Пєсков про зустріч Путіна і Зеленського: Поки що перспективи погані
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав поганими перспективи зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.
Про це Пєсков сказав в ефірі телеканалу "Росія 1" (ВГТРК), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Інтерфакс".
При цьому, відповідальність за відсутність цих перспектив у властивій РФ манері він поклав на українську сторону.
"Поки що особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади", - стверджує прессекретар Путіна.
Пєсков запевняє, що влада України нібито не виконує мінських домовленостей. "Саме вони зараз проводять законопроєкт про так званий перехідний період, який де-факто означатиме вихід Києва з Мінських домовленостей", - сказав він.
"Тому поки що перспективи погані", - додав Пєсков.
Зокрема, представник Кремля звернув увагу, що Зеленський називає Росію стороною конфлікту в Донбасі. "Учасники конфлікту описані в Мінському комплексі заходів, який, і Мінський комплекс заходів, він же є документом Організації Об'єднаних Націй. І, відповідно, якщо президент України не визнає документа Організації Об'єднаних Націй і де-факто ставить під сумнів підпис президента України під цим документом, ну, як тут можна спілкуватися", - сказав він.
Відповідаючи на запитання про перспективи проведення саміту в Нормандському форматі, Пєсков пояснив, що, "щоб збиратися главам держав все-таки потрібно, щоб хтось зробив домашню роботу і підготував якийсь фундамент".
Можливість "зустрічі" залежить виключно від твердості позиції США... (Бо там теж поглиблюється проблема... - взаємин Конгресу з Байденом, який відступив від передвиборчих обіцянок)
Але, ж ... ми НЕ знаємо про що реально і конкретно домовився Путін з Байденом на останніх закритих перемовинах в Женеві ?!?
Але суть домовленостей можна буде прослідкувати по майбутній поведінці Путіна, стосовно України (і Європи -також):
-Путін сам шукатиме зустрічі з ЗЕ, якщо Байден Путіну на зустрічі в Женеві серйозно "пригрозив пальчиком".
Тоді Путін і не рипнеться з розширенням військової агресії проти України, як і не буде серйозної ескалації росії і її бойовиків на донецькому фронті... Війна росії проти України поступово загасатиме, перетворюючись в чергове "придністров'я".
А адміністрація США візьметься серйозно за всі "штучки" ЗЕ і його банди.
І тоді в Україні стануть можливими дострокові вибори і президента і парламенту (якщо ЗЕ-банда не буде точно слідувати букві і духу вказівок США)
-Якщо ж Байден в Женеві "здав" Україну Путіну, то все з вище описаного - відбудеться "з точністю до навпаки"...
Тоді слід реально очікувати і розширення можливої навали Путіна в Україну, і ЗЕ лишиться на своєму місці (на догоду Путіну економічно грабуючи і військово послаблюючи
Україну... прожектами типу "великого крадівництва".
Бо триумвірат "ЗЕ+Стефанчук+ Шмигаль" - дійсно суттєво прискорить "реформи", але... задля глибшого пограбування та подальшої руйнації України і зубожіння населення...
ЗЕ й надалі "витворятиме штучки" на міжнародній арені - ігноруватиме рекомендації й настанови як ЄС, так і США... і постійно намагатиметься сваритися з ними, І безглуздо та показно (перед внутрішнім і зовнішнім загалом), але й далі безрезультатно домагатиметься омріяної "легендарної" зустрічі з Путіним...
Тобто, в обох вищезгаданих випадках - від волі і бажання ЗЕ про "зустріч з Путіним" вже абсолютно нічого не залежить...
Він став - "п'ятим колесом для воза" - в зовнішній політиці України на міжнародній арені (в зв'язку з його недоговороздатністю і "вмінням тримати слово") і все більш невпевнено "стоїть на ногах" у внутрішній !
PS: ЗЕ впевнено, (але для себе особисто- хибно) взяв курс на "вибивання стільця" під власною підтримкою, економічно руйнуючи свій електорат.
Але й, окрім розширеного кримінального економічного "бардаку" та нерозумного нехтування оборонною ситуацією ... він ще й необачно звільнив Разумкова (такого ж затятого антиукраїнця як і сам, але набагато грамотнішого за нього)... Але й "чистішого" від ЗЕ - бо не замічений в корупції, в оборудках офшорах, не "обріс" злочинно нажитим майном...
Тепер Разумков створить свою партію, яка суттєво відбере електорат у ЗЕ...
В яку ввійдуть, як і "чисті від корупції, але такі ж антиукраїнці: - частина "СН", частина ОПЗЖ, так і нестійкі "патріоти - пристосуванці" з Батьківщини, менше з ЄС... А з цими партійцями-перебіжчиками перейде Разумкову і частина нинішнього позапартійного електорату згаданих політсил...
Значна частина олігархів і їх медіа працюватимуть на Разумкова і проти ЗЕ, як "кульгавої качки" ... фінанси та адмінресурс цих олігархів також працюватимуть проти ЗЕ.
Порох може піти (чи буде вимушений піти) на союз з Разумковим задля повалення режиму ЗЕ... заручившись гарантіями недоторканості в випадку перемоги на президентськтих перегонах Разумкова (і навпаки, в випадку перемоги Пороха - Разумкову пообіцяти другу-третю посаду в державі)...
Але вже однозначно - що ЗЕ другого терміну президенства "нє відать"! Експеримент з президенством коміка ЗЕ (як і "диктатора"- не вдався остаточно! Не "з того тіста" він "ліплений"... -В нього відсутнє прогностичне бачення, а поточному державному управлінні і економіці, він "дуб дубом" , а для диктатури в державі - слід знати "а що ж буде потім"..., як сприйме цивілізований світ зростаюче мародерство, - враховуючи абсолютну ясність того, на що буде спрямована його диктатура... та й олігархам заїдатися з Заходом - надто небезпечно. Тобто, нині і для всіх, ЗЕ - вже повністю і остаточно - кульгава качка"
Але для нього реально можливий - ще раз "перший термін", але за гратами (якщо не пуститься в біга)...
Але з поверненням як Пороха, так і Разумкова на чільні владні позиції - очікувати "пакращання" українцям - не варто... з огляду на їх минулі позиції, що вже однозначно проявилися в їх минулій "діяльності"... Порох -Мародер, офшорний Барига і показний "патріот", а Разумков взагалі - ярий антиукраїнець
На жаль, національно-патріотичні сили не здатні об'єднатися, - щоб висунути єдиного кандидата на президентських перегонах... та й зайняти достойне місце в парламенті... а відповідно - і в Уряді.
