Новини
Україна готується до відновлення імпорту електроенергії з Білорусі, - ЗМІ

Білоруська електроенергія може надійти в Україну на початку листопада. Підготовча робота з цього приводу вже розпочата: на 22 жовтня призначено офіційний конкурс на доступ до перетину ЛЕП між Україною і Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Конкурс проводитиме національний оператор електромереж НЕК "Укренерго".

Пропозиції компаній, які бажають викупити міждержавний перетин, прийматимуть протягом 2 днів - із 22 по 24 жовтня.

Публікація остаточних результатів аукціону запланована на 29 жовтня - тобто за 2 дні до закінчення терміну політичного мораторію, встановленого на імпорт електроенергії із Білорусі.

Таким чином, уже з 1 листопада закупівля електроенергії із Білорусі може бути відновлена.

Раніше джерело ЕП в Міненерго заявляло про плани відновлення імпорту білоруської електроенергії. Того ж дня у відомстві виступили з офіційною позицією, у якій йшлося, що для "планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту із Росії та Бідорусі не розглядаються".

Імпорт електроенергії не є елементом планового проходження опалювального сезону.

Топ коментарі
+46
Что ж ты Порошенко делаешь!
18.10.2021 14:39 Відповісти
+25
Торговля на крови, нее? Лукаш хороший
18.10.2021 14:42 Відповісти
+24
тю... только вчера-позавчера хвалились что спокойно обойдемся без этого... от брехуны)))
18.10.2021 14:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что ж ты Порошенко делаешь!
18.10.2021 14:39 Відповісти
Провод тянет в обход Зели. Зелень так и скажет)))
18.10.2021 14:42 Відповісти
Торговля на крови, нее? Лукаш хороший
18.10.2021 14:42 Відповісти
Так мы еще с Беларусью что ли воюем?
18.10.2021 15:26 Відповісти
Вы может и воюете,а для Луки-бабло главное.Топливо как поставлялось,так и поставляется.Торговля идет)
18.10.2021 16:04 Відповісти
Я вам возможно скажу удивительную вещь но с РФ у нас тоже активная торговля.
18.10.2021 16:20 Відповісти
Интересно, какая цена электроэнергии новопостроенной АЭС Бульбофюрера и нашей собственной, иксперды есть в комментах?
18.10.2021 14:42 Відповісти
за бидорускаю не знаю, а наша с АЭС раньше была 5 копеек, сейчас копеек 20.
18.10.2021 15:19 Відповісти
В конце 2020 года установили расценки для конечного потребителя - если для отопления, то 3,4 копейки (1,5 цента) за куб.
18.10.2021 17:52 Відповісти
По расчетам экспертов, стоимость киловатт часа, если БелАЭС проработает 45 лет без перебоев и длительных ремонтов на близкой к проектной мощности, и сможет выработать 800 млрд кВт-ч составит 0.07 цента.https://zautra.by/news/skolko-budet-stoit-***************-posle-zapuska-belorusskoi-aes
18.10.2021 16:06 Відповісти
шось дохєра
18.10.2021 19:53 Відповісти
«Однако это стало бы возможным, если бы оба энергоблока БелАЭС были бы введены в эксплуатацию в 2020-м году, чего не произошло, и проработали бы бесперебойно 45 лет (рекордный срок даже для ВВЭР). Однако, учитывая, что суммарная цифра может увеличиться со временем, как это происходит с большинством строящихся АЭС (Франция, Финляндия, США), эта цифра с учетом уже имеющихся задержек и растущих неопределенностей может вырасти до 20 американских центов, и стать выше, если срок эксплуатации сократится до 20-25 лет (50 центов)»
18.10.2021 22:00 Відповісти
Знову зрада від прислуги народу.
18.10.2021 14:43 Відповісти
тю... только вчера-позавчера хвалились что спокойно обойдемся без этого... от брехуны)))
18.10.2021 14:43 Відповісти
а что,Ахметка руки выкручивает?
18.10.2021 14:44 Відповісти
Покупать у врагов не лучший вариант...
18.10.2021 14:44 Відповісти
Если своего нет, а кругом только враги, то вариантов не остаётся.
18.10.2021 14:49 Відповісти
Кацапів ніхто не запитує, ваше мєсто біля параші
18.10.2021 14:58 Відповісти
Сказал принципиальный патриот который кацапам несёт денежки за газ, бензин, уголь, электричество тд. А теперь ещё и батьке понесёт. Это для того что бы кацапам было на что в донбасс вооружение посылать против твоей же армии? Ты спонсируешь кацапов и косвенно оплачиваешь войну против Украины.
18.10.2021 15:03 Відповісти
да что ты... украина не покупает газ у россии...
18.10.2021 15:19 Відповісти
Конечно не покупает, только за газ который Украина "не покупает"у России деньги получает газпром. Оттого что вы это делаете через прокладку газ своё происхождение не меняет и начальный продавец остаётся неизменным.
18.10.2021 15:27 Відповісти
Видимо вам с эстонии виднее... Но для понимания, на данный момент, украина добывает достаточно собственного газа чтоб обеспечить внутренние потребности... И даже более... остатки она продает
Так же, украина закачивает в ГТС систему недостающий обьем газа чтоб обеспечить непрерывность подачи русского газа в европу, так как русские постоянно уменьшают давление на выходе из своей трубы, чтоб саботировать поставки газа, якобы по вине украины...
