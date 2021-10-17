УКР
Двоє українців в п'ятницю ввечері загубилися на Афоні. Їх вже врятували

Двоє українців в п'ятницю ввечері загубилися на Афоні. Їх вже врятували

Поліція знайшла двох українських паломників на Афоні. Вони зникли безвісти з вечора п'ятниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "eKathimerini".

Правоохоронці знайшли українців біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра, вони нині в хорошому стані. Їх перевели в румунський монастир для надання першої допомоги, оскільки вони були виснажені.

Двоє українців розійшлися з шістьма іншими співвітчизниками в умовах густого туману, а потім збилися з дороги. Про зниклих повідомили в п'ятницю ввечері.

У рятувальній операції взяли участь 14 поліцейських, 8 пожежників зі спеціального рятувального відділення служби, а також монахи, які добре знають місцевість.

Топ коментарі
+6
Сантехник
17.10.2021 13:15 Відповісти
+3
Не заморачивайся.
Оно тебе не надо.
17.10.2021 13:21 Відповісти
+3
Яка цікава новина!
17.10.2021 13:21 Відповісти
Что это за Афоня такой?
17.10.2021 13:13 Відповісти
Сантехник
17.10.2021 13:15 Відповісти
Не заморачивайся.
Оно тебе не надо.
17.10.2021 13:21 Відповісти
Йбть колотить) ти таки сєпар)-там тільки кацапня тусується.
17.10.2021 13:23 Відповісти
Тебе сюда.

17.10.2021 13:26 Відповісти
Это Конча-Заспа?
17.10.2021 13:32 Відповісти
Нет.
Это киевская психушка.
17.10.2021 13:34 Відповісти
І ти там заблукав..))) назаров
17.10.2021 13:41 Відповісти
И вам туда же.
17.10.2021 13:43 Відповісти
То ваша парафія - кацапська! Нам нє по путі
17.10.2021 13:48 Відповісти
При чём здесь парафия.
Я про психушку.
17.10.2021 13:51 Відповісти
Так отож!!)
шо Афон,шо клініка - кацапська парафія!
17.10.2021 14:18 Відповісти
Бывает так, что человек рад потерятся. А они не разобравшись спасли.
17.10.2021 13:14 Відповісти
Значит не потерялись...
17.10.2021 13:15 Відповісти
Чудны дела твои, Господи!
17.10.2021 13:17 Відповісти
Яка цікава новина!
17.10.2021 13:21 Відповісти
Не пойму, спать мне теперь ночью или со страдать от такой новости?
17.10.2021 13:21 Відповісти
Радоваться.
17.10.2021 13:22 Відповісти
***** дорогу вказував...)) - Сусанін аднако!..
17.10.2021 13:44 Відповісти
Потерялись - это когда с концами.
Там у монахов всё под контролем.
17.10.2021 13:44 Відповісти
Як вже можна потірятися на тому Айфоні? Це ж не Еверест. Трезві, мабуть, були
17.10.2021 13:57 Відповісти
Це якийсь жарт!!!! По перше це острів, по друге там більше 20 монастирів!!!! Що за мутню написали!!!!!!
17.10.2021 14:00 Відповісти
Це навіть не острів, це півострів, шматок Халкідікі, це як на Ібіці загубитись, на пляжі.
17.10.2021 14:59 Відповісти
Айфон 13ть - коварен...
17.10.2021 14:55 Відповісти
А чому ОН не спас, а десятки людей ганяли?
17.10.2021 15:36 Відповісти
Не знав, шо на Афоны можна заблукати... Це треба постаратись
17.10.2021 15:59 Відповісти
 
 