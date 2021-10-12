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Понад 16 тис. квартир залишилися без газу в Лозовій: хтось перекрив газопровід

Понад 16 тис. квартир залишилися без газу в Лозовій: хтось перекрив газопровід

Підключати газ почнуть тільки завтра. Поліція з'ясовує, хто встановив у газопроводі заслінку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні зранку нам почали надходити дзвінки зі скаргами. Ми обстежили мережі, тому що планові роботи на газорозподільних мережах із припиненням доставки газу на сьогодні не планувалися, і виявили, що невідомі перекрили засувку на газопроводі високого тиску в районі цегельного заводу. Через це 191 багатоквартирний будинок залишився без газу. Це 16 тисяч 200 квартир", - розповіла  прессекретарка АТ "Харківгаз" Ольга Клименко.

За її словами, роботи з відновлення постачання газу розпочнуться в середу.

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"Зранку здійснюватимемо пуск газу. Але щоб пустити газ, нам потрібно обов'язково потрапити до газових приладів споживача. Це вимога безпеки. Тому ми звернулися до жителів із проханням забезпечити нам доступ до квартир протягом дня", - сказала Клименко.

У відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини події. "Є заява від "Харківгазу", інформацію зареєстровано в Єдиному обліку", - сказали в поліції.

Автор: 

газ (10447) Лозова (26) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+8
Но чтобы пустить газ, нам нужно обязательно попасть к газовым приборам потребителя. Это требование безопасности. Поэтому мы обратились к жителям с просьбой обеспечить нам доступ в квартиры в течение дня", - сказала Клименко.----- и кто же этот кто-то?)) кому нужно сделать сверку счетчиков за ОДИН! день в 16200! квартирах?)
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12.10.2021 19:28
+7
нам зимой готовят маленький газо, тепло и электро холодомор.. идет отработка отдельных звеньев системного кризиса.. если кто не читает эти признаки, то столкнется с суровой реальностью..
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12.10.2021 19:26
+5
И кто бы это мог сделать? Неужели северные олени?
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12.10.2021 19:30
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нам зимой готовят маленький газо, тепло и электро холодомор.. идет отработка отдельных звеньев системного кризиса.. если кто не читает эти признаки, то столкнется с суровой реальностью..
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12.10.2021 19:26 Відповісти
Элементарно.
Ещё один "потребитель " врезался.)
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12.10.2021 19:27 Відповісти
что неизвестные перекрыли задвижку на газопроводе высокого давления Источник:
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12.10.2021 19:38 Відповісти
все видели как взлетают высотные дрома от газопровода низкого давления..а есть мало но есть среднее давление...... а потом высокий главный газопровод.. не будем уточнять какие там атмосферфы --но задвижку абы как за 5 минут не ставиться да и на компрессорной бы автоматика дала бы сигнал -что газ не поступает аварийная ситуация - а нет газовщики -как бы не в курсе ой ли что то химичат газовщики явно...
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12.10.2021 20:08 Відповісти
Но чтобы пустить газ, нам нужно обязательно попасть к газовым приборам потребителя. Это требование безопасности. Поэтому мы обратились к жителям с просьбой обеспечить нам доступ в квартиры в течение дня", - сказала Клименко.----- и кто же этот кто-то?)) кому нужно сделать сверку счетчиков за ОДИН! день в 16200! квартирах?)
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12.10.2021 19:28 Відповісти
Сейчас не до счётчиков. У пенсионеров и пролетариата старые печки и колонки. Может быть включена конфорка.
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12.10.2021 19:41 Відповісти
И кто бы это мог сделать? Неужели северные олени?
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12.10.2021 19:30 Відповісти
Неплохая экономия ценного продукта.
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12.10.2021 19:31 Відповісти
Як же інакше вивести людей на Майдан, як не маніпулювати засувками на ГР мережі? Путін теж починав подібним чином... і потім втратили Крим і ЛуганДон..
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12.10.2021 19:38 Відповісти
где то в 90-х нашему дому газконтора тоже такое устроила,а потом требовала чтобы все были дома и квитанцию об уплате показали.

ну мы вечером с мужиками пошли к дому в котором жил начальник газконторы,и перекрыли вентили,часов в 11 вечера. и тоже весь их дом должен был как минимум быть дома) к нам потом толпа пришла,с ментами...в общем знатно мы тогда поцапались,но после этого больше такой хернёй газконтора не маялась.
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12.10.2021 19:39 Відповісти
это выбивание долгов.. если хоть один задолжал на 1000грн., то перекрывается весь стояк.
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12.10.2021 19:40 Відповісти
Началось.
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12.10.2021 19:41 Відповісти
Щось схоже на аферу у стилі кернеса
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12.10.2021 19:48 Відповісти
черте шо...т.е. любой идиёт может спокойно перекрыть задвижку высокого давления? и отсечь столько домов от подачи???
а не сами ли специалисты это сделали, чтоб иметь доступ в кв. потребителей и понаходить объективных причин для отключения их от газа??? ведь реально не каждый сможет завтра в рабочий день ждать газовщиков с проверкой...боле того у кого-то что-то обязательно будет не так и... это станет уважительной причиной для не подключения всего дома (ну или стояка накрайняк)...
я знаю, что говорю - такие случаи не редки!! когда из-за невозможности попасть в одну квартиру (уехал в командировку, никто не живет, лежит в больничке и т.д) без газа на несколько недель оставались несколько десятков квартир....
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12.10.2021 20:12 Відповісти
Всё просто. Ищите там где газом заведуют. Пока тепло--чуть монетку наличманом подсобрать, прокладки резинки от стояка по гибкому шлангу что к плите пришпандорен поменять, зажигалкой проверяя при этом якобы утечку газа!
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12.10.2021 20:13 Відповісти
зебилы в очередной раз обхезались
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12.10.2021 20:29 Відповісти
 
 