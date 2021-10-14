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Платити гроші за вакцинацію українцям поки не планують, - головний санлікар Кузін

Платити гроші за вакцинацію українцям поки не планують, - головний санлікар Кузін

МОЗ поки не планує вводити виплати за вакцинацію від COVID-19.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив головний санлікар Ігор Кузин, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні питання доплати за щеплення не розглядається. Світовий досвід показує, що країни вводили доплати наприкінці прищеплювальної кампанії, коли у них залишалося 20-30% нещепленого населення і потрібно було переконати людей, які не прийняли фінального рішення", - пояснив Кузін.

За словами головного санлікаря Україна перебуває на піку вакцинальної кампанії, тому поки рано вводити мотиваційні заходи у вигляді доплат.

Автор: 

вакцина (4419) виплати (1052) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+8
Правильно, навіщо давати народу гроші, коли їх можна просто вкрасти. Підхід зеленського бариги
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14.10.2021 18:30
+8
а деньги разве не из бюджета за вакцины?
так что все платят, кто даже не укололся))
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14.10.2021 18:31
+8
По перше я не вру а свою думку висловлюю, по друге не весь світ привився, а тільки 40% і не факт що двома, і третє я поки не збираюся це робити, хоча вже ідуть тиски!!!!!!!!!
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14.10.2021 18:43
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Пока не наворуют, платить не собирются.
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14.10.2021 18:29 Відповісти
Когда говорят вакцЫнация подразумевают иммунизация. Делайте вывады граждане
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14.10.2021 18:39 Відповісти
Все что нужно знать о проблеме страшного вириса:
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14.10.2021 18:48 Відповісти
После этого видоса, как там говорят про НЕПЕРЕДБАЧИВАНЕ З КАТЕЙ АСАДЧЕЙ, раскажите мне черти про то какакая страшнгая абичная прастуда. Или безуглая типо еще на моей моги сплящет танец краба? без ЦСК вангера ессесна
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14.10.2021 18:50 Відповісти
могиле*
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14.10.2021 18:50 Відповісти
Я так понял ударение на последнем слоге.
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14.10.2021 19:12 Відповісти
Кое что непонятно. Но все равно плюсую.
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14.10.2021 19:11 Відповісти
На шерифа глянь. по его глазам все видно какие там все долбоебы
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14.10.2021 19:38 Відповісти
Цифри 3 і 4 це напевно треба ділити на 2?
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14.10.2021 18:51 Відповісти
Может юлять харош уже задрачивать людей?
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14.10.2021 18:55 Відповісти
Вспомните меня год назад, да я трубил за ковид и как он опасен, я призывал колоться и тд. Я был всеми руками за. Но теперь моя вера пошатнулась, и да простят меня друзья порохоботы. ХВАТИТ ДРОЧИТЬ ЛЮДЯМ МОЗГИ с вашей сраной пропагандой. с вирусом нужно бороться как-то иначе ибо все остально херня. ДЛЯ НАЧАЛ Я ПРЕДЛАГАЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНЗОР.НЕТ блокировать все сообщения в теме про каранавирис, зачем вы даете площадку для антивакцинаторов???
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14.10.2021 18:59 Відповісти
Ну тут может у Цензора на этот вопрос есть свои аргументы? Может они хотят увидеть сколько на их форуме есть *********.
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14.10.2021 19:31 Відповісти
4 года пандземии. полет нормальный, чего париться то?
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14.10.2021 19:37 Відповісти
"да плевать. я 4й год хожу как бідлан в маске, держа ее правельно на носу, соблюдаю социанальную дистанцию,"- шось таке забористе вживаєте як зелєнь?
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14.10.2021 18:57 Відповісти
алкоголь, не более, я ж не трухин и не поляков)
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14.10.2021 19:00 Відповісти
Попробуй португальскую мадеру. Шикарное вино.
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14.10.2021 19:34 Відповісти
Тут дело в том что бы накидаться, а не смаковать)
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14.10.2021 19:41 Відповісти
Накидаться не проблема. Главное не откинуться.
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14.10.2021 19:43 Відповісти
.Стовідсотково підтримую. Особливо, якщо пригадую засоби захисту від біо. та бак. загрози. Маска шматяна тепер в крамниці то ок, а до потяга просять вкинути до кишені грн 500-800 за тест, інакше не впустять. Причина надимання очевидна: до всіх провтиків та іґнорів жаб'ячої влади додалася ще одна річ- повна неготовність до зимового сезону, що тягне за собою віялові відімкнення електрики та відсутність опалення. Міркують примітивно: давай прикриємо пасажиропотоки, щоб не майданили тут в Києві, а походу бабла накосимо!. Грошей то вже катма...
