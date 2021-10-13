Зеленский назначил Чумаченко и Картере судьями Верховного Суда
Владимир Зеленский подписал указ о назначении судей Верховного Суда Украины.
В соответствии с указом президента, отмечает Цензор.НЕТ, должности получили Татьяна Анатольевна Чумаченко (в Кассационный административный суд) и Валерий Иванович Картере (в Кассационный хозяйственный суд).
Отметим, что оба судьи подавались на конкурс в ВС еще в 2018-2019 году. Татьяна Чумаченко не соответствовала критериям доброчестности, в то время как Валерия Картере общественный совет не допустил к конкурсу. Она работала в Кассационном административном суде, он - в Высшем хозяйственном суде.
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Татьяна Чумаченко https://chesnosud.org/candidate/chumachenko-tetyana-anatoliyivna/ не соответствовала критериям доброчестности , в то время как Валерия Картере https://chesnosud.org/candidate/kartere-valerij-ivanovych/ общественный совет не допустил к конкурсу .
ПЕРЕМОГА!!! УРА!!! Портнов у захваті, а Подоляк готує нові переможні тези в "не методичках"
Что вы профессор,у меня нет полномочий назначать начальником всякое тупое быдло...