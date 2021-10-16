УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9099 відвідувачів онлайн
Новини
1 184 11

Telegram-канал Тіхановської визнали екстремістським у Білорусі

Суд Центрального району Мінська визнав екстремістським Telegram-канал колишнього кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської на підставі матеріалів перевірки Головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі. На канал підписані більш як 100 тисяч людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на AFN.

Зберігання екстремістських матеріалів, а також підписка на визнані екстремістськими Telegram-канали та чати тягнуть за собою відповідальність, нагадали у відомстві.

Також повідомляється про визнання екстремістським Telegram-каналу "Платформа Голос". Поки що жодного із цих каналів не внесли до списку екстремістських матеріалів на сайті Міністерства інформації Білорусі.

Білорусь (8027) екстремізм (79) Тіхановська Світлана (389)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
белорусы признаны экстремистами в Белоруси.. теперь правильной национальностью считается "лукашисты"..
показати весь коментар
16.10.2021 10:37 Відповісти
+7
Режим Лукашонки нужно признать во всем мире террористической организацией
показати весь коментар
16.10.2021 10:18 Відповісти
+4
Лукаш боится потерять власть.
показати весь коментар
16.10.2021 10:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лукаш боится потерять власть.
показати весь коментар
16.10.2021 10:17 Відповісти
Тому що втрата влади для диктатора у кращому випадку означає пожиттєве ув'язнення, а у гіршому - смерть. Для зеленського так само.
показати весь коментар
16.10.2021 20:56 Відповісти
Режим Лукашонки нужно признать во всем мире террористической организацией
показати весь коментар
16.10.2021 10:18 Відповісти
Хто-б сумнівався! Скільки ще буде пустувать "Дахау" під Новоколосово? Пора його вже почать заповнювать! Хай користь приносить!
показати весь коментар
16.10.2021 10:19 Відповісти
белорусы признаны экстремистами в Белоруси.. теперь правильной национальностью считается "лукашисты"..
показати весь коментар
16.10.2021 10:37 Відповісти
совсем Таракан поехал.
даже отмазаться не получится - мол я подписан на нее чтобы уличать мол в экстремизме типо))
главное шо не Майдан же чо. любого тупо могут посадить - пришли с "обыском" и с компа "клиента" поставили - "подписаться" - и все - присядь дорогой товарищ ка на бутылку ка.
показати весь коментар
16.10.2021 10:37 Відповісти
крепостное право рулит
показати весь коментар
16.10.2021 11:16 Відповісти
цe рiвносильно нагороди *****!
показати весь коментар
16.10.2021 12:14 Відповісти
Ну, так что, беларусы?
Вы уже показали свое отношение к режиму.
Выйдите в очередной раз с бело-красными цветочками и шарфиками!
Как вы разочаровали весь мир, нет слов...
показати весь коментар
16.10.2021 13:27 Відповісти
А я просто поцікавився,що на тому телеграмканалі Ціхановська пише...І ви,які пишуть тут коментарі теж поцікавтесь...Страйкувати,вбивати правоохоронців,знищувати економіку - все по ленінському принципу "чєм хуже - тєм лучше"...Звичайно,десь якось хотілося щоб і білоруси жили як ми,в такому ж лайні,але все таки народ нам братній,генетично та сама північно-європейська (арійська раса) що у нас на Волині,Київській області...
показати весь коментар
16.10.2021 13:34 Відповісти
А что там экстремистского,рецепты драников?
показати весь коментар
16.10.2021 14:34 Відповісти
 
 