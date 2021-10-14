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Платить деньги за вакцинацию украинцам пока не планируют, - главный санврач Кузин
Минздрав пока не планирует вводить выплаты за вакцинацию от COVID-19.
Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил главный санврач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день вопрос доплаты за прививки не рассматривается. Мировой опыт показывает, что страны вводили доплаты в конце прививочной кампании, когда у них оставалось 20-30% непривитого населения и нужно было убедить людей, которые не приняли финального решения", - объяснил Кузин.
По словам главного санврача Украина находится на пике вакцинальной кампании, поэтому пока рано вводить мотивационные меры в виде доплат.
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так что все платят, кто даже не укололся))
СМИ нагнетают психоз, а власть силою заставляет вакцинироваться, дабы потом сказать, что деньги ушли на "спасение народа"...
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания!
Жизнь коротка, мудрость медлительная, а результаты плачевные...
Мы уйдем без следа, ни имен ни примет,
Этот мир простоит еще тысячу лет,
Нас и раньше здесь небыло, после не будет,
Ни вреда и ни пользы от этого нет.
Омар Хаям.
Ишо теперь?
Ну тогда надо бить палками курящих,пьющих, ЛГБТ, наркоманов итд...
Взяли деньги с моих налогов на так называемую вакцину, и еще плпти за то , что твои деньги ( бюджет) потратили зря!