Від 18 жовтня Львів посилює карантинні обмеження, - Садовий

З 18 жовтня Львів житиме за новим карантинними правилами.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно завершилось засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій. Я прошу уважно прочитати цей текст і зрозуміти його, без придумувань та перекручень. З 18 жовтня Львів житиме за новими карантинними правилами", - зазначив він.

За його словами, усі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада.

"Заборонено проводити масові заходи окрім тих, де організатори та учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 год до заходу. Театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюють лише для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів не більше 50% від загальної кількості місць. Музичні школи на двотижневих канікулах. Народні доми, гуртки та секції – не працюють. Бібліотеки працюють лише на видачу книг", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 18 жовтня у Львові посилюються карантинні обмеження, - Садовий





Крім цього, він зазначив, що на промислових і продовольчих ринках, у магазинах, торгових центрах, перукарнях та салонах краси можуть працювати лише вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом. А також з дотриманням маскового режиму та не більше 50% заповнення торгових площ.



Заклади громадського харчування працюватимуть до 23:00.

"Працюють лише за умови 100% вакцинації або ПЛР-тестів у працівників при заповненні не більше 50%, до 4 людей за столиком. Якщо за 2 тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада заклади зможуть відвідувати лише вакциновані або з наявним ПЛР-тестом", - додав мер.



Спортзали можуть відвідувати лише вакциновані або з негативним ПЛР-тестом. Усі працівники повинні бути вакциновані. Заповненість не більше 50%.



Готелі та хостели працюватимуть лише за умови наявності у всіх працівників сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.



