Платити гроші за вакцинацію українцям поки не планують, - головний санлікар Кузін

МОЗ поки не планує вводити виплати за вакцинацію від COVID-19.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив головний санлікар Ігор Кузин, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні питання доплати за щеплення не розглядається. Світовий досвід показує, що країни вводили доплати наприкінці прищеплювальної кампанії, коли у них залишалося 20-30% нещепленого населення і потрібно було переконати людей, які не прийняли фінального рішення", - пояснив Кузін.

За словами головного санлікаря Україна перебуває на піку вакцинальної кампанії, тому поки рано вводити мотиваційні заходи у вигляді доплат.