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НАБУ підозрює керівника "Південно-Західної залізниці" Мироновича у зловживаннях, його тимчасово відсторонили, - УЗ

НАБУ підозрює керівника

АТ "Укрзалізниця" відсторонило Артема Мироновича з посади виконавчого директора філії "Південно-Західна залізниця" та призначило на його місце заступника Андрія Букіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Артема Мироновича, який до цього займав посаду директора виконавчого цієї регіональної філії, 11 жовтня 2021 року відповідно до його звернення тимчасово, на період службової перевірки, відсторонено від займаної посади. Наразі Артему Мироновичу висунута підозра слідчими НАБУ щодо можливих зловживань при закупівлі вугілля філією "Пасажирська компанія" у 2018 році, де в той час він займав керівну посаду. У зазначеній справі на вимогу слідчих посадовець з’явився до НАБУ як свідок, а вже під час допиту йому була вручена підозра. За даним фактом також розпочато службову перевірку Апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця". АТ "Укрзалізниця" підкреслює нульову толерантність до будь-яких порушень та зловживань всередині компанії й готова надавати правоохоронцям усю необхідну інформацію й підтримку в їх виявленні", - говориться в повідомленні.

За даним фактом також розпочато службову перевірку.

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НАБУ (5071) Укрзалізниця (6864) зловживання (76)


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Коли НАБУ займеться Зеліними махінаціями?
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12.10.2021 17:55 Відповісти
временно отстранили?шо так жорстоко?то теперь его бабе и массажисткой и поваром батрачить?
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12.10.2021 17:55 Відповісти
Остальных подозреваемых почему не отстраняют? Боятся обезглавить страну?
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12.10.2021 18:11 Відповісти
Почему мы не в нато? Потому что даже жд у нас "юго-западная". Еще со времен совка. Ментальность и нарративы, над жтим нужно работать
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13.10.2021 22:28 Відповісти
 
 