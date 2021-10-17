УКР
Пєсков про зустріч Путіна і Зеленського: Поки що перспективи погані

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав поганими перспективи зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.

Про це Пєсков сказав в ефірі телеканалу "Росія 1" (ВГТРК), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Інтерфакс".

При цьому, відповідальність за відсутність цих перспектив у властивій РФ манері він поклав на українську сторону.

"Поки що особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади", - стверджує прессекретар Путіна.

Пєсков запевняє, що влада України нібито не виконує мінських домовленостей. "Саме вони зараз проводять законопроєкт про так званий перехідний період, який де-факто означатиме вихід Києва з Мінських домовленостей", - сказав він.

"Тому поки що перспективи погані", - додав Пєсков.

Зокрема, представник Кремля звернув увагу, що Зеленський називає Росію стороною конфлікту в Донбасі. "Учасники конфлікту описані в Мінському комплексі заходів, який, і Мінський комплекс заходів, він же є документом Організації Об'єднаних Націй. І, відповідно, якщо президент України не визнає документа Організації Об'єднаних Націй і де-факто ставить під сумнів підпис президента України під цим документом, ну, як тут можна спілкуватися", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про перспективи проведення саміту в Нормандському форматі, Пєсков пояснив, що, "щоб збиратися главам держав все-таки потрібно, щоб хтось зробив домашню роботу і підготував якийсь фундамент".

Дерьмак ЗЕбилу заказал мягкие наколенники, а тут такой облом
17.10.2021 14:51 Відповісти
17.10.2021 14:52 Відповісти
блин.... а зельц уже и шею помыл....ну как жеж так? )))
17.10.2021 14:54 Відповісти
17.10.2021 14:51 Відповісти
17.10.2021 15:18 Відповісти
Щодо гіпотетичної, "омріяної ЗЕ зустрічі" з Путіним...

Можливість "зустрічі" залежить виключно від твердості позиції США... (Бо там теж поглиблюється проблема... - взаємин Конгресу з Байденом, який відступив від передвиборчих обіцянок)

Але, ж ... ми НЕ знаємо про що реально і конкретно домовився Путін з Байденом на останніх закритих перемовинах в Женеві ?!?

Але суть домовленостей можна буде прослідкувати по майбутній поведінці Путіна, стосовно України (і Європи -також):

-Путін сам шукатиме зустрічі з ЗЕ, якщо Байден Путіну на зустрічі в Женеві серйозно "пригрозив пальчиком".
Тоді Путін і не рипнеться з розширенням військової агресії проти України, як і не буде серйозної ескалації росії і її бойовиків на донецькому фронті... Війна росії проти України поступово загасатиме, перетворюючись в чергове "придністров'я".
А адміністрація США візьметься серйозно за всі "штучки" ЗЕ і його банди.
І тоді в Україні стануть можливими дострокові вибори і президента і парламенту (якщо ЗЕ-банда не буде точно слідувати букві і духу вказівок США)

-Якщо ж Байден в Женеві "здав" Україну Путіну, то все з вище описаного - відбудеться "з точністю до навпаки"...
Тоді слід реально очікувати і розширення можливої навали Путіна в Україну, і ЗЕ лишиться на своєму місці (на догоду Путіну економічно грабуючи і військово послаблюючи
Україну... прожектами типу "великого крадівництва".
Бо триумвірат "ЗЕ+Стефанчук+ Шмигаль" - дійсно суттєво прискорить "реформи", але... задля глибшого пограбування та подальшої руйнації України і зубожіння населення...
ЗЕ й надалі "витворятиме штучки" на міжнародній арені - ігноруватиме рекомендації й настанови як ЄС, так і США... і постійно намагатиметься сваритися з ними, І безглуздо та показно (перед внутрішнім і зовнішнім загалом), але й далі безрезультатно домагатиметься омріяної "легендарної" зустрічі з Путіним...

Тобто, в обох вищезгаданих випадках - від волі і бажання ЗЕ про "зустріч з Путіним" вже абсолютно нічого не залежить...
Він став - "п'ятим колесом для воза" - в зовнішній політиці України на міжнародній арені (в зв'язку з його недоговороздатністю і "вмінням тримати слово") і все більш невпевнено "стоїть на ногах" у внутрішній !

PS: ЗЕ впевнено, (але для себе особисто- хибно) взяв курс на "вибивання стільця" під власною підтримкою, економічно руйнуючи свій електорат.
Але й, окрім розширеного кримінального економічного "бардаку" та нерозумного нехтування оборонною ситуацією ... він ще й необачно звільнив Разумкова (такого ж затятого антиукраїнця як і сам, але набагато грамотнішого за нього)... Але й "чистішого" від ЗЕ - бо не замічений в корупції, в оборудках офшорах, не "обріс" злочинно нажитим майном...

Тепер Разумков створить свою партію, яка суттєво відбере електорат у ЗЕ...
В яку ввійдуть, як і "чисті від корупції, але такі ж антиукраїнці: - частина "СН", частина ОПЗЖ, так і нестійкі "патріоти - пристосуванці" з Батьківщини, менше з ЄС... А з цими партійцями-перебіжчиками перейде Разумкову і частина нинішнього позапартійного електорату згаданих політсил...

Значна частина олігархів і їх медіа працюватимуть на Разумкова і проти ЗЕ, як "кульгавої качки" ... фінанси та адмінресурс цих олігархів також працюватимуть проти ЗЕ.

Порох може піти (чи буде вимушений піти) на союз з Разумковим задля повалення режиму ЗЕ... заручившись гарантіями недоторканості в випадку перемоги на президентськтих перегонах Разумкова (і навпаки, в випадку перемоги Пороха - Разумкову пообіцяти другу-третю посаду в державі)...

Але вже однозначно - що ЗЕ другого терміну президенства "нє відать"! Експеримент з президенством коміка ЗЕ (як і "диктатора"- не вдався остаточно! Не "з того тіста" він "ліплений"... -В нього відсутнє прогностичне бачення, а поточному державному управлінні і економіці, він "дуб дубом" , а для диктатури в державі - слід знати "а що ж буде потім"..., як сприйме цивілізований світ зростаюче мародерство, - враховуючи абсолютну ясність того, на що буде спрямована його диктатура... та й олігархам заїдатися з Заходом - надто небезпечно. Тобто, нині і для всіх, ЗЕ - вже повністю і остаточно - кульгава качка"
Але для нього реально можливий - ще раз "перший термін", але за гратами (якщо не пуститься в біга)...

Але з поверненням як Пороха, так і Разумкова на чільні владні позиції - очікувати "пакращання" українцям - не варто... з огляду на їх минулі позиції, що вже однозначно проявилися в їх минулій "діяльності"... Порох -Мародер, офшорний Барига і показний "патріот", а Разумков взагалі - ярий антиукраїнець

На жаль, національно-патріотичні сили не здатні об'єднатися, - щоб висунути єдиного кандидата на президентських перегонах... та й зайняти достойне місце в парламенті... а відповідно - і в Уряді.
17.10.2021 15:38 Відповісти
17.10.2021 14:52 Відповісти
17.10.2021 14:54 Відповісти
17.10.2021 14:56 Відповісти
Вот так оказывается, всё никак не хочет Бункерный встречаться со "своим агентом" в Украине Зеленским... Всё что-то от него требует выполнить, а этот "зрыднык", сволочь такая, согласно многочисленным комментам на данном ресурсе, всё не выполняет и не "сдаёт" Украину. Может теперь немного зашевелятся мыслишки у зрадофилов, которые буквально живут на Цензоре, хотя сектантам пох, у них вечно своя атмосфера
17.10.2021 14:59 Відповісти
Давно б виконав .але "зрадофіли" не дають, і не тільки на цензорі . не тільки виконав ,а ще й перевиконав-" кто не рабатает не ест , ти спутал батя"
17.10.2021 18:34 Відповісти
В одній з країн Західної Європи трапилася аварія. Водій фури, з громадянством рф, сильно постраждав. Лікарі екстреної медичної допомоги під'їхали, коли людину вже треба було реанімувати. Після детального огляду постраждалого на передпліччі виявили тату "DNR 2014". Не те щоб лікар був бандерівцем, але все реанімаційні дії відразу припинив. Потерпілий помер, так і не дізнавшись, що його татуха для медиків Європи означає. DNR - стандартне скорочення фрази "Do Not Resuscitate", розпорядження про заборону реанімації. У багатьох країнах дане татуювання вважається аналогом письмового розпорядження,про те що людина не хоче отримувати серцево-легеневу реанімацію, якщо серце цієї людини перестає битися. Забавна історія. Ось думаю, чи варто нам реанімувати, то що спочатку названо DNR?
17.10.2021 15:07 Відповісти
Приблизительно как возвращение Японии Курил)))))
17.10.2021 15:09 Відповісти
Ты гляди, каковы "обидчивы"! Да он и рад вас ублажить, да стрёмно. Кому охота повторить судьбу одного из восточных лидеров.
17.10.2021 15:09 Відповісти
В России вновь заговорили о "замерзающей Украине": заявление пропагандиста повеселило сеть (видео)

https://t.me/a_shtirlitz/12642

"Хотя бы одеял привезли шерстяных бабушкам украинским замерзающим. Два или три самолета гуманитарной помощи"

17.10.2021 15:13 Відповісти
у вовы один путь спасения - достаточно основательно развалить Украину и вернуться в любимую парашу , пока живое еще уХйло...
17.10.2021 15:20 Відповісти
Репертур у клоуна старый ...давай жги что то новенькое может х#йло оттает
17.10.2021 15:34 Відповісти
А який сенс ***..лу зустрічатись з завербованим агентом ? робота по вербовці була зроблена в Омані.
17.10.2021 15:43 Відповісти
Это не у встречи перспективы плохие,а у зеленой крысы они очень неважные.
17.10.2021 15:47 Відповісти
Опять эти грибы ОТСОСИНОВИКИ поперли!
17.10.2021 15:53 Відповісти
Зеля , или воюем или стену строим! Третьего пути нет! Тебе ***** и на йух не упал, впрочем, ты сам ***** тоже!!! Решись ты хоть на что нибудь! Ведь досягнень вообще никаких, войдёшь в историю сам как наш *****! Так и напишут в учебниках истории 2014 - … гг. зря потраченные годы и полный п р о ё б!!
17.10.2021 18:58 Відповісти
Туалетный ёршик-иди на...
18.10.2021 09:28 Відповісти
 
 