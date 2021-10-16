РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9367 посетителей онлайн
Новости
1 678 2

Человек погиб во время пожара в столичной многоэтажке, - ГСЧС

Человек погиб во время пожара в столичной многоэтажке, - ГСЧС

Сообщение о пожаре в доме №55 по проспекту Отрадному в Соломенском районе столицы поступило спасателям вечером 15 октября.

"По прибытию к месту вызова спасатели установили, что пожар возник в одной из квартир на 4-этаже 17-этажного жилого дома. Пожарные провели оперативное развертывание и сразу приступили к тушению пожара. Из квартиры, где возник пожар, спасатели вынесли на свежий воздух мужчину и с признаками отравления продуктами горения передали бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, мужчину спасти не удалось", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГСЧС Киева.

К ликвидации пожара привлекли 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава. Тушение заняло менее часа. Выгорела одна квартира. Причину возгорания установят правоохранители.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Три человека погибли в результате пожара во Львове, - ГСЧС. ФОТО

Автор: 

Киев (25994) пожар (6020) смерть (9284) ГСЧС (5101)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В квартирах холодно ось і гріються хто чим може.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:51 Ответить
куріння в ліжку...
показать весь комментарий
16.10.2021 12:39 Ответить
 
 