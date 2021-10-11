В межобластные поезда, автобусы и самолеты будут пускать только вакцинированных

С 21 октября в Украине начинают действовать новые правила межобластных перевозок.

Эти правила сегодня утвердил Кабинет министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Новые правила будут действовать в регионах с "желтым", "оранжевым" и "красным" уровнями эпидемиологической опасности.

Межрегиональные перевозки там разрешат, если у водителей и пассажиров будут:

документ о полном курсе вакцинации (в "желтых" регионах - о получении одной дозы вакцины) или

международный сертификат о вакцинации или

негативный ПЦР-тест.

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"Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения. Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозок", - сообщили в Минздраве.

Ответственность за наличие у пассажиров документов несет перевозчик.