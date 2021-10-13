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Дільничного офіцера поліції підозрюють у зґвалтуванні жінки на Полтавщині

Дільничного офіцера поліції підозрюють у зґвалтуванні жінки на Полтавщині

У Полтавській області двоє зловмисників зґвалтували жінку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

11 жовтня близько 8:00 ранку надійшло повідомлення від мешканки Лубенського району про те, що вночі її зґвалтували двоє осіб. Один із чоловіків, на якого вказує потерпіла, – місцевий дільничний офіцер поліції, який із 30 вересня перебував на лікарняному.

Після реєстрації заяви співробітники головної інспекції та внутрішньої безпеки Нацполіції оперативно розпочали збір інформації про подію для об’єктивного документування вказаного факту.

Слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Своєю чергою, всі зібрані під час службового розслідування матеріали співробітники Департаменту головної інспекції невідкладно передадуть до органу досудового розслідування.

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Свою версію інциденту розповів у своєму Telegram екснардеп Ігор Мосійчук. Він уточнив, що трагедія сталася в ніч на 12 жовтня в селі Чавельча. Другим зловмисником, за його даними, є колишній правоохоронець. Вони нібито вибили двері й увірвалися до будинку потерпілої - матері-одиначки, вагітної другою дитиною, і зґвалтували її.

"Наразі Сніжана госпіталізована з кровотечею, а два виродки у формі поліції бігають селом та районом і пропонують грубі гроші, аби зам’яти цю справу і не сісти на довгий термін!" - написав ексдепутат.

Пізніше інформація про вагітність потерпілої не підтвердилася. Крім того, стало відомо, що жінка має дві судимості за статтею 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), а також за статтею 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Автор: 

зґвалтування (387) Нацполіція (15202) Полтавська область (1120)


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Топ коментарі
+16
Якось уже і не дивують подібні новини, враховуючи ту обставину, хто туди йде і працює там зараз.
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13.10.2021 07:26
+14
Это ты татарову с верещучкой расскажи. Вина Пороха в том что вы живы остались.
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13.10.2021 07:52
+11
Деградація суспільства з такою владою слуг прогресує швидко... "Діти низької якості, продай собаку, рабочая сосна, анал табу, мінус один ворог...." - це слова моно-зброду ВР ... Що очікувати від суспільства? Поліція повертається до поняття "ментів " миттєво...
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13.10.2021 07:35
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Якось уже і не дивують подібні новини, враховуючи ту обставину, хто туди йде і працює там зараз.
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13.10.2021 07:26 Відповісти
на банку обох посадить
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13.10.2021 07:27 Відповісти
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13.10.2021 07:46 Відповісти
Самый простой способ прекратить коррупцию и преступления среди мусорни - это отменить красные зоны!!!!! И после этого каждая мусорская плять будет думать или нарушать закон или честно выполнять свой долг при высоких зарплатах!!!!!!!!!!!
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13.10.2021 07:29 Відповісти
Долг и мусор- даже не могу представить. Мысль конечно верная. Страх управляет человеком, причем страх во всех его проявлениях ( боль, голод позор, потеря близкого) . Слова про перевоспитание это из люмпенской среды. Так что только жесточайшее наказание может остановить эту вакханалию
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13.10.2021 08:00 Відповісти
Червоні зони контролюються адміністрацією, чорні блатними, ви напевно мали наувазі спецзони, вірніше зону оскільки для осіб чоловічої статі вона одна 91, в поселенні "макошино"
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13.10.2021 08:20 Відповісти
Геращенко заявить, що це підлий наклеп.
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13.10.2021 07:32 Відповісти
Деградація суспільства з такою владою слуг прогресує швидко... "Діти низької якості, продай собаку, рабочая сосна, анал табу, мінус один ворог...." - це слова моно-зброду ВР ... Що очікувати від суспільства? Поліція повертається до поняття "ментів " миттєво...
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13.10.2021 07:35 Відповісти
не путай мусоров з Ментами
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13.10.2021 07:58 Відповісти
Вот подозревал что есть честный мент,но вот так его и не встретил. Наверное он в глубоком подполье и маскируется под мусора?
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13.10.2021 08:04 Відповісти
Если предположить что существует Честный Мент он ДОЛЖЕН перестрелять своих нечестных коллег
Что то я не знаю таких случаев. Или они ЧЕСТНОСТЬ по другому представляют
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13.10.2021 08:08 Відповісти
Мабуть рятувався від "ковіду"" (у 18 столітті було розповсюджене повір"я що секс із незайманою дівчиною виліковує від сифілісу)
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13.10.2021 07:37 Відповісти
тому члєнін від сіфону і здох
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13.10.2021 07:59 Відповісти
Не знаю! Читав колись що нібито він у нього був вроджений Лікарі деякі казали що є така "в"ялотекуча форма" що не "карячить" організм відразу а він з цією болячкою живе багато років Однак я не дипломований лікар тому стверджувать не можу
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13.10.2021 08:05 Відповісти
ну... нормальное состояние нашей полиции. Просто женщина хамоватая попалась, пожаловалась на изнасилование.
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13.10.2021 07:43 Відповісти
То він з нею селфі робив.Реформований порошенком поліцай.
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13.10.2021 07:43 Відповісти
Это ты татарову с верещучкой расскажи. Вина Пороха в том что вы живы остались.
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13.10.2021 07:52 Відповісти
Поліці. реформував порошенко з аваковим і прихвостнем геращенком. Ніхто їм не заважав притягнути татарова якщо він винен,та наскільки відомо татаров тодімутив з микитасем і гарно себе почував як і зараз. Тож хто всравсь, невістка.
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13.10.2021 07:56 Відповісти
Невістка тут ні до чого , то від тебе смердить .
Це ж треба , до новини по згвалтування дівчини працівником поліції , приклеїти - Порошенка , Татарова і Микитася .!! пц ..
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13.10.2021 08:17 Відповісти
До тебе хто звертався? прочитай з початку допис
а тоді тявкай.Коли тебе не іпуть не брикайся.
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13.10.2021 08:34 Відповісти
А до мене не треба звертатись ,, це я буду вирішувати - кому і які коментарі писати . Ти тут взагалі - лєвий . .
Коли тебе іпуть ,не брикайся.)) .
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13.10.2021 08:41 Відповісти
Буй я на тебе поклав і зліва і з права.
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13.10.2021 08:42 Відповісти
Аналогічно .. .
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13.10.2021 08:59 Відповісти
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13.10.2021 09:00 Відповісти
Я не проти ,, можеш впевнено туди йти . .
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13.10.2021 09:04 Відповісти
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13.10.2021 09:09 Відповісти
что, зелесосик, подгорел?
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13.10.2021 09:22 Відповісти
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13.10.2021 09:25 Відповісти
..І шо ти ніяк не допетраєш . ? Ти тормоз ? Тобі ж чувак справа показує - куди і як треба йти !
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13.10.2021 09:24 Відповісти
Все надо доделывать до конца. Врадиевка- реального наказания никто не понес. Нарид как страусы думает что его это не коснется. Выбор они сделали избрав ЭТО .Этот нарид соучастники всех этих преступлений и должен понести наказание .
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13.10.2021 07:50 Відповісти
Кто там писал что беззащитные полицейские? нужно им больше прав?
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13.10.2021 07:50 Відповісти
Ну если зе-депутату можно калечить людей в ДТП, а зе-банкиру финансировать терористов, то зе-полицай хоть в насилии отличиться .

как говорит ЗЕ, - мы должны быть наглыми
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13.10.2021 08:03 Відповісти
давно пора в селах вибирати дільничого (шерифа) голосованням мешканців. Люди мерзоту не виберуть
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13.10.2021 08:04 Відповісти
Ага! А кто зелень навыбирал???
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13.10.2021 08:10 Відповісти
Нажаль, "нарід" вибере, чи обере! Є приклади.
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13.10.2021 08:14 Відповісти
То що ж виходить , оця сама обралась .? Наріт нє при дєлах ?
.
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13.10.2021 08:31 Відповісти
Тяжка спадщина авакова!
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13.10.2021 08:21 Відповісти
изнасилование можно обжаловать в суде и вагнергейт тоже
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13.10.2021 10:22 Відповісти
Недарма ж у всіх патрульних машинах на повну лабає російський блатняк.
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13.10.2021 08:31 Відповісти
Арсенчик весь мусор в мусарню подгреб...
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13.10.2021 08:47 Відповісти
ПОЛТАВУ ДАВНО ПОРА ЗАЧИСТИТЬ ОТ СЕПАРОВ И УБЛЮДКОВ !!!
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13.10.2021 09:12 Відповісти
Подчиняйся, потом обжалуй
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13.10.2021 09:33 Відповісти
 
 