В межобластные поезда, автобусы и самолеты будут пускать только вакцинированных
С 21 октября в Украине начинают действовать новые правила межобластных перевозок.
Эти правила сегодня утвердил Кабинет министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Новые правила будут действовать в регионах с "желтым", "оранжевым" и "красным" уровнями эпидемиологической опасности.
Межрегиональные перевозки там разрешат, если у водителей и пассажиров будут:
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документ о полном курсе вакцинации (в "желтых" регионах - о получении одной дозы вакцины) или
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международный сертификат о вакцинации или
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негативный ПЦР-тест.
"Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения. Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозок", - сообщили в Минздраве.
Ответственность за наличие у пассажиров документов несет перевозчик.
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Хочеш, не хочеш, а ми змусимо
Эти правила сегодня утвердил Кабинет министров, сообщает со ссылкой на https://moz.gov.ua/article/news/kabmin-zatverdiv-novi-pravila-pasazhirskih-perevezen-na-chas-karantinu Министерство здравоохранения . Источник:
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Розумію, треба дбати про здоровля людей, але не пускати на суспільний
транспорт людей яким ТРЕБА їхати це конституція в УНІТАЗ )