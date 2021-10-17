Двое украинцев в пятницу вечером потерялись на Афоне. Их уже спасли
Полиция нашла двух украинских паломников на Афоне. Они пропали без вести с вечера пятницы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "eKathimerini".
Правоохранители нашли украинцев у скита, принадлежащего монастырю Великая Лавра, они находятся в хорошем состоянии. Их перевели в румынский монастырь для оказания первой помощи, поскольку они были истощены.
Двое украинцев разошлись с шестью другими соотечественниками в условиях густого тумана, а затем сбились с дороги. О пропавших сообщили в пятницу вечером.
В спасательной операции приняли участие 14 полицейских, 8 пожарных из специального спасательного отделения службы, а также монахи, которые хорошо знают местность.
Оно тебе не надо.
Это киевская психушка.
Я про психушку.
шо Афон,шо клініка - кацапська парафія!
Там у монахов всё под контролем.