Понад 16 тис. квартир залишилися без газу в Лозовій: хтось перекрив газопровід
Підключати газ почнуть тільки завтра. Поліція з'ясовує, хто встановив у газопроводі заслінку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні зранку нам почали надходити дзвінки зі скаргами. Ми обстежили мережі, тому що планові роботи на газорозподільних мережах із припиненням доставки газу на сьогодні не планувалися, і виявили, що невідомі перекрили засувку на газопроводі високого тиску в районі цегельного заводу. Через це 191 багатоквартирний будинок залишився без газу. Це 16 тисяч 200 квартир", - розповіла прессекретарка АТ "Харківгаз" Ольга Клименко.
За її словами, роботи з відновлення постачання газу розпочнуться в середу.
"Зранку здійснюватимемо пуск газу. Але щоб пустити газ, нам потрібно обов'язково потрапити до газових приладів споживача. Це вимога безпеки. Тому ми звернулися до жителів із проханням забезпечити нам доступ до квартир протягом дня", - сказала Клименко.
У відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини події. "Є заява від "Харківгазу", інформацію зареєстровано в Єдиному обліку", - сказали в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ещё один "потребитель " врезался.)
ну мы вечером с мужиками пошли к дому в котором жил начальник газконторы,и перекрыли вентили,часов в 11 вечера. и тоже весь их дом должен был как минимум быть дома) к нам потом толпа пришла,с ментами...в общем знатно мы тогда поцапались,но после этого больше такой хернёй газконтора не маялась.
а не сами ли специалисты это сделали, чтоб иметь доступ в кв. потребителей и понаходить объективных причин для отключения их от газа??? ведь реально не каждый сможет завтра в рабочий день ждать газовщиков с проверкой...боле того у кого-то что-то обязательно будет не так и... это станет уважительной причиной для не подключения всего дома (ну или стояка накрайняк)...
я знаю, что говорю - такие случаи не редки!! когда из-за невозможности попасть в одну квартиру (уехал в командировку, никто не живет, лежит в больничке и т.д) без газа на несколько недель оставались несколько десятков квартир....