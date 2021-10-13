Зеленський призначив Чумаченко і Картере суддями Верховного Суду
Володимир Зеленський підписав указ про призначення суддів Верховного Суду України.
Відповідно до указу президента, зазначає Цензор.НЕТ, посади отримали Тетяна Анатоліївна Чумаченко (у Касаційний адміністративний суд) і Валерій Іванович Картере (у Касаційний господарський суд).
Зазначимо, що обидва судді подавалися на конкурс у ВС ще у 2018-2019 році. Тетяна Чумаченко не відповідала критеріям доброчесності, тоді як Валерія Картере Громадська рада не допустила до конкурсу. Вона працювала в Касаційному адміністративному суді, він - у Вищому господарському суді.
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+11 18c49ed2
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+10 Evgeny N
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Татьяна Чумаченко https://chesnosud.org/candidate/chumachenko-tetyana-anatoliyivna/ не соответствовала критериям доброчестности , в то время как Валерия Картере https://chesnosud.org/candidate/kartere-valerij-ivanovych/ общественный совет не допустил к конкурсу .
ПЕРЕМОГА!!! УРА!!! Портнов у захваті, а Подоляк готує нові переможні тези в "не методичках"
Что вы профессор,у меня нет полномочий назначать начальником всякое тупое быдло...