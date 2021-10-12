Нові правила пасажирських перевезень не поширюватимуться на неповнолітніх, - Ляшко

Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не стосуватимуться неповнолітніх пасажирів, оскільки для них поки не передбачена можливість оформлення COVID-сертифіката та отримання щеплення проти коронавірусної хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті", – пояснив Ляшко.

Нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб: громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Йдеться водіїв, членів екіпажу авіа- та залізничного транспорту.

Читайте також: У міжобласні поїзди, автобуси і літаки пускатимуть тільки вакцинованих

Нагадаємо, на засіданні Кабінету Міністрів України 11 жовтня внесли зміни до постанови №1236, які передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки.

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

- міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

- негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.