У міжобласні поїзди, автобуси і літаки пускатимуть тільки вакцинованих

З 21 жовтня в Україні починають діяти нові правила міжобласних перевезень.

Ці правила сьогодні затвердив Кабінет міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Нові правила діятимуть у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" і "червоним" рівнями епідеміологічної небезпеки.

Міжрегіональні перевезення там дозволять, якщо у водіїв і пасажирів будуть:

документ про повний курс вакцинації (в "жовтих" регіонах - про отримання однієї дози вакцини) або

міжнародний сертифікат про вакцинацію або

негативний ПЛР-тест.

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"Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційному і залізничному транспорті міжобласного сполучення. Відповідні правила не застосовуватимуться до міських і внутрішньообласних перевезень", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Відповідальність за наявність у пасажирів документів несе перевізник.

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