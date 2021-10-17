Песков о встрече Путина и Зеленского: Пока перспективы плохие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плохими перспективы встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Песков сказал в эфире "телеканала "Россия 1" (ВГТРК), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

При этом, ответственность за отсутствие данных перспектив в свойственной РФ манере он возложил на украинскую сторону.

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей", - утверждает пресс-секретарь Путина.

Песков уверяет, что власти Украины якобы не выполняют минские договоренности. "Именно они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де факто будет означать выход Киева из Минских договоренностей", - сказал он.

"Поэтому пока перспективы плохие", - добавил Песков.

В частности, представитель Кремля обратил внимание, что Зеленский называет Россию стороной конфликта в Донбассе. "Участники конфликта описаны в Минском комплексе мер, который, и Минский комплекс мер, он же является документом Организации Объединенных Наций. И, соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться", - сказал он.

Отвечая на вопрос о перспективах проведения саммита в "нормандском формате", Песков пояснил, что, "чтобы собираться главам государств все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент".