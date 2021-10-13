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Новини
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Зеленський призначив Чумаченко і Картере суддями Верховного Суду

Зеленський призначив Чумаченко і Картере суддями Верховного Суду

Володимир Зеленський підписав указ про призначення суддів Верховного Суду України.

Відповідно до указу президента, зазначає Цензор.НЕТ, посади отримали Тетяна Анатоліївна Чумаченко (у Касаційний адміністративний суд) і Валерій Іванович Картере (у Касаційний господарський суд).

Зазначимо, що обидва судді подавалися на конкурс у ВС ще у 2018-2019 році. Тетяна Чумаченко не відповідала критеріям доброчесності, тоді як Валерія Картере Громадська рада не допустила до конкурсу. Вона працювала в Касаційному адміністративному суді, він - у Вищому господарському суді.

Автор: 

Верховний Суд (1192) Зеленський Володимир (23978) наказ (445)


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Топ коментарі
+11
Вовочке нужны не порядочные и профессионалы, ему нужны верные лизоблюды.
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13.10.2021 19:35
+10
Зєлєбобіки! Ось тепер точно можете репетувати про те, що судова реформа Пороха - то туфта! Бо єдиний реформований при "клятому баризі" судовий огрган вже зелений!
ПЕРЕМОГА!!! УРА!!! Портнов у захваті, а Подоляк готує нові переможні тези в "не методичках"
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13.10.2021 19:35
+9
Все, що потрібно знити про призначенців ВАЗеленсього і його судову реформу.

Татьяна Чумаченко https://chesnosud.org/candidate/chumachenko-tetyana-anatoliyivna/ не соответствовала критериям доброчестности , в то время как Валерия Картере https://chesnosud.org/candidate/kartere-valerij-ivanovych/ общественный совет не допустил к конкурсу .
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13.10.2021 19:31
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Правою рукою розганяє, лівою рукою назначає... Одним словом Зєйло.
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13.10.2021 19:27 Відповісти
Он просто подминает под себя последний независимый суд. Который перед этим посмел надавать зеленому поцу по его рукам.
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13.10.2021 19:33 Відповісти
Только бы суд не стал чумочечным. И не в партере...
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13.10.2021 19:28 Відповісти
так шо, бубочка повернувся в овощні часи - самовільно призначає суддів, без конкурсу, без рішень вищої кваліфкомісії?
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13.10.2021 19:28 Відповісти
Так вони їх визнали НЕ гідними, а Ваві- саме те. Йому допропорядні не підходять. Виключно- хабарники, корупціонери, злочинці.
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13.10.2021 19:33 Відповісти
валерий картере з- очередной "француз" во власти ...
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13.10.2021 19:29 Відповісти
фтарой явно козацького роду...
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13.10.2021 19:29 Відповісти
Все, що потрібно знити про призначенців ВАЗеленсього і його судову реформу.

Татьяна Чумаченко https://chesnosud.org/candidate/chumachenko-tetyana-anatoliyivna/ не соответствовала критериям доброчестности , в то время как Валерия Картере https://chesnosud.org/candidate/kartere-valerij-ivanovych/ общественный совет не допустил к конкурсу .
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13.10.2021 19:31 Відповісти
Вовочке нужны не порядочные и профессионалы, ему нужны верные лизоблюды.
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13.10.2021 19:35 Відповісти
Зеленский наплевал и на критерии доброчестности и на общественный совет - ему нужны продажные судьи, которые будут выполнять его хотелки
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13.10.2021 20:10 Відповісти
Зєлєбобіки! Ось тепер точно можете репетувати про те, що судова реформа Пороха - то туфта! Бо єдиний реформований при "клятому баризі" судовий огрган вже зелений!
ПЕРЕМОГА!!! УРА!!! Портнов у захваті, а Подоляк готує нові переможні тези в "не методичках"
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13.10.2021 19:35 Відповісти
Швондер,это вы назначили Шарикова Смотрящим за стадом?

Что вы профессор,у меня нет полномочий назначать начальником всякое тупое быдло...
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13.10.2021 19:48 Відповісти
Эо ещё не диктатура?
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13.10.2021 19:48 Відповісти
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13.10.2021 19:49 Відповісти
зеленский жулик
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13.10.2021 20:30 Відповісти
 
 