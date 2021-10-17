РУС
Двое украинцев в пятницу вечером потерялись на Афоне. Их уже спасли

Полиция нашла двух украинских паломников на Афоне. Они пропали без вести с вечера пятницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "eKathimerini".

Правоохранители нашли украинцев у скита, принадлежащего монастырю Великая Лавра, они находятся в хорошем состоянии. Их перевели в румынский монастырь для оказания первой помощи, поскольку они были истощены.

Двое украинцев разошлись с шестью другими соотечественниками в условиях густого тумана, а затем сбились с дороги. О пропавших сообщили в пятницу вечером.

В спасательной операции приняли участие 14 полицейских, 8 пожарных из специального спасательного отделения службы, а также монахи, которые хорошо знают местность.

Греция (732) украинцы (3898) Афон (6)
+6
Сантехник
показать весь комментарий
17.10.2021 13:15 Ответить
+3
Не заморачивайся.
Оно тебе не надо.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:21 Ответить
+3
Яка цікава новина!
показать весь комментарий
17.10.2021 13:21 Ответить
Что это за Афоня такой?
показать весь комментарий
17.10.2021 13:13 Ответить
Сантехник
показать весь комментарий
17.10.2021 13:15 Ответить
Не заморачивайся.
Оно тебе не надо.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:21 Ответить
Йбть колотить) ти таки сєпар)-там тільки кацапня тусується.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:23 Ответить
Тебе сюда.

показать весь комментарий
17.10.2021 13:26 Ответить
Это Конча-Заспа?
показать весь комментарий
17.10.2021 13:32 Ответить
Нет.
Это киевская психушка.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:34 Ответить
І ти там заблукав..))) назаров
показать весь комментарий
17.10.2021 13:41 Ответить
И вам туда же.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:43 Ответить
То ваша парафія - кацапська! Нам нє по путі
показать весь комментарий
17.10.2021 13:48 Ответить
При чём здесь парафия.
Я про психушку.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:51 Ответить
Так отож!!)
шо Афон,шо клініка - кацапська парафія!
показать весь комментарий
17.10.2021 14:18 Ответить
Бывает так, что человек рад потерятся. А они не разобравшись спасли.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:14 Ответить
Значит не потерялись...
показать весь комментарий
17.10.2021 13:15 Ответить
Чудны дела твои, Господи!
показать весь комментарий
17.10.2021 13:17 Ответить
Яка цікава новина!
показать весь комментарий
17.10.2021 13:21 Ответить
Не пойму, спать мне теперь ночью или со страдать от такой новости?
показать весь комментарий
17.10.2021 13:21 Ответить
Радоваться.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:22 Ответить
***** дорогу вказував...)) - Сусанін аднако!..
показать весь комментарий
17.10.2021 13:44 Ответить
Потерялись - это когда с концами.
Там у монахов всё под контролем.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:44 Ответить
Як вже можна потірятися на тому Айфоні? Це ж не Еверест. Трезві, мабуть, були
показать весь комментарий
17.10.2021 13:57 Ответить
Це якийсь жарт!!!! По перше це острів, по друге там більше 20 монастирів!!!! Що за мутню написали!!!!!!
показать весь комментарий
17.10.2021 14:00 Ответить
Це навіть не острів, це півострів, шматок Халкідікі, це як на Ібіці загубитись, на пляжі.
показать весь комментарий
17.10.2021 14:59 Ответить
Айфон 13ть - коварен...
показать весь комментарий
17.10.2021 14:55 Ответить
А чому ОН не спас, а десятки людей ганяли?
показать весь комментарий
17.10.2021 15:36 Ответить
Не знав, шо на Афоны можна заблукати... Це треба постаратись
показать весь комментарий
17.10.2021 15:59 Ответить
 
 