Telegram-канал Тіхановської визнали екстремістським у Білорусі

Суд Центрального району Мінська визнав екстремістським Telegram-канал колишнього кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської на підставі матеріалів перевірки Головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі. На канал підписані більш як 100 тисяч людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на AFN.

Зберігання екстремістських матеріалів, а також підписка на визнані екстремістськими Telegram-канали та чати тягнуть за собою відповідальність, нагадали у відомстві.

Також повідомляється про визнання екстремістським Telegram-каналу "Платформа Голос". Поки що жодного із цих каналів не внесли до списку екстремістських матеріалів на сайті Міністерства інформації Білорусі.