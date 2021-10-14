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Платити гроші за вакцинацію українцям поки не планують, - головний санлікар Кузін
МОЗ поки не планує вводити виплати за вакцинацію від COVID-19.
Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив головний санлікар Ігор Кузин, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні питання доплати за щеплення не розглядається. Світовий досвід показує, що країни вводили доплати наприкінці прищеплювальної кампанії, коли у них залишалося 20-30% нещепленого населення і потрібно було переконати людей, які не прийняли фінального рішення", - пояснив Кузін.
За словами головного санлікаря Україна перебуває на піку вакцинальної кампанії, тому поки рано вводити мотиваційні заходи у вигляді доплат.
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так что все платят, кто даже не укололся))
СМИ нагнетают психоз, а власть силою заставляет вакцинироваться, дабы потом сказать, что деньги ушли на "спасение народа"...
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания!
Жизнь коротка, мудрость медлительная, а результаты плачевные...
Мы уйдем без следа, ни имен ни примет,
Этот мир простоит еще тысячу лет,
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Омар Хаям.
Ишо теперь?
Ну тогда надо бить палками курящих,пьющих, ЛГБТ, наркоманов итд...
Взяли деньги с моих налогов на так называемую вакцину, и еще плпти за то , что твои деньги ( бюджет) потратили зря!