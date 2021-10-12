НАБУ підозрює керівника "Південно-Західної залізниці" Мироновича у зловживаннях, його тимчасово відсторонили, - УЗ

АТ "Укрзалізниця" відсторонило Артема Мироновича з посади виконавчого директора філії "Південно-Західна залізниця" та призначило на його місце заступника Андрія Букіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Артема Мироновича, який до цього займав посаду директора виконавчого цієї регіональної філії, 11 жовтня 2021 року відповідно до його звернення тимчасово, на період службової перевірки, відсторонено від займаної посади. Наразі Артему Мироновичу висунута підозра слідчими НАБУ щодо можливих зловживань при закупівлі вугілля філією "Пасажирська компанія" у 2018 році, де в той час він займав керівну посаду. У зазначеній справі на вимогу слідчих посадовець з’явився до НАБУ як свідок, а вже під час допиту йому була вручена підозра. За даним фактом також розпочато службову перевірку Апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця". АТ "Укрзалізниця" підкреслює нульову толерантність до будь-яких порушень та зловживань всередині компанії й готова надавати правоохоронцям усю необхідну інформацію й підтримку в їх виявленні", - говориться в повідомленні.

За даним фактом також розпочато службову перевірку.

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