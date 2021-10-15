Три человека погибли в результате пожара во Львове, - ГСЧС. ФОТО

Вечером в четверг, 14 октября, на стоянке крупногабаритных автомобилей и техники по улице Городоцкой во Львове три человека погибли в результате пожара.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

Сообщение о пожаре в вагончике размером 3х4 метра поступило в службу спасения в 21:18 14 октября. На момент прибытия пожарных вагончик был охвачен огнем. Пожар потушили в 21:40.

"После ликвидации пожара и осмотра вагончика внутри обнаружили тела трех человек" - указано в сообщении.

Личности погибших и причины пожара устанавливают.

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