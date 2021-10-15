Вітренко: Ми розуміємо, як навіть у найгірших обставинах пройти опалювальний сезон
Україна готується до найгірших сценаріїв щодо транзиту газу і готується до опалювального сезону з урахуванням усіх ризиків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Його попросили прокоментувати можливий найгірший варіант розвитку подій, за якого росіяни запускають "Північний потік-2" і повністю припиняють транзит через Україну.
"Це найгірший варіант для України. Газа в Європі більше не стане, але при цьому в нас виникнуть технічні проблеми, і зросте ціна газу у Словаччині, де ми його купуємо", - зазначив Вітренко.
При цьому він підкреслив, що Україна готується до найгірших сценаріїв: "Ми моделюємо різні сценарії: скільки газу в підземці, коли його можна підняти, а коли в підземках обмежена потужність піднімати, який у нас видобуток, які обмеження, скільки газу потрібно взяти з труби, скільки—подати, і так далі… І плануємо, як пройти цей опалювальний сезон, зокрема, забезпечити потреби у газі всіх наших клієнтів".
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скоко той зимы
касаемо 2 срока.... печально то, что ему кроме как на второй срок больше деваться некуда....разве на первый (по измене Родине и коррупционным скандалам)...ибо больше нигде оно уже и на фиг не надо...разве как продюсер своих сериальчиков (чтоб отмыть.... не конфискованное)
и возможность отказаться от отопления если тебе не в силах его платить (многоквартирные дома с центральным отоплением - это заложники теплосетей-монополистов, ибо на индивидуалку не перейти, а платить за холодные батареи (особенно первые этажи при подаче сверху) - это преступление против своей семьи... (и тепла нет и денег нет...)
В БТИ взять тех. паспорт дома и в суд. Требовать с жильцов восстановить систему ц.о согласно тех. паспорта.
теория (которая недешево стоит )... а на практике - головняк и тяжбы длящиеся годами (но при этом все равно надо платить ибо как должника еще буду прессовать)...
в соседнем доме идет такая возня (лет эдак....7...до войны (руцко-украинской) по-моему началась)
Плавалисталкивались знаем, суд суд элементарно решает восстановить первоначальный баланс потребителей тепла по этажам.
Если у вас 10 секций, то на 5 этаже их должно быть 4. Там поставили 10 - погасили ваши.
Стучите и вам откроют.
У вас, в частности, на кухне 2 стояка отопления?
Счётчик по дому показывает дельту 10 градусов - это в пределах допуска для системы ( в целом) Она просто разбалансирована по этажам. Как возможное решение - заменить радиаторы на стальные низкотемпературные панели типа "Корадо"
почему собственный газ не пустить чисто на нужды населения (и коммунальных тепло-распределяющих компаний)?
вас не за понималку от паликмахреского кресла и клоунских шариков оторвали и во власть привели, а за пиндовадость и покорность.
подверждаете ето на каждом шагу,,,
https://youtu.be/Z3sy-wL_pnk
надо шоб в центре гниды пожарились!
почему условному слесарю порошенко нужно разбираться в гасе, если виренко не знает как и чем нарезается резьба на 4 и каким сверлом под ету резьбу нужно сверлить?
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/2/7233632/ Зеленський: Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло
Из-за вашего бесконечного дерибана должностей и миллиардов, вы забыли о людях...
А теперь очухались.
в чем секрет ???
может хранилища хранили газ , закупленный олигархами . А те в свою очередь хотят его продать подороже и ждут осени
ну а народ плевать - он же молчит