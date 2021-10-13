Дільничного офіцера поліції підозрюють у зґвалтуванні жінки на Полтавщині

У Полтавській області двоє зловмисників зґвалтували жінку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

11 жовтня близько 8:00 ранку надійшло повідомлення від мешканки Лубенського району про те, що вночі її зґвалтували двоє осіб. Один із чоловіків, на якого вказує потерпіла, – місцевий дільничний офіцер поліції, який із 30 вересня перебував на лікарняному.

Після реєстрації заяви співробітники головної інспекції та внутрішньої безпеки Нацполіції оперативно розпочали збір інформації про подію для об’єктивного документування вказаного факту.



Слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Своєю чергою, всі зібрані під час службового розслідування матеріали співробітники Департаменту головної інспекції невідкладно передадуть до органу досудового розслідування.

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Свою версію інциденту розповів у своєму Telegram екснардеп Ігор Мосійчук. Він уточнив, що трагедія сталася в ніч на 12 жовтня в селі Чавельча. Другим зловмисником, за його даними, є колишній правоохоронець. Вони нібито вибили двері й увірвалися до будинку потерпілої - матері-одиначки, вагітної другою дитиною, і зґвалтували її.

"Наразі Сніжана госпіталізована з кровотечею, а два виродки у формі поліції бігають селом та районом і пропонують грубі гроші, аби зам’яти цю справу і не сісти на довгий термін!" - написав ексдепутат.

Пізніше інформація про вагітність потерпілої не підтвердилася. Крім того, стало відомо, що жінка має дві судимості за статтею 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), а також за статтею 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).