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У міжобласні поїзди, автобуси і літаки пускатимуть тільки вакцинованих

У міжобласні поїзди, автобуси і літаки пускатимуть тільки вакцинованих

З 21 жовтня в Україні починають діяти нові правила міжобласних перевезень.

Ці правила сьогодні затвердив Кабінет міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Нові правила діятимуть у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" і "червоним" рівнями епідеміологічної небезпеки.

Міжрегіональні перевезення там дозволять, якщо у водіїв і пасажирів будуть:

  • документ про повний курс вакцинації (в "жовтих" регіонах - про отримання однієї дози вакцини) або
  • міжнародний сертифікат про вакцинацію або
  • негативний ПЛР-тест.

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"Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційному і залізничному транспорті міжобласного сполучення. Відповідні правила не застосовуватимуться до міських і внутрішньообласних перевезень", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Відповідальність за наявність у пасажирів документів несе перевізник.

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Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5398) перевезення (1009) потяг (1972) літак (2912) автобус (346) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+21
Прям как раньше ,ТОЛЬКО для БЕЛЫХ ..
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11.10.2021 17:53
+21
раньше была расовая сегрегация, а эту как назвать, вирусная или прививочная?
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11.10.2021 17:57
+18
подлинность сертификатов и тестов перед посадкой кто и чем будет проверять? однозначно ждем коллапс перевозок...дауны
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11.10.2021 17:54
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тут є дві суперагресивні та безапеляційно-хамовиті категорії:

- фанатичні любителі будь яких вакцин;
- свідки секти життя по-новому.
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12.10.2021 10:01 Відповісти
Как обычно на Цензоре одни комменты вакцинаторов. Антивакцинаторов уже модератор почистил. Свобода слова... ну-ну)
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12.10.2021 11:38 Відповісти
Справа тут не вакцинаторах і їх супротивниках, а у тому що все нав язується силой, через коліно.
Хочеш, не хочеш, а ми змусимо
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12.10.2021 12:42 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27396877.html Пока дураки стебутся над антиваксами, умные люди на антиваксах зарабатывают

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12.10.2021 12:25 Відповісти
С 21 октября в Украине начинают действовать новые правила межобластных перевозок.

Эти правила сегодня утвердил Кабинет министров, сообщает со ссылкой на https://moz.gov.ua/article/news/kabmin-zatverdiv-novi-pravila-pasazhirskih-perevezen-na-chas-karantinu Министерство здравоохранения . Источник:

Знайди 10 відміностей з фашизмом Італії і нацизмом у Німеччині 1930 х
Розумію, треба дбати про здоровля людей, але не пускати на суспільний
транспорт людей яким ТРЕБА їхати це конституція в УНІТАЗ )
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12.10.2021 12:40 Відповісти
Главное различие фашизма и нацизма. Фашизм - кастовость внутри нации. Нацизм - это кастовость между наций.
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12.10.2021 19:22 Відповісти
Мав на увазі що це все відбувається у нас.
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12.10.2021 19:34 Відповісти
Класс. Надо уже подумать, чтобы пускать только с партбилетом зелени.
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12.10.2021 16:51 Відповісти
Ковидошизофрения.
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12.10.2021 17:28 Відповісти
Заборонити антиковідунам виповзати з нори, єдиний спосіб втримати пандемію. Наступний етап примусове лікування цих кретинів від слабоумства.
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13.10.2021 07:34 Відповісти
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