Вот такие дела...
18.10.2021 23:36 Відповісти
" на данный момент, украина добывает достаточно собственного газа чтоб обеспечить внутренние потребности" Во первых: название страны пишут с Большой буквы, с маленькой это НЕУВАЖЕНИЕ. Во вторых: возвращайся из параллельной реальности.
19.10.2021 07:53 Відповісти
Не бреши кацапура, на європейському ринку кацапсячого газу всього 30 відстоків. А коли він попав на ринок то там по барабану чий газ. А я кацапів тільки утилізував, а не спонсІрАвАл. ПАнял кацап?
18.10.2021 16:13 Відповісти
Яка тобі кацапсині різниця? Головне шо утилізував кацапа де б він не був. Будем вас і на параші мочити
18.10.2021 19:26 Відповісти
І ще, кацап. А то нічого шо газ який грязьпром качає в ЄС наполовину туркменський, а кацапи його видають за свій?
18.10.2021 19:28 Відповісти
Те, що і прогнозували знаючи люди! доведуть енергетику до пиндица, а потім раісія спасай, а там і діректор радгоспу знадобиться!
18.10.2021 14:44 Відповісти
тепер бульбофюрер в морози може шантажувати нас або просто виключити рубильник
18.10.2021 15:08 Відповісти
В Европе покупают разный газ, но ты, по виртуальному реверсу покупаеш именно Российский. Ты можешь сколько угодно заниматься самообманом, но от этого Российский газ в Украинских трубах Норвежским не станет.
18.10.2021 18:16 Відповісти
слышь,ПРОДАВШИ газ,железяку,мороженое-оно уже не твое,когда вы уже это поймете
18.10.2021 19:25 Відповісти
Григорий, неважно чьим газ становится. Важно кто за этот газ в итоге деньги получает. За тот газ которым ты пользуешься деньги получает газпром, за минусом маржи посредника. Неважно каким этот газ стал, важно что ты оплачиваешь расходы Российской армии, именно ты оплачиваешь убийство Украинских солдат.
18.10.2021 21:40 Відповісти
нам насрать на ваш грязьпрем, кацапелло успакойся уже.
18.10.2021 22:02 Відповісти
нема ніякого расійського газу - це фейк.
Газ буває природнім, сжиженим та спижженим
18.10.2021 19:55 Відповісти
Газ может быть каким угодно, но деньги "за реверсный газ" получает Россия. Нравится тебе или нет, но ты пополняешь кацапский бюджет.
18.10.2021 21:41 Відповісти
Этот газ поступает на украинские метзаводы, которые отливают бронесталь для бронемашин с которых фуячат кацапов. Так что это просто круговорот атомов углерода и водорода
18.10.2021 22:04 Відповісти
а ніхто і не сперечається, що мордвинської агентури в нас повно.
Ми сплачуємо мордвинам, євреям і взагалі кому завгодно, і через це у нас такі захмарні ціни на все.
Це глобальна економіка - все одно краще ніж війна
22.10.2021 01:18 Відповісти
Сейчас Клоун нам расскажет о "зл очинних попєрєдніках".... Ну как всегда...
18.10.2021 14:48 Відповісти
Опять порошенко виноват, а Зеля хороший!! Вот вам 73% дебилов и клоун -президент!!
18.10.2021 14:48 Відповісти
Советский подход, людей без своего государства подогнали к власти советский нарид Украины у которых государство ссср распалось в 1991г осталась одна столица Мацква, теперь флюгерно рулят ,то нп Запад ,то на Восток И все шкурно молчат
18.10.2021 14:50 Відповісти
не треба нам їхньої елєктрики...в нас свій атом ...завались дівати нікуди
18.10.2021 14:52 Відповісти
А как же месяц назад заявленная программа по вхождению в единую энергосистему Европы?
18.10.2021 14:54 Відповісти
А это было просто очередное враньё, вот и всё.
18.10.2021 15:00 Відповісти
дивіться не на заяви а на вчинки
18.10.2021 19:56 Відповісти
Импорт электричества ничем не лучше и не хуже импорта бензина, например. Не понимаю ажиотажа именно вокруг "упорядоченного движения заряженных частиц"
18.10.2021 14:54 Відповісти
П'адлы! Во что бы то ни стало намерены загнать Украину под иго москвы.
18.10.2021 14:57 Відповісти
А кто же это сделал? Ааа опять Порошенко виноват будет хаха
18.10.2021 14:58 Відповісти
этА другое ,а не торговля на крови...
18.10.2021 15:07 Відповісти
Прикрути!!!!
18.10.2021 17:17 Відповісти
А що зелені макаки не змогли запустити заглушені реактори? Це їм не фалосами по роялю товкти!
18.10.2021 15:03 Відповісти
если кто еще не понял, то одна из основных задач ЗЕшоблы - привязать Украину к нео-"совку", который строит кремлевское ху@ло, одновременно рассорится с западными партнерами... Украина впервые за годы Независимости в этом году начала закупать куриные яйца в Беларучи. Почему? Да потому, что за 2.5 года турборежима "слуг урода" в Украине закрылось более 30 производств куриных яиц, а теперь мы тратим валюту и закупаем, подумать только, не Айфоны, не высокие технологии, а куриные яйца!!! И у кого? У Беларуси ... ЗЕмародеры убивают страну под ржание тупорылого стада ..
18.10.2021 15:09 Відповісти
все уже все давно поняли. зеля = овощ
18.10.2021 15:15 Відповісти
Вы будете смеяться (хотя возможно - и плакать) - но Украина несколько лет назад стала закупать у РФ свинину и САЛО (!!! )

На 21 год Украина занимает второе место по импорту мясной и молочной продукции из РФ (первое - Китай) за период январь - июль 21 года, на 94 млн $.
18.10.2021 16:23 Відповісти
Ви будете сміятись (а можливо і плакати) але кілька років тому Бєларусь закуповувала в Україні картоплю....
А взагалі, чо сказать-то хотєло??
18.10.2021 19:58 Відповісти
хотело оно сказать, что без накацапии нам не жить. Ну так ему прапорщик объясняет
18.10.2021 22:06 Відповісти
Та за роки перебування на цьому форумі та на Youtube вже бачу, що можу написати книгу про методи мокшанських пропагандонів.
22.10.2021 01:13 Відповісти
Шота я не в курсе огромных поставок белорусских яиц и курятины в Украину.Вы в ЕС экспортируете.Ты видел белорусский яйца(или яички)в украинских магазинах?
18.10.2021 16:26 Відповісти
если ты не в курсе, то почитай. Украина впервые за годы Независимости начала закупать куриные яйца за рубежом - в Беларуси https://agroportal.ua/news/zhivotnovodstvo/ukraina-vpervye-importirovala-yaitsa-iz-belarusi/
18.10.2021 18:27 Відповісти
це заходи по придушенню власного агробізнесу з наступною купівлею земель....
18.10.2021 20:00 Відповісти
Яичкі, у тебе між ногами, а у птахів яйця, завжди дивували білорасєяни своєю гальманутистю...
18.10.2021 22:06 Відповісти
Угля купить не на что. Из-за воров Коломойского, Пинчука и примкнувшего к ним Ахметова "Укрэнерго" получило 27,5 миллиардов убытков в 2020 году.
18.10.2021 15:32 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3699025.html Ну шо, подобъём газовый баланс, ЗЕбилы? Зима в Украине будет "весёлой". ВИ "зробили це разом"

Уходя в 2019 году, Порошенко оставил после себя заполненные на 98,6% газовые хранилища (29,57 млрд. кубометров газа), в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.
На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г., Украина имеет заполненные на 58,86% газовые хранилища (17,66 млрд кубометров газа ), из которых 42,4% - это чужой газ.
За два года 2/3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам.
Украине и населению остались лишь долги.
tZE
18.10.2021 15:33 Відповісти
Поцаны,импортировать электроэнергию у узурпатора-меньший зашквар,чем у агрессора
18.10.2021 15:53 Відповісти
Надо же БелАЭС отбивать)
18.10.2021 15:54 Відповісти
А не проще поднять загрузку наших АЭС ?
18.10.2021 16:02 Відповісти
Не получится.АЭС не могут поднимать и понижать мощность,когда им вздумается.Ну,в 1986 пробывали-вышло не очень.
18.10.2021 16:08 Відповісти
Ні, тільки білорасєянська АЕС може піднімати нагрузку скільки скаже калхозенфюрер...
18.10.2021 22:00 Відповісти
имеющиеся в работе блоки уже загружены на 99%. Ждем выхода из ремонта блока №3 РАЭС.
18.10.2021 22:09 Відповісти
Это как понимать - поддержим режим Лукашеску разом или мы своих в бяде не бросаем.
18.10.2021 16:06 Відповісти
Хм, ну шведы тоже с немцами приторговывали рудой во времена хитлера, и ниче- тепрь они вон какие правозащитники!
18.10.2021 16:09 Відповісти
Швеция не являлась участником ВМВ и имела статус нейтрального государства.
18.10.2021 16:23 Відповісти
Купувати "мирний атом" в лукашонкі зеля збирається за ще не продані документи з СБУ?
18.10.2021 16:15 Відповісти
Ви зірвали ремонт і запуск атомних енергоблоков.
18.10.2021 16:16 Відповісти
Почему мы не в НАТО?...
18.10.2021 16:26 Відповісти
Пздц.
18.10.2021 16:57 Відповісти
вибачте...це торговля на крові.....чи ні?
18.10.2021 17:37 Відповісти
Троха не так ти брешеш, друже))) Коли торгував Порошенка, він був мародером