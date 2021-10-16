УКР
Тіло 60-річного чоловіка знайшли в будинку на столичних Осокорках, - поліція

Тіло 60-річного чоловіка знайшли в будинку на столичних Осокорках, - поліція

До чергової частини столичного головного управління зателефонувала жінка і повідомила, що в будинку на вулиці Садовій виявила тіло чоловіка без ознак життя.

Як розповів начальник Дарницького управління поліції Олександр Пятниковський, правоохоронці опитали сусідів і робітницю, яка допомагала чоловікові в господарстві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Попередньо встановлено, що 60-річний чоловік впав зі сходів у власному будинку, де проживав один. Потім піднявся і попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила хатня робітниця. Згідно з висновком судово-медичного експерта смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми", - повідомив поліцейський.

За цим фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок". Досудове розслідування триває.

Читайте також: Людина загинула під час пожежі в столичній багатоповерхівці, - ДСНС

его обнаружила домработница.\\\\\\\\\

богатые тоже падают.
правда странно упал шо аж ЧМТ получил.
по пьяни так вроде бы сложно навернуться?
"помогли"?
16.10.2021 15:03
Тёмная история ,похоже на инсценировку ..
16.10.2021 15:03
100%
16.10.2021 18:04
 
 