У міжобласні поїзди, автобуси і літаки пускатимуть тільки вакцинованих
З 21 жовтня в Україні починають діяти нові правила міжобласних перевезень.
Ці правила сьогодні затвердив Кабінет міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Нові правила діятимуть у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" і "червоним" рівнями епідеміологічної небезпеки.
Міжрегіональні перевезення там дозволять, якщо у водіїв і пасажирів будуть:
- документ про повний курс вакцинації (в "жовтих" регіонах - про отримання однієї дози вакцини) або
- міжнародний сертифікат про вакцинацію або
- негативний ПЛР-тест.
"Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційному і залізничному транспорті міжобласного сполучення. Відповідні правила не застосовуватимуться до міських і внутрішньообласних перевезень", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Відповідальність за наявність у пасажирів документів несе перевізник.
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Эти правила сегодня утвердил Кабинет министров, сообщает со ссылкой на https://moz.gov.ua/article/news/kabmin-zatverdiv-novi-pravila-pasazhirskih-perevezen-na-chas-karantinu Министерство здравоохранения . Источник:
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Розумію, треба дбати про здоровля людей, але не пускати на суспільний
транспорт людей яким ТРЕБА їхати це конституція в УНІТАЗ )