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Зеленский назначил Чумаченко и Картере судьями Верховного Суда

Зеленский назначил Чумаченко и Картере судьями Верховного Суда

Владимир Зеленский подписал указ о назначении судей Верховного Суда Украины.

В соответствии с указом президента, отмечает Цензор.НЕТ, должности получили Татьяна Анатольевна Чумаченко (в Кассационный административный суд) и Валерий Иванович Картере (в Кассационный хозяйственный суд).

Отметим, что оба судьи подавались на конкурс в ВС еще в 2018-2019 году. Татьяна Чумаченко не соответствовала критериям доброчестности, в то время как Валерия Картере общественный совет не допустил к конкурсу. Она работала в Кассационном административном суде, он - в Высшем хозяйственном суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВС Данишевская об "увольнении" Тупицкого Зеленским: Если "фактически уничтожить" судебную систему, "можно делать все, что угодно"

Автор: 

Верховный Суд (1099) Зеленский Владимир (20500) указ (528)


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Топ комментарии
+11
Вовочке нужны не порядочные и профессионалы, ему нужны верные лизоблюды.
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13.10.2021 19:35
+10
Зєлєбобіки! Ось тепер точно можете репетувати про те, що судова реформа Пороха - то туфта! Бо єдиний реформований при "клятому баризі" судовий огрган вже зелений!
ПЕРЕМОГА!!! УРА!!! Портнов у захваті, а Подоляк готує нові переможні тези в "не методичках"
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13.10.2021 19:35
+9
Все, що потрібно знити про призначенців ВАЗеленсього і його судову реформу.

Татьяна Чумаченко https://chesnosud.org/candidate/chumachenko-tetyana-anatoliyivna/ не соответствовала критериям доброчестности , в то время как Валерия Картере https://chesnosud.org/candidate/kartere-valerij-ivanovych/ общественный совет не допустил к конкурсу .
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13.10.2021 19:31
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Правою рукою розганяє, лівою рукою назначає... Одним словом Зєйло.
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13.10.2021 19:27 Ответить
Он просто подминает под себя последний независимый суд. Который перед этим посмел надавать зеленому поцу по его рукам.
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13.10.2021 19:33 Ответить
Только бы суд не стал чумочечным. И не в партере...
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13.10.2021 19:28 Ответить
так шо, бубочка повернувся в овощні часи - самовільно призначає суддів, без конкурсу, без рішень вищої кваліфкомісії?
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13.10.2021 19:28 Ответить
Так вони їх визнали НЕ гідними, а Ваві- саме те. Йому допропорядні не підходять. Виключно- хабарники, корупціонери, злочинці.
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13.10.2021 19:33 Ответить
валерий картере з- очередной "француз" во власти ...
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13.10.2021 19:29 Ответить
фтарой явно козацького роду...
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13.10.2021 19:29 Ответить
Все, що потрібно знити про призначенців ВАЗеленсього і його судову реформу.

Татьяна Чумаченко https://chesnosud.org/candidate/chumachenko-tetyana-anatoliyivna/ не соответствовала критериям доброчестности , в то время как Валерия Картере https://chesnosud.org/candidate/kartere-valerij-ivanovych/ общественный совет не допустил к конкурсу .
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13.10.2021 19:31 Ответить
Вовочке нужны не порядочные и профессионалы, ему нужны верные лизоблюды.
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13.10.2021 19:35 Ответить
Зеленский наплевал и на критерии доброчестности и на общественный совет - ему нужны продажные судьи, которые будут выполнять его хотелки
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13.10.2021 20:10 Ответить
Зєлєбобіки! Ось тепер точно можете репетувати про те, що судова реформа Пороха - то туфта! Бо єдиний реформований при "клятому баризі" судовий огрган вже зелений!
ПЕРЕМОГА!!! УРА!!! Портнов у захваті, а Подоляк готує нові переможні тези в "не методичках"
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13.10.2021 19:35 Ответить
Швондер,это вы назначили Шарикова Смотрящим за стадом?

Что вы профессор,у меня нет полномочий назначать начальником всякое тупое быдло...
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13.10.2021 19:48 Ответить
Эо ещё не диктатура?
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13.10.2021 19:48 Ответить
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13.10.2021 19:49 Ответить
зеленский жулик
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13.10.2021 20:30 Ответить
 
 