Три людини загинули внаслідок пожежі у Львові, - ДСНС. ФОТО
Увечері в четвер, 14 жовтня, на стоянці великогабаритних автомобілів і техніки на вулиці Городоцькій у Львові три людини загинули внаслідок пожежі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.
Повідомлення про пожежу у вагончику розміром 3х4 метри надійшло до служби порятунку о 21:18 14 жовтня. На момент прибуття пожежників вагончик був охоплений вогнем. Пожежу загасили о 21:40.
"Після ліквідації пожежі та огляду вагончика всередині виявили тіла трьох осіб", - зазначено в повідомленні.
Особи загиблих і причини пожежі встановлюються.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Uzer Uzer
показати весь коментар15.10.2021 12:25 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль