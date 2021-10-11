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Новости Борьба с коронавирусом
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В межобластные поезда, автобусы и самолеты будут пускать только вакцинированных

В межобластные поезда, автобусы и самолеты будут пускать только вакцинированных

С 21 октября в Украине начинают действовать новые правила межобластных перевозок.

Эти правила сегодня утвердил Кабинет министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Новые правила будут действовать в регионах с "желтым", "оранжевым" и "красным" уровнями эпидемиологической опасности.

Межрегиональные перевозки там разрешат, если у водителей и пассажиров будут:

  • документ о полном курсе вакцинации (в "желтых" регионах - о получении одной дозы вакцины) или

  • международный сертификат о вакцинации или

  • негативный ПЦР-тест.

Читайте: Прививка на 90% сокращает риск госпитализации и летального исхода при заражении COVID-19, - исследование

"Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения. Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозок", - сообщили в Минздраве.

Ответственность за наличие у пассажиров документов несет перевозчик.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4901) перевозки (519) поезд (1025) самолет (3596) автобус (95) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+21
Прям как раньше ,ТОЛЬКО для БЕЛЫХ ..
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11.10.2021 17:53
+21
раньше была расовая сегрегация, а эту как назвать, вирусная или прививочная?
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11.10.2021 17:57
+18
подлинность сертификатов и тестов перед посадкой кто и чем будет проверять? однозначно ждем коллапс перевозок...дауны
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11.10.2021 17:54
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тут є дві суперагресивні та безапеляційно-хамовиті категорії:

- фанатичні любителі будь яких вакцин;
- свідки секти життя по-новому.
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12.10.2021 10:01 Ответить
Как обычно на Цензоре одни комменты вакцинаторов. Антивакцинаторов уже модератор почистил. Свобода слова... ну-ну)
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12.10.2021 11:38 Ответить
Справа тут не вакцинаторах і їх супротивниках, а у тому що все нав язується силой, через коліно.
Хочеш, не хочеш, а ми змусимо
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12.10.2021 12:42 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27396877.html Пока дураки стебутся над антиваксами, умные люди на антиваксах зарабатывают

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12.10.2021 12:25 Ответить
С 21 октября в Украине начинают действовать новые правила межобластных перевозок.

Эти правила сегодня утвердил Кабинет министров, сообщает со ссылкой на https://moz.gov.ua/article/news/kabmin-zatverdiv-novi-pravila-pasazhirskih-perevezen-na-chas-karantinu Министерство здравоохранения . Источник:

Знайди 10 відміностей з фашизмом Італії і нацизмом у Німеччині 1930 х
Розумію, треба дбати про здоровля людей, але не пускати на суспільний
транспорт людей яким ТРЕБА їхати це конституція в УНІТАЗ )
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12.10.2021 12:40 Ответить
Главное различие фашизма и нацизма. Фашизм - кастовость внутри нации. Нацизм - это кастовость между наций.
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12.10.2021 19:22 Ответить
Мав на увазі що це все відбувається у нас.
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12.10.2021 19:34 Ответить
Класс. Надо уже подумать, чтобы пускать только с партбилетом зелени.
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12.10.2021 16:51 Ответить
Ковидошизофрения.
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12.10.2021 17:28 Ответить
Заборонити антиковідунам виповзати з нори, єдиний спосіб втримати пандемію. Наступний етап примусове лікування цих кретинів від слабоумства.
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13.10.2021 07:34 Ответить
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