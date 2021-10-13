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Новости Коронавирус и карантин
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С 18 октября Львов ужесточает карантинные ограничения, - Садовый

С 18 октября Львов ужесточает карантинные ограничения, - Садовый

С 18 октября Львов будет жить по новым карантинным правилам.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что завершилось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Я прошу внимательно прочитать этот текст и понять его, без придумок и искажений. С 18 октября Львов будет жить по новым карантинным правилам", - отметил он.

По его словам, все школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. 

"Запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия. Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест. Музыкальные школы на двухнедельных каникулах. Народные дома, кружки и секции - не работают. Библиотеки работают только на выдачу книг", - отметил он.

Кроме этого, он отметил, что на промышленных, продовольственных рынках и в магазинах, в торговых центрах, парикмахерских и салонах красоты могут работать только вакцинированные работники или работники с отрицательным ПЦР-тестом. А также их работа предусматривает соблюдение масочного режима и не более 50% заполнения торговых площадей.

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Учреждения общественного питания будут работать до 23:00.

"Работают только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до 4 человек за столиком. Если через 2 недели ситуация не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с негативным ПЦР-тестом", - добавил мэр.

Спортзалы могут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполняемость не более 50%.

Отели и хостелы будут работать только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Автор: 

карантин (16729) Львов (4589) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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13.10.2021 17:21 Ответить
"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день". (с)
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13.10.2021 17:37 Ответить
А с общественным транспортом что? Тама ограничений нет? Главное чтобы в филармонии или органном зале не заразиться?
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13.10.2021 17:52 Ответить
А в Нью-Йорке протесты против жижилизации и разносят в хлам пункты для уколизации.
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13.10.2021 18:22 Ответить
Да чем так скромно то, давайте уже уголовную ответственность для тех кто не колется. Запретите не вакцинированным вообще из дому выходить и посещать даже магазины. И самое главное ставьте таких на счетчик, обязывая долгосрочным "кредитом" что бы платили до тех пор, пока дух не испустят. Тогда мир точно избавится от инакомыслия и нам с вами не придется принимать участье в этом 💯 цирке идиотов.😁
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13.10.2021 18:53 Ответить
 
 