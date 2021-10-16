Telegram-канал Тіхановської визнали екстремістським у Білорусі
Суд Центрального району Мінська визнав екстремістським Telegram-канал колишнього кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської на підставі матеріалів перевірки Головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі. На канал підписані більш як 100 тисяч людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на AFN.
Зберігання екстремістських матеріалів, а також підписка на визнані екстремістськими Telegram-канали та чати тягнуть за собою відповідальність, нагадали у відомстві.
Також повідомляється про визнання екстремістським Telegram-каналу "Платформа Голос". Поки що жодного із цих каналів не внесли до списку екстремістських матеріалів на сайті Міністерства інформації Білорусі.
даже отмазаться не получится - мол я подписан на нее чтобы уличать мол в экстремизме типо))
главное шо не Майдан же чо. любого тупо могут посадить - пришли с "обыском" и с компа "клиента" поставили - "подписаться" - и все - присядь дорогой товарищ ка на бутылку ка.
Вы уже показали свое отношение к режиму.
Выйдите в очередной раз с бело-красными цветочками и шарфиками!
Как вы разочаровали весь мир, нет слов...