя эксперты от олигархов что-то об этом умалчивают
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12.10.2021 14:05 Ответить
Руды то производится ого-го, с большим запасом, как для внутреннего рынка, а лома дефицит. Не сложные 2+2.
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12.10.2021 15:43 Ответить
Ну як Шмизі з зеленявою пісюнотою не допомогти Ахметову та іншим олігархам? Вони ж з ними "борються".. аж пил стовбом. ))
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12.10.2021 15:02 Ответить
 
 