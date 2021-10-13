Зеленський призначив Чумаченко і Картере суддями Верховного Суду

Володимир Зеленський підписав указ про призначення суддів Верховного Суду України.

Відповідно до указу президента, зазначає Цензор.НЕТ, посади отримали Тетяна Анатоліївна Чумаченко (у Касаційний адміністративний суд) і Валерій Іванович Картере (у Касаційний господарський суд).

Зазначимо, що обидва судді подавалися на конкурс у ВС ще у 2018-2019 році. Тетяна Чумаченко не відповідала критеріям доброчесності, тоді як Валерія Картере Громадська рада не допустила до конкурсу. Вона працювала в Касаційному адміністративному суді, він - у Вищому господарському суді.