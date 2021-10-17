РУС
Песков о встрече Путина и Зеленского: Пока перспективы плохие

Песков о встрече Путина и Зеленского: Пока перспективы плохие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плохими перспективы встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Песков сказал в эфире "телеканала "Россия 1" (ВГТРК), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

При этом, ответственность за отсутствие данных перспектив в свойственной РФ манере он возложил на украинскую сторону.

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей", - утверждает пресс-секретарь Путина.

Песков уверяет, что власти Украины якобы не выполняют минские договоренности. "Именно они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де факто будет означать выход Киева из Минских договоренностей", - сказал он.

"Поэтому пока перспективы плохие", - добавил Песков.

В частности, представитель Кремля обратил внимание, что Зеленский называет Россию стороной конфликта в Донбассе. "Участники конфликта описаны в Минском комплексе мер, который, и Минский комплекс мер, он же является документом Организации Объединенных Наций. И, соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться", - сказал он.

Отвечая на вопрос о перспективах проведения саммита в "нормандском формате", Песков пояснил, что, "чтобы собираться главам государств все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент".

Зеленский Владимир (21666) Песков Дмитрий (1986) путин владимир (32036) россия (96929) минские соглашения (3229)
Дерьмак ЗЕбилу заказал мягкие наколенники, а тут такой облом
17.10.2021 14:51 Ответить
17.10.2021 14:52 Ответить
блин.... а зельц уже и шею помыл....ну как жеж так? )))
17.10.2021 14:54 Ответить
17.10.2021 14:51 Ответить
17.10.2021 15:18 Ответить
Щодо гіпотетичної, "омріяної ЗЕ зустрічі" з Путіним...

Можливість "зустрічі" залежить виключно від твердості позиції США... (Бо там теж поглиблюється проблема... - взаємин Конгресу з Байденом, який відступив від передвиборчих обіцянок)

Але, ж ... ми НЕ знаємо про що реально і конкретно домовився Путін з Байденом на останніх закритих перемовинах в Женеві ?!?

Але суть домовленостей можна буде прослідкувати по майбутній поведінці Путіна, стосовно України (і Європи -також):

-Путін сам шукатиме зустрічі з ЗЕ, якщо Байден Путіну на зустрічі в Женеві серйозно "пригрозив пальчиком".
Тоді Путін і не рипнеться з розширенням військової агресії проти України, як і не буде серйозної ескалації росії і її бойовиків на донецькому фронті... Війна росії проти України поступово загасатиме, перетворюючись в чергове "придністров'я".
А адміністрація США візьметься серйозно за всі "штучки" ЗЕ і його банди.
І тоді в Україні стануть можливими дострокові вибори і президента і парламенту (якщо ЗЕ-банда не буде точно слідувати букві і духу вказівок США)

-Якщо ж Байден в Женеві "здав" Україну Путіну, то все з вище описаного - відбудеться "з точністю до навпаки"...
Тоді слід реально очікувати і розширення можливої навали Путіна в Україну, і ЗЕ лишиться на своєму місці (на догоду Путіну економічно грабуючи і військово послаблюючи
Україну... прожектами типу "великого крадівництва".
Бо триумвірат "ЗЕ+Стефанчук+ Шмигаль" - дійсно суттєво прискорить "реформи", але... задля глибшого пограбування та подальшої руйнації України і зубожіння населення...
ЗЕ й надалі "витворятиме штучки" на міжнародній арені - ігноруватиме рекомендації й настанови як ЄС, так і США... і постійно намагатиметься сваритися з ними, І безглуздо та показно (перед внутрішнім і зовнішнім загалом), але й далі безрезультатно домагатиметься омріяної "легендарної" зустрічі з Путіним...

Тобто, в обох вищезгаданих випадках - від волі і бажання ЗЕ про "зустріч з Путіним" вже абсолютно нічого не залежить...
Він став - "п'ятим колесом для воза" - в зовнішній політиці України на міжнародній арені (в зв'язку з його недоговороздатністю і "вмінням тримати слово") і все більш невпевнено "стоїть на ногах" у внутрішній !

PS: ЗЕ впевнено, (але для себе особисто- хибно) взяв курс на "вибивання стільця" під власною підтримкою, економічно руйнуючи свій електорат.
Але й, окрім розширеного кримінального економічного "бардаку" та нерозумного нехтування оборонною ситуацією ... він ще й необачно звільнив Разумкова (такого ж затятого антиукраїнця як і сам, але набагато грамотнішого за нього)... Але й "чистішого" від ЗЕ - бо не замічений в корупції, в оборудках офшорах, не "обріс" злочинно нажитим майном...

Тепер Разумков створить свою партію, яка суттєво відбере електорат у ЗЕ...
В яку ввійдуть, як і "чисті від корупції, але такі ж антиукраїнці: - частина "СН", частина ОПЗЖ, так і нестійкі "патріоти - пристосуванці" з Батьківщини, менше з ЄС... А з цими партійцями-перебіжчиками перейде Разумкову і частина нинішнього позапартійного електорату згаданих політсил...

Значна частина олігархів і їх медіа працюватимуть на Разумкова і проти ЗЕ, як "кульгавої качки" ... фінанси та адмінресурс цих олігархів також працюватимуть проти ЗЕ.

Порох може піти (чи буде вимушений піти) на союз з Разумковим задля повалення режиму ЗЕ... заручившись гарантіями недоторканості в випадку перемоги на президентськтих перегонах Разумкова (і навпаки, в випадку перемоги Пороха - Разумкову пообіцяти другу-третю посаду в державі)...

Але вже однозначно - що ЗЕ другого терміну президенства "нє відать"! Експеримент з президенством коміка ЗЕ (як і "диктатора"- не вдався остаточно! Не "з того тіста" він "ліплений"... -В нього відсутнє прогностичне бачення, а поточному державному управлінні і економіці, він "дуб дубом" , а для диктатури в державі - слід знати "а що ж буде потім"..., як сприйме цивілізований світ зростаюче мародерство, - враховуючи абсолютну ясність того, на що буде спрямована його диктатура... та й олігархам заїдатися з Заходом - надто небезпечно. Тобто, нині і для всіх, ЗЕ - вже повністю і остаточно - кульгава качка"
Але для нього реально можливий - ще раз "перший термін", але за гратами (якщо не пуститься в біга)...

Але з поверненням як Пороха, так і Разумкова на чільні владні позиції - очікувати "пакращання" українцям - не варто... з огляду на їх минулі позиції, що вже однозначно проявилися в їх минулій "діяльності"... Порох -Мародер, офшорний Барига і показний "патріот", а Разумков взагалі - ярий антиукраїнець

На жаль, національно-патріотичні сили не здатні об'єднатися, - щоб висунути єдиного кандидата на президентських перегонах... та й зайняти достойне місце в парламенті... а відповідно - і в Уряді.
17.10.2021 15:38 Ответить
17.10.2021 14:52 Ответить
17.10.2021 14:54 Ответить
17.10.2021 14:56 Ответить
Вот так оказывается, всё никак не хочет Бункерный встречаться со "своим агентом" в Украине Зеленским... Всё что-то от него требует выполнить, а этот "зрыднык", сволочь такая, согласно многочисленным комментам на данном ресурсе, всё не выполняет и не "сдаёт" Украину. Может теперь немного зашевелятся мыслишки у зрадофилов, которые буквально живут на Цензоре, хотя сектантам пох, у них вечно своя атмосфера
17.10.2021 14:59 Ответить
Давно б виконав .але "зрадофіли" не дають, і не тільки на цензорі . не тільки виконав ,а ще й перевиконав-" кто не рабатает не ест , ти спутал батя"
показать весь комментарий
17.10.2021 18:34 Ответить
В одній з країн Західної Європи трапилася аварія. Водій фури, з громадянством рф, сильно постраждав. Лікарі екстреної медичної допомоги під'їхали, коли людину вже треба було реанімувати. Після детального огляду постраждалого на передпліччі виявили тату "DNR 2014". Не те щоб лікар був бандерівцем, але все реанімаційні дії відразу припинив. Потерпілий помер, так і не дізнавшись, що його татуха для медиків Європи означає. DNR - стандартне скорочення фрази "Do Not Resuscitate", розпорядження про заборону реанімації. У багатьох країнах дане татуювання вважається аналогом письмового розпорядження,про те що людина не хоче отримувати серцево-легеневу реанімацію, якщо серце цієї людини перестає битися. Забавна історія. Ось думаю, чи варто нам реанімувати, то що спочатку названо DNR?
17.10.2021 15:07 Ответить
Приблизительно как возвращение Японии Курил)))))
17.10.2021 15:09 Ответить
Ты гляди, каковы "обидчивы"! Да он и рад вас ублажить, да стрёмно. Кому охота повторить судьбу одного из восточных лидеров.
17.10.2021 15:09 Ответить
В России вновь заговорили о "замерзающей Украине": заявление пропагандиста повеселило сеть (видео)

https://t.me/a_shtirlitz/12642

"Хотя бы одеял привезли шерстяных бабушкам украинским замерзающим. Два или три самолета гуманитарной помощи"

17.10.2021 15:13 Ответить
у вовы один путь спасения - достаточно основательно развалить Украину и вернуться в любимую парашу , пока живое еще уХйло...
17.10.2021 15:20 Ответить
Репертур у клоуна старый ...давай жги что то новенькое может х#йло оттает
17.10.2021 15:34 Ответить
А який сенс ***..лу зустрічатись з завербованим агентом ? робота по вербовці була зроблена в Омані.
17.10.2021 15:43 Ответить
Это не у встречи перспективы плохие,а у зеленой крысы они очень неважные.
17.10.2021 15:47 Ответить
Опять эти грибы ОТСОСИНОВИКИ поперли!
17.10.2021 15:53 Ответить
Зеля , или воюем или стену строим! Третьего пути нет! Тебе ***** и на йух не упал, впрочем, ты сам ***** тоже!!! Решись ты хоть на что нибудь! Ведь досягнень вообще никаких, войдёшь в историю сам как наш *****! Так и напишут в учебниках истории 2014 - … гг. зря потраченные годы и полный п р о ё б!!
17.10.2021 18:58 Ответить
Туалетный ёршик-иди на...
18.10.2021 09:28 Ответить
 
 