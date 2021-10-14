Платить деньги за вакцинацию украинцам пока не планируют, - главный санврач Кузин

Минздрав пока не планирует вводить выплаты за вакцинацию от COVID-19.

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил главный санврач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день вопрос доплаты за прививки не рассматривается. Мировой опыт показывает, что страны вводили доплаты в конце прививочной кампании, когда у них оставалось 20-30% непривитого населения и нужно было убедить людей, которые не приняли финального решения", - объяснил Кузин.

По словам главного санврача Украина находится на пике вакцинальной кампании, поэтому пока рано вводить мотивационные меры в виде доплат.

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