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14.10.2021 19:40 Відповісти
щодо теста https://medbioshop.com.ua/Testi-dlya-coronovirusnoi-infekcii-ta-rizikiv-uskladnennya/
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14.10.2021 23:40 Відповісти
Правильно, навіщо давати народу гроші, коли їх можна просто вкрасти. Підхід зеленського бариги
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14.10.2021 18:30 Відповісти
а деньги разве не из бюджета за вакцины?
так что все платят, кто даже не укололся))
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14.10.2021 18:31 Відповісти
А в інших країнах не на бюджетні вакцинують? Та вони ще матеріально заохочують громадян до вакинації.
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14.10.2021 18:49 Відповісти
В Украине и без вакцинации только делают вид, что платят.
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14.10.2021 18:32 Відповісти
а ты попробуй поработать
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14.10.2021 18:37 Відповісти
Всю жизнь работаю. Изнаю о чем говорю.
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14.10.2021 18:41 Відповісти
А навіщо, якщо можна воровати як зеленський ?
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15.10.2021 06:30 Відповісти
тююю.. а за шо платить? так может за все прививки нужно платить АКДС, столбняк и т.р.? сводите не желающих в реанимацию, пусть посмотрят как умирают не привитые и все как миленькие побегут прививаться, гарантирую!
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14.10.2021 18:32 Відповісти
За те що ти піддослідний!!!! Ні хто не знає що з тобою буде через пару років!!!!! Чи зможеш бути плідним, чи зможе жінка народжувати, і кого???? чи з мозгами все в порядку ну і ...............Забагато питань, а відповідей ДЗЕРО!!!!!!!!
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14.10.2021 18:37 Відповісти
врать то зачем?) весь мир привился и не потеет. только кремлевские боты, начальники которых тоже, кстати, привились и в ус не дуют, за копейки разгоняют истерию.
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14.10.2021 18:38 Відповісти
По перше я не вру а свою думку висловлюю, по друге не весь світ привився, а тільки 40% і не факт що двома, і третє я поки не збираюся це робити, хоча вже ідуть тиски!!!!!!!!!
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14.10.2021 18:43 Відповісти
А на рахунок кремлядських ботів, то ти явно не по адресу звернувся!!!!!!!!!
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14.10.2021 18:45 Відповісти
за адресою, лапотник. чини переводчик
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14.10.2021 18:46 Відповісти
Чуєш, ДЕБІЛКО МОНГОЛОЇДНЕ, Я ЛЬВІВ"ЯНИН І ТУТ З 14 року, а от ти номерний БОТ!!!!!!!!!!!! і мені не потрібен гугл перекладач!!!!!!!! Зрозуміло ЧМО МОНГОЛОЇДНЕ!!!!!!!!!
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14.10.2021 18:49 Відповісти
Н рвіть серце...
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14.10.2021 18:52 Відповісти
враньё
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14.10.2021 19:20 Відповісти
статистика говорит о том, что грипп ( ковид) имеет такую же смертность, как и предыдущие.
СМИ нагнетают психоз, а власть силою заставляет вакцинироваться, дабы потом сказать, что деньги ушли на "спасение народа"...
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14.10.2021 18:45 Відповісти
враньё
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14.10.2021 18:48 Відповісти
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания!
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15.10.2021 10:06 Відповісти
весь мир уже прожил 5 лет и ты можешь подбить итого?
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15.10.2021 00:12 Відповісти
ну с таким же успехом молжно отказаться и от вакцыны акдс, манту, туберкулеза и тп., даже от оспирина можно помереть! я так понял вы из тех кто ждет оплаты за прививку!? если да то вы халявщик, если нет, то удачи вам в борьбе с ковидом)))) мне лично пох на тех кто не вакцинирован))))) пусть потом не ноют!... у меня у родственников за 2 недели 4 человека в семье от 40 до 75 богу душу отдали, а началось все с самой младшей (тогда вакцины еще не було).... так что выбор за каждым))) есть мамаши которые не делают детям манту, вакцины все остальные, а потом полимейлит, столбяк и т.п., и начинают мамаши бегать кричать какая плохая медицина, врачи и т.п.! а виноваты то сами! так что выбор дело каждого, мы все вакцинировались, все ок... только самый младший остался, но думаю скоро и ему прививку сделаем.. акдс же делали, хотясколько смертей было из за этой вакцины! и от оспирина, еще раз, можно дуба врезать!
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14.10.2021 18:45 Відповісти
Я висловив свою думку, і ні кого ні про що не прошу, кожен патрон свого життя!!!! Дитячі прививки що ми пройшли, вони були досліджені, а ці ні!!!!Колись я приймав різні вакцини від всяких ліхорадок , бо ходив багато часу в море, не боявся їх бо вони теж були досліджені!!!! І Мої співчуття за твоїх рідних!!!!! В мене теж в травні брат помер, але від діабету, хоча ніколи не мав його!!!! Дивно, чи не так!!!!!!
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14.10.2021 19:04 Відповісти
Уцепились за свою жизнь как за что-то ценное!...

Жизнь коротка, мудрость медлительная, а результаты плачевные...

Мы уйдем без следа, ни имен ни примет,
Этот мир простоит еще тысячу лет,
Нас и раньше здесь небыло, после не будет,
Ни вреда и ни пользы от этого нет.

Омар Хаям.
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14.10.2021 18:49 Відповісти
Я не чипляюся за життя, але не хочется остаток бути овощем і не відомо скільки!!!!!!!
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14.10.2021 18:53 Відповісти
Ой мля, а як там усі жмурики вакциновані?
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14.10.2021 18:52 Відповісти
Дурочок шоле? Я в реанимацию ходил, там много кто умирает, и потяжелее ковидных.
Ишо теперь?
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15.10.2021 10:06 Відповісти
дурачек это ты! в реанимации не лежат ковидные и те кто умирает от других заболеваний в одном месте!!! да не вакцинируйся ради бога,))) глядишь на одного идиота меньтше станет))))))))))))))
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15.10.2021 10:45 Відповісти
а ви працюєте в лікарні? маєте власну статистику,хто як помирає? можете навести конкретні дані кількостей за певний період цього і минулого року? чи ото все просто слова, почуті десь від бабці,що надивилася голубовську???
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15.10.2021 12:54 Відповісти
Та вже пора, один з укрпошти 1млрд. захотів і не в гривнях а в доларах!!!!! І він правий, ні хто не обслідував наслідки цих вакцин як того потребує норми, роками!!!!! Випустили і одразу запустили, а люди замість кроликів і будь як буде!!!!!!!
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14.10.2021 18:33 Відповісти
истина определяется зрением и временем, а ложь - поспешностью и неопределеностю ( дельта , завтра гамма итд итп)....
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14.10.2021 18:41 Відповісти
Побочка у вакцин зазвичай проявляється у перші півроку-рік... У США уже рік колють Пфайзер і Модерну - якби там були серйозні побічні ефекти, то це б уже давно вилізло! І повірте, якби щось вилізло, то американці б засудили Пфайзер і Модерну, як вони це *******!
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14.10.2021 18:58 Відповісти
Можливо, але я зачекаю!!!!!!
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14.10.2021 19:08 Відповісти
Штати офіційно оплачують лікування побічних ефектів і ці дані є у них у вільному доступі. Хочте - шукайте на штатівських медичних сайтах. В Україні побочок нема--- з-о-в-с-і-м.
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14.10.2021 20:59 Відповісти
Ну не так, щоб прям зовсім без побочок у нас... Мене перед вакцинацією лікарі попередили, що від Модерни може бути 1-2 дні температури 37-38, в мене так і було.
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14.10.2021 21:04 Відповісти
штати то штати, а в нас побічні ефекти хтось оплачуе? чи може перед щепленям треба підписати папірчик шо немаєш та не будеш мати ніяких претензій до вакцини?
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15.10.2021 00:30 Відповісти
А напрасно, можно обогатится, пенсионеров обязать, не привит х........... вам, а не пенсию, одну пенсию на вакцину. Берите меня в свою команду, я вам подскажу.
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14.10.2021 18:37 Відповісти
А можно дать денег, что бі не вакцІнироваться, а, Данила Гетманец?
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14.10.2021 18:37 Відповісти
Какие ещё доплаты ? Без масок ходят и не вакцинируются . Бить нужно палками как в Индии ,чтобы мозги вправить ,а то не понимают
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14.10.2021 18:37 Відповісти
Бить нужно палками как в Индии ,чтобы мозги вправить ,а то не понимают

Ну тогда надо бить палками курящих,пьющих, ЛГБТ, наркоманов итд...
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14.10.2021 18:38 Відповісти
Кретинів треба бити -може порозумнішають!
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14.10.2021 18:54 Відповісти
та отож: дивишся на деяких лікарів - як вони не бережуть власне здоровья і маєш сумнів про їх професійність. А що вже казати про їх пацієнтів?
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14.10.2021 20:38 Відповісти
Не боишься, что самого побьют?
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14.10.2021 18:39 Відповісти
А мэнэ за шо ?
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14.10.2021 19:15 Відповісти
Для ума.
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14.10.2021 20:03 Відповісти
Будешь призывать кого-то бить палками, тебя первого и отмудохают, так что не нагнетай....
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14.10.2021 18:43 Відповісти
Когда десятки тысяч будут в моргах от ковида лежать .то народ сам будет бить тех кто без масок . Этим и отличаются умные от дураков что умный старается предвидеть а дурак потом ноет жалуется и других обвиняет
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14.10.2021 18:53 Відповісти
А деяким тупим нічого не допоможе! Особливо безмозґлим.
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14.10.2021 18:55 Відповісти
а безуглым?)
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14.10.2021 19:59 Відповісти
Бити це не гуманно. Треба застосовувати вже перевірений підхід: спалювати на багатті. І розвага та й погрітися можна. Не зупиняйтеся, будьте креативнішими, як Ваші пращури.
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14.10.2021 23:11 Відповісти
Вот наглость!
Взяли деньги с моих налогов на так называемую вакцину, и еще плпти за то , что твои деньги ( бюджет) потратили зря!
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14.10.2021 18:37 Відповісти
Зебобик будет платить, точнее расплачиваться за свой идиотизм.
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14.10.2021 18:38 Відповісти
придётся в Европе платят или штрафуют... тут штрафовать не станут бо то нарид, значит платите...
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14.10.2021 18:39 Відповісти
просто денег нет, вы там держитестесь и хорошего настроения
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14.10.2021 18:44 Відповісти
Ключевое слово - пока.
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14.10.2021 19:03 Відповісти
Одно не понятно. В США вакцинировано уже 65,26% всего населения и при этой далеко не малой цифре только за сегодня и только официально выявлено 100 тысяч заразившихся... Возникает мысль что среди этих новых больных довольно "увесистая" часть и ранее вакцинированных. Иначе объяснить такие (дневные) цифры я не могу.
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14.10.2021 19:06 Відповісти
Нельзя верить тому, что не можешь проверить лично. Доверять цыферкам из интернета можно только бирже, криптобирже и курсу национальной валюты
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14.10.2021 19:58 Відповісти
и то не факт, особенно баткойну на блокчлене
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14.10.2021 20:00 Відповісти
Ключевое слово "пока". Теперь сомневающиеся будут ждать когда начнут приплачивать
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14.10.2021 20:05 Відповісти
Держимсо )
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14.10.2021 20:32 Відповісти
Я вакцинируюсь от ковидла годиков этак через 5, когда закончится этот массовый эксперимент, выявят все побочки, улучшат формулу и доведут вакцину до ума. А пока ни за какие деньги. Я лучше на маски и мыло потрачусь и подожду
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14.10.2021 21:18 Відповісти
я теж такої думки, але ви ,мабуть працюєте на самого себе і можете собі дозволити вибір, а що ж робити тим, хто працює на державу? нам вибору не залишили ляшки та кузіни....примусова вакцинація...хто б міг подумати, що в 21 ст нас таке чекає? що над людьми будуть проводити експерименти в світовому масштабі?? таке ми дивилися в фантаст фільмах лише
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15.10.2021 13:14 Відповісти
...утром деньги - вечером стулья, вечером деньги - утром стулья . Можно и наоборот, но деньги вперёд.
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15.10.2021 05:12 Відповісти
...так і за відлов санлікарів ніхто українцям гроші платити не збирається. Еле передчуття дикого задоволення може підняти з диванів навіть самих лінивих і інвалідів.
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15.10.2021 06:36 Відповісти
 
 