Двоє українців в п'ятницю ввечері загубилися на Афоні. Їх вже врятували

Поліція знайшла двох українських паломників на Афоні. Вони зникли безвісти з вечора п'ятниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "eKathimerini".

Правоохоронці знайшли українців біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра, вони нині в хорошому стані. Їх перевели в румунський монастир для надання першої допомоги, оскільки вони були виснажені.

Двоє українців розійшлися з шістьма іншими співвітчизниками в умовах густого туману, а потім збилися з дороги. Про зниклих повідомили в п'ятницю ввечері.

У рятувальній операції взяли участь 14 поліцейських, 8 пожежників зі спеціального рятувального відділення служби, а також монахи, які добре знають місцевість.

Читайте також: "Ніхто не закривав перед нами жодних воріт", - у ПЦУ спростували брехню роспропаганди про недопуск у монастир на Афоні