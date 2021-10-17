РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7643 посетителя онлайн
Новости
982 2

С начала октября оформлено 1,7 млн электронных больничных, - Минсоцполитики

С начала октября оформлено 1,7 млн электронных больничных, - Минсоцполитики

С начала октября учреждения здравоохранения сформировали уже более 1,7 млн электронных больничных. Из которых работодатели передали в Фонд социального страхования Украины на оплату 164 тысячи больничных на общую сумму 267, 5 млн гривен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

В Фонде соцстрахования пояснили, что выплаты по электронным больничным назначаются спустя 7 дней после его закрытия. Этот срок необходим для проверки медицинского заключения, на основании которого формируется электронный больничный, в котором могут быть допущены ошибки, технические неточности и указана недостоверная информация.

Например, е-больничный, созданный 1 октября сроком на 10 дней, имеет дату закрытия 10 октября 2021 и будет считаться выданным (станет готовым к выплатам) с 18 октября 2021.

"Обратите внимание, что в личных кабинетах на веб-портале Пенсионного фонда е-больничный может иметь статус "готов к оплате" уже на следующий день после даты закрытия, однако брать его к работе и начинать процедуру назначения материального обеспечения стоит лишь на восьмой день", — объяснила начальник отдела материального обеспечения исполнительной дирекции фонда Анна Харченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 1 млн украинцев оформили электронные больничные, - Минздрав

Автор: 

больничный (55) электронные услуги (112)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого! Это чем мы так обильно болеем? Это нормально вообще? 1,7 млн за две недели?!
показать весь комментарий
17.10.2021 08:34 Ответить
Чтобы этот больничный оформить нужно выстоять до семейного врача 2-3 часа в очереди(город Каменское).Вот такие электронные больничные у нас в городе. Народу до семейного уйма.
показать весь комментарий
17.10.2021 11:30 Ответить
 
 