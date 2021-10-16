Telegram-канал Тихановской признан экстремистским в Беларуси

Суд Центрального района Минска признал экстремистским Telegram-канал бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской на основании материалов проверки Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. На канал подписаны более 100 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFN.

Хранение экстремистских материалов, а также подписка на признанные экстремистскими Telegram-каналы и чаты влекут ответственность, напомнили в ведомстве.

Также сообщается о признании экстремистским Telegram-канала "Платформа Голос". Пока ни один из этих каналов не внесен в список экстремистских материалов на сайте Министерства информации Беларуси.