Вітренко: Ми розуміємо, як навіть у найгірших обставинах пройти опалювальний сезон

Україна готується до найгірших сценаріїв щодо транзиту газу і готується до опалювального сезону з урахуванням усіх ризиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Його попросили прокоментувати можливий найгірший варіант розвитку подій, за якого росіяни запускають "Північний потік-2" і повністю припиняють транзит через Україну.

"Це найгірший варіант для України. Газа в Європі більше не стане, але при цьому в нас виникнуть технічні проблеми, і зросте ціна газу у Словаччині, де ми його купуємо", - зазначив Вітренко.

При цьому він підкреслив, що Україна готується до найгірших сценаріїв: "Ми моделюємо різні сценарії: скільки газу в підземці, коли його можна підняти, а коли в підземках обмежена потужність піднімати, який у нас видобуток, які обмеження, скільки газу потрібно взяти з труби, скільки—подати, і так далі… І плануємо, як пройти цей опалювальний сезон, зокрема, забезпечити потреби у газі всіх наших клієнтів".