Людина загинула під час пожежі в столичній багатоповерхівці, - ДСНС

Повідомлення про пожежу в будинку №55 на проспекті Відрадному в Солом'янському районі столиці надійшло рятувальникам ввечері 15 жовтня.

"Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 4-поверсі 17-поверхового житлового будинку. Пожежники оперативно розгорнулися і відразу стали до гасіння пожежі. З квартири, де виникла пожежа, рятувальники винесли на свіже повітря чоловіка та з ознаками отруєння продуктами горіння передали бригаді швидкої медичної допомоги. На жаль, чоловіка врятувати не вдалося", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби ДСНС Києва.

До ліквідації пожежі залучили 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 службовців особового складу. Гасіння зайняло менше години. Вигоріла одна квартира. Причину загоряння встановлять правоохоронці.

