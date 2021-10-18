Україна готується до відновлення імпорту електроенергії з Білорусі, - ЗМІ
Білоруська електроенергія може надійти в Україну на початку листопада. Підготовча робота з цього приводу вже розпочата: на 22 жовтня призначено офіційний конкурс на доступ до перетину ЛЕП між Україною і Білоруссю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".
Конкурс проводитиме національний оператор електромереж НЕК "Укренерго".
Пропозиції компаній, які бажають викупити міждержавний перетин, прийматимуть протягом 2 днів - із 22 по 24 жовтня.
Публікація остаточних результатів аукціону запланована на 29 жовтня - тобто за 2 дні до закінчення терміну політичного мораторію, встановленого на імпорт електроенергії із Білорусі.
Таким чином, уже з 1 листопада закупівля електроенергії із Білорусі може бути відновлена.
Раніше джерело ЕП в Міненерго заявляло про плани відновлення імпорту білоруської електроенергії. Того ж дня у відомстві виступили з офіційною позицією, у якій йшлося, що для "планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту із Росії та Бідорусі не розглядаються".
Імпорт електроенергії не є елементом планового проходження опалювального сезону.
Так же, украина закачивает в ГТС систему недостающий обьем газа чтоб обеспечить непрерывность подачи русского газа в европу, так как русские постоянно уменьшают давление на выходе из своей трубы, чтоб саботировать поставки газа, якобы по вине украины...
Вот такие дела...
Газ буває природнім, сжиженим та спижженим
Ми сплачуємо мордвинам, євреям і взагалі кому завгодно, і через це у нас такі захмарні ціни на все.
Це глобальна економіка - все одно краще ніж війна
На 21 год Украина занимает второе место по импорту мясной и молочной продукции из РФ (первое - Китай) за период январь - июль 21 года, на 94 млн $.
А взагалі, чо сказать-то хотєло??
Уходя в 2019 году, Порошенко оставил после себя заполненные на 98,6% газовые хранилища (29,57 млрд. кубометров газа), в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.
На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г., Украина имеет заполненные на 58,86% газовые хранилища (17,66 млрд кубометров газа ), из которых 42,4% - это чужой газ.
За два года 2/3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам.
Украине и населению остались лишь долги.
