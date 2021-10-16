Telegram-канал Тихановской признан экстремистским в Беларуси
Суд Центрального района Минска признал экстремистским Telegram-канал бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской на основании материалов проверки Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. На канал подписаны более 100 тысяч человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFN.
Хранение экстремистских материалов, а также подписка на признанные экстремистскими Telegram-каналы и чаты влекут ответственность, напомнили в ведомстве.
Также сообщается о признании экстремистским Telegram-канала "Платформа Голос". Пока ни один из этих каналов не внесен в список экстремистских материалов на сайте Министерства информации Беларуси.
Топ комментарии
+8 Шрек Баблокат
показать весь комментарий16.10.2021 10:37 Ответить Ссылка
+7 Green sheet
показать весь комментарий16.10.2021 10:18 Ответить Ссылка
+4 Игорь Бех
показать весь комментарий16.10.2021 10:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
даже отмазаться не получится - мол я подписан на нее чтобы уличать мол в экстремизме типо))
главное шо не Майдан же чо. любого тупо могут посадить - пришли с "обыском" и с компа "клиента" поставили - "подписаться" - и все - присядь дорогой товарищ ка на бутылку ка.
Вы уже показали свое отношение к режиму.
Выйдите в очередной раз с бело-красными цветочками и шарфиками!
Как вы разочаровали весь мир, нет слов...