Пєсков про зустріч Путіна і Зеленського: Поки що перспективи погані

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав поганими перспективи зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.

Про це Пєсков сказав в ефірі телеканалу "Росія 1" (ВГТРК), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Інтерфакс".

При цьому, відповідальність за відсутність цих перспектив у властивій РФ манері він поклав на українську сторону.

"Поки що особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади", - стверджує прессекретар Путіна.

Пєсков запевняє, що влада України нібито не виконує мінських домовленостей. "Саме вони зараз проводять законопроєкт про так званий перехідний період, який де-факто означатиме вихід Києва з Мінських домовленостей", - сказав він.

"Тому поки що перспективи погані", - додав Пєсков.

Зокрема, представник Кремля звернув увагу, що Зеленський називає Росію стороною конфлікту в Донбасі. "Учасники конфлікту описані в Мінському комплексі заходів, який, і Мінський комплекс заходів, він же є документом Організації Об'єднаних Націй. І, відповідно, якщо президент України не визнає документа Організації Об'єднаних Націй і де-факто ставить під сумнів підпис президента України під цим документом, ну, як тут можна спілкуватися", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про перспективи проведення саміту в Нормандському форматі, Пєсков пояснив, що, "щоб збиратися главам держав все-таки потрібно, щоб хтось зробив домашню роботу і підготував якийсь фундамент".