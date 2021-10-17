С начала октября оформлено 1,7 млн электронных больничных, - Минсоцполитики

С начала октября учреждения здравоохранения сформировали уже более 1,7 млн электронных больничных. Из которых работодатели передали в Фонд социального страхования Украины на оплату 164 тысячи больничных на общую сумму 267, 5 млн гривен

В Фонде соцстрахования пояснили, что выплаты по электронным больничным назначаются спустя 7 дней после его закрытия. Этот срок необходим для проверки медицинского заключения, на основании которого формируется электронный больничный, в котором могут быть допущены ошибки, технические неточности и указана недостоверная информация.

Например, е-больничный, созданный 1 октября сроком на 10 дней, имеет дату закрытия 10 октября 2021 и будет считаться выданным (станет готовым к выплатам) с 18 октября 2021.

"Обратите внимание, что в личных кабинетах на веб-портале Пенсионного фонда е-больничный может иметь статус "готов к оплате" уже на следующий день после даты закрытия, однако брать его к работе и начинать процедуру назначения материального обеспечения стоит лишь на восьмой день", — объяснила начальник отдела материального обеспечения исполнительной дирекции фонда Анна Харченко.

