Участкового офицера полиции подозревают в изнасиловании женщины на Полтавщине

В Полтавской области двое злоумышленников изнасиловали женщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

11 октября, около 8:00 утра поступило сообщение от жительницы Лубенского района о том, что ночью ее изнасиловали двое мужчин. Один из мужчин, на которого указывает потерпевшая - местный участковый офицер полиции, который с 30 сентября находился на больничном.

После регистрации заявления сотрудники главной инспекции и внутренней безопасности Нацполиции оперативно начали сбор информации о событии для объективного документирования указанного факта.

Следователи территориального управления ГБР открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, все собранные во время служебного расследования материалы сотрудники Департамента главной инспекции безотлагательно передадут в орган предварительного расследования.

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Свою версию инцидента рассказал в своем Telegram экс-нардеп Игорь Мосийчук. Он уточнил, что трагедия произошла в ночь на 12 октября в селе Чавельча. Вторым злоумышленником, по его данным, является бывший правоохранитель. Они якобы выбили дверь и ворвались в дом потерпевшей - матери-одиночки, беременной вторым ребенком, и изнасиловали ее.

"Сейчас Снежана госпитализирована с кровотечением в больницу, а два урода в форме полиции бегают по селу и району предлагают грубые деньги, чтобы замять это дело и не сесть на долгий срок!", - написал экс-депутат.

Позже информация о беременности пострадавшей не подтвердилась. Кроме того стало известно, что женщина имеет две судимости по статье 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), а также по статье 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).