Зеленский назначил Чумаченко и Картере судьями Верховного Суда

Владимир Зеленский подписал указ о назначении судей Верховного Суда Украины.

В соответствии с указом президента, отмечает Цензор.НЕТ, должности получили Татьяна Анатольевна Чумаченко (в Кассационный административный суд) и Валерий Иванович Картере (в Кассационный хозяйственный суд).

Отметим, что оба судьи подавались на конкурс в ВС еще в 2018-2019 году. Татьяна Чумаченко не соответствовала критериям доброчестности, в то время как Валерия Картере общественный совет не допустил к конкурсу. Она работала в Кассационном административном суде, он - в Высшем хозяйственном суде.

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