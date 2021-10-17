Двоє українців в п'ятницю ввечері загубилися на Афоні. Їх вже врятували
Поліція знайшла двох українських паломників на Афоні. Вони зникли безвісти з вечора п'ятниці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "eKathimerini".
Правоохоронці знайшли українців біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра, вони нині в хорошому стані. Їх перевели в румунський монастир для надання першої допомоги, оскільки вони були виснажені.
Двоє українців розійшлися з шістьма іншими співвітчизниками в умовах густого туману, а потім збилися з дороги. Про зниклих повідомили в п'ятницю ввечері.
У рятувальній операції взяли участь 14 поліцейських, 8 пожежників зі спеціального рятувального відділення служби, а також монахи, які добре знають місцевість.
Оно тебе не надо.
Это киевская психушка.
Я про психушку.
шо Афон,шо клініка - кацапська парафія!
Там у монахов всё под контролем.