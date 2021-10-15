Три людини загинули внаслідок пожежі у Львові, - ДСНС. ФОТО

Увечері в четвер, 14 жовтня, на стоянці великогабаритних автомобілів і техніки на вулиці Городоцькій у Львові три людини загинули внаслідок пожежі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу у вагончику розміром 3х4 метри надійшло до служби порятунку о 21:18 14 жовтня. На момент прибуття пожежників вагончик був охоплений вогнем. Пожежу загасили о 21:40.

"Після ліквідації пожежі та огляду вагончика всередині виявили тіла трьох осіб", - зазначено в повідомленні.

Особи загиблих і причини пожежі встановлюються.

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