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Участкового офицера полиции подозревают в изнасиловании женщины на Полтавщине

Участкового офицера полиции подозревают в изнасиловании женщины на Полтавщине

В Полтавской области двое злоумышленников изнасиловали женщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

11 октября, около 8:00 утра поступило сообщение от жительницы Лубенского района о том, что ночью ее изнасиловали двое мужчин. Один из мужчин, на которого указывает потерпевшая - местный участковый офицер полиции, который с 30 сентября находился на больничном.

После регистрации заявления сотрудники главной инспекции и внутренней безопасности Нацполиции оперативно начали сбор информации о событии для объективного документирования указанного факта.

Следователи территориального управления ГБР открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, все собранные во время служебного расследования материалы сотрудники Департамента главной инспекции безотлагательно передадут в орган предварительного расследования.

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Свою версию инцидента рассказал в своем Telegram экс-нардеп Игорь Мосийчук. Он уточнил, что трагедия произошла в ночь на 12 октября в селе Чавельча. Вторым злоумышленником, по его данным, является бывший правоохранитель. Они якобы выбили дверь и ворвались в дом потерпевшей - матери-одиночки, беременной вторым ребенком, и изнасиловали ее.

"Сейчас Снежана госпитализирована с кровотечением в больницу, а два урода в форме полиции бегают по селу и району предлагают грубые деньги, чтобы замять это дело и не сесть на долгий срок!", - написал экс-депутат.

Позже информация о беременности пострадавшей не подтвердилась. Кроме того стало известно, что женщина имеет две судимости по статье 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), а также по статье 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

изнасилование (919) Нацполиция (16496) Полтавская область (1164)


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Топ комментарии
+16
Якось уже і не дивують подібні новини, враховуючи ту обставину, хто туди йде і працює там зараз.
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13.10.2021 07:26
+14
Это ты татарову с верещучкой расскажи. Вина Пороха в том что вы живы остались.
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13.10.2021 07:52
+11
Деградація суспільства з такою владою слуг прогресує швидко... "Діти низької якості, продай собаку, рабочая сосна, анал табу, мінус один ворог...." - це слова моно-зброду ВР ... Що очікувати від суспільства? Поліція повертається до поняття "ментів " миттєво...
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13.10.2021 07:35
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Правила форума Совет форумчан
Якось уже і не дивують подібні новини, враховуючи ту обставину, хто туди йде і працює там зараз.
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13.10.2021 07:26 Ответить
на банку обох посадить
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13.10.2021 07:27 Ответить
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13.10.2021 07:46 Ответить
Самый простой способ прекратить коррупцию и преступления среди мусорни - это отменить красные зоны!!!!! И после этого каждая мусорская плять будет думать или нарушать закон или честно выполнять свой долг при высоких зарплатах!!!!!!!!!!!
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13.10.2021 07:29 Ответить
Долг и мусор- даже не могу представить. Мысль конечно верная. Страх управляет человеком, причем страх во всех его проявлениях ( боль, голод позор, потеря близкого) . Слова про перевоспитание это из люмпенской среды. Так что только жесточайшее наказание может остановить эту вакханалию
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13.10.2021 08:00 Ответить
Червоні зони контролюються адміністрацією, чорні блатними, ви напевно мали наувазі спецзони, вірніше зону оскільки для осіб чоловічої статі вона одна 91, в поселенні "макошино"
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13.10.2021 08:20 Ответить
Геращенко заявить, що це підлий наклеп.
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13.10.2021 07:32 Ответить
Деградація суспільства з такою владою слуг прогресує швидко... "Діти низької якості, продай собаку, рабочая сосна, анал табу, мінус один ворог...." - це слова моно-зброду ВР ... Що очікувати від суспільства? Поліція повертається до поняття "ментів " миттєво...
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13.10.2021 07:35 Ответить
не путай мусоров з Ментами
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13.10.2021 07:58 Ответить
Вот подозревал что есть честный мент,но вот так его и не встретил. Наверное он в глубоком подполье и маскируется под мусора?
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13.10.2021 08:04 Ответить
Если предположить что существует Честный Мент он ДОЛЖЕН перестрелять своих нечестных коллег
Что то я не знаю таких случаев. Или они ЧЕСТНОСТЬ по другому представляют
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13.10.2021 08:08 Ответить
Мабуть рятувався від "ковіду"" (у 18 столітті було розповсюджене повір"я що секс із незайманою дівчиною виліковує від сифілісу)
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13.10.2021 07:37 Ответить
тому члєнін від сіфону і здох
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13.10.2021 07:59 Ответить
Не знаю! Читав колись що нібито він у нього був вроджений Лікарі деякі казали що є така "в"ялотекуча форма" що не "карячить" організм відразу а він з цією болячкою живе багато років Однак я не дипломований лікар тому стверджувать не можу
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13.10.2021 08:05 Ответить
ну... нормальное состояние нашей полиции. Просто женщина хамоватая попалась, пожаловалась на изнасилование.
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13.10.2021 07:43 Ответить
То він з нею селфі робив.Реформований порошенком поліцай.
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13.10.2021 07:43 Ответить
Это ты татарову с верещучкой расскажи. Вина Пороха в том что вы живы остались.
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13.10.2021 07:52 Ответить
Поліці. реформував порошенко з аваковим і прихвостнем геращенком. Ніхто їм не заважав притягнути татарова якщо він винен,та наскільки відомо татаров тодімутив з микитасем і гарно себе почував як і зараз. Тож хто всравсь, невістка.
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13.10.2021 07:56 Ответить
Невістка тут ні до чого , то від тебе смердить .
Це ж треба , до новини по згвалтування дівчини працівником поліції , приклеїти - Порошенка , Татарова і Микитася .!! пц ..
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13.10.2021 08:17 Ответить
До тебе хто звертався? прочитай з початку допис
а тоді тявкай.Коли тебе не іпуть не брикайся.
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13.10.2021 08:34 Ответить
А до мене не треба звертатись ,, це я буду вирішувати - кому і які коментарі писати . Ти тут взагалі - лєвий . .
Коли тебе іпуть ,не брикайся.)) .
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13.10.2021 08:41 Ответить
Буй я на тебе поклав і зліва і з права.
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13.10.2021 08:42 Ответить
Аналогічно .. .
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13.10.2021 08:59 Ответить
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13.10.2021 09:00 Ответить
Я не проти ,, можеш впевнено туди йти . .
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13.10.2021 09:04 Ответить
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13.10.2021 09:09 Ответить
что, зелесосик, подгорел?
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13.10.2021 09:22 Ответить
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13.10.2021 09:25 Ответить
..І шо ти ніяк не допетраєш . ? Ти тормоз ? Тобі ж чувак справа показує - куди і як треба йти !
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13.10.2021 09:24 Ответить
Все надо доделывать до конца. Врадиевка- реального наказания никто не понес. Нарид как страусы думает что его это не коснется. Выбор они сделали избрав ЭТО .Этот нарид соучастники всех этих преступлений и должен понести наказание .
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13.10.2021 07:50 Ответить
Кто там писал что беззащитные полицейские? нужно им больше прав?
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13.10.2021 07:50 Ответить
Ну если зе-депутату можно калечить людей в ДТП, а зе-банкиру финансировать терористов, то зе-полицай хоть в насилии отличиться .

как говорит ЗЕ, - мы должны быть наглыми
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13.10.2021 08:03 Ответить
давно пора в селах вибирати дільничого (шерифа) голосованням мешканців. Люди мерзоту не виберуть
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13.10.2021 08:04 Ответить
Ага! А кто зелень навыбирал???
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13.10.2021 08:10 Ответить
Нажаль, "нарід" вибере, чи обере! Є приклади.
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13.10.2021 08:14 Ответить
То що ж виходить , оця сама обралась .? Наріт нє при дєлах ?
.
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13.10.2021 08:31 Ответить
Тяжка спадщина авакова!
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13.10.2021 08:21 Ответить
изнасилование можно обжаловать в суде и вагнергейт тоже
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13.10.2021 10:22 Ответить
Недарма ж у всіх патрульних машинах на повну лабає російський блатняк.
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13.10.2021 08:31 Ответить
Арсенчик весь мусор в мусарню подгреб...
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13.10.2021 08:47 Ответить
ПОЛТАВУ ДАВНО ПОРА ЗАЧИСТИТЬ ОТ СЕПАРОВ И УБЛЮДКОВ !!!
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13.10.2021 09:12 Ответить
Подчиняйся, потом обжалуй
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13.10.2021 09:33 Ответить
 
 