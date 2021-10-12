Понад 16 тис. квартир залишилися без газу в Лозовій: хтось перекрив газопровід

Підключати газ почнуть тільки завтра. Поліція з'ясовує, хто встановив у газопроводі заслінку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні зранку нам почали надходити дзвінки зі скаргами. Ми обстежили мережі, тому що планові роботи на газорозподільних мережах із припиненням доставки газу на сьогодні не планувалися, і виявили, що невідомі перекрили засувку на газопроводі високого тиску в районі цегельного заводу. Через це 191 багатоквартирний будинок залишився без газу. Це 16 тисяч 200 квартир", - розповіла прессекретарка АТ "Харківгаз" Ольга Клименко.

За її словами, роботи з відновлення постачання газу розпочнуться в середу.

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"Зранку здійснюватимемо пуск газу. Але щоб пустити газ, нам потрібно обов'язково потрапити до газових приладів споживача. Це вимога безпеки. Тому ми звернулися до жителів із проханням забезпечити нам доступ до квартир протягом дня", - сказала Клименко.

У відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини події. "Є заява від "Харківгазу", інформацію зареєстровано в Єдиному обліку", - сказали в поліції.