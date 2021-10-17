З початку жовтня оформили 1,7 млн електронних лікарняних, - Мінсоцполітики

З початку жовтня установи охорони здоров'я сформували вже більш як 1,7 млн електронних лікарняних. З них роботодавці передали до Фонду соціального страхування України на оплату 164 тисячі лікарняних на загальну суму 267,5 млн гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Мінсоцполітики.

У Фонді соцстрахування пояснили, що виплати за електронним лікарняним призначаються через 7 днів після його закриття. Цей термін необхідний для перевірки медичного висновку, на підставі якого формується електронний лікарняний, в якому можуть бути допущені помилки, технічні неточності і вказана недостовірна інформація.

Наприклад, е-лікарняний, створений 1 жовтня терміном на 10 днів, має дату закриття 10 жовтня 2021 і буде вважатися виданим (стане готовим до виплат) з 18 жовтня 2021.

"Зверніть увагу, що в особистих кабінетах на веб-порталі Пенсійного фонду е-лікарняний може мати статус "готовий до оплати" вже на наступний день після дати закриття, проте брати його до роботи і починати процедуру призначення матеріального забезпечення варто лише на восьмий день", - пояснила начальник відділу матеріального забезпечення виконавчої дирекції фонду Анна Харченко.

