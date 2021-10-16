УКР
Людина загинула під час пожежі в столичній багатоповерхівці, - ДСНС

Людина загинула під час пожежі в столичній багатоповерхівці, - ДСНС

Повідомлення про пожежу в будинку №55 на проспекті Відрадному в Солом'янському районі столиці надійшло рятувальникам ввечері 15 жовтня.

"Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 4-поверсі 17-поверхового житлового будинку. Пожежники оперативно розгорнулися і відразу стали до гасіння пожежі. З квартири, де виникла пожежа, рятувальники винесли на свіже повітря чоловіка та з ознаками отруєння продуктами горіння передали бригаді швидкої медичної допомоги. На жаль, чоловіка врятувати не вдалося", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби ДСНС Києва.

До ліквідації пожежі залучили 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 службовців особового складу. Гасіння зайняло менше години. Вигоріла одна квартира. Причину загоряння встановлять правоохоронці.

Читайте також: Три людини загинули внаслідок пожежі у Львові, - ДСНС. ФОТО

Київ (20025) пожежа (4404) смерть (6812) ДСНС (5243)
В квартирах холодно ось і гріються хто чим може.
16.10.2021 11:51 Відповісти
куріння в ліжку...
16.10.2021 12:39 Відповісти
 
 