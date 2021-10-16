РУС
Telegram-канал Тихановской признан экстремистским в Беларуси

Суд Центрального района Минска признал экстремистским Telegram-канал бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской на основании материалов проверки Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. На канал подписаны более 100 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFN.

Хранение экстремистских материалов, а также подписка на признанные экстремистскими Telegram-каналы и чаты влекут ответственность, напомнили в ведомстве.

Также сообщается о признании экстремистским Telegram-канала "Платформа Голос". Пока ни один из этих каналов не внесен в список экстремистских материалов на сайте Министерства информации Беларуси.

белорусы признаны экстремистами в Белоруси.. теперь правильной национальностью считается "лукашисты"..
16.10.2021 10:37 Ответить
Режим Лукашонки нужно признать во всем мире террористической организацией
16.10.2021 10:18 Ответить
Лукаш боится потерять власть.
16.10.2021 10:17 Ответить
Тому що втрата влади для диктатора у кращому випадку означає пожиттєве ув'язнення, а у гіршому - смерть. Для зеленського так само.
16.10.2021 20:56 Ответить
Хто-б сумнівався! Скільки ще буде пустувать "Дахау" під Новоколосово? Пора його вже почать заповнювать! Хай користь приносить!
16.10.2021 10:19 Ответить
совсем Таракан поехал.
даже отмазаться не получится - мол я подписан на нее чтобы уличать мол в экстремизме типо))
главное шо не Майдан же чо. любого тупо могут посадить - пришли с "обыском" и с компа "клиента" поставили - "подписаться" - и все - присядь дорогой товарищ ка на бутылку ка.
16.10.2021 10:37 Ответить
крепостное право рулит
16.10.2021 11:16 Ответить
цe рiвносильно нагороди *****!
16.10.2021 12:14 Ответить
Ну, так что, беларусы?
Вы уже показали свое отношение к режиму.
Выйдите в очередной раз с бело-красными цветочками и шарфиками!
Как вы разочаровали весь мир, нет слов...
16.10.2021 13:27 Ответить
А я просто поцікавився,що на тому телеграмканалі Ціхановська пише...І ви,які пишуть тут коментарі теж поцікавтесь...Страйкувати,вбивати правоохоронців,знищувати економіку - все по ленінському принципу "чєм хуже - тєм лучше"...Звичайно,десь якось хотілося щоб і білоруси жили як ми,в такому ж лайні,але все таки народ нам братній,генетично та сама північно-європейська (арійська раса) що у нас на Волині,Київській області...
16.10.2021 13:34 Ответить
А что там экстремистского,рецепты драников?
16.10.2021 14:34 Ответить
 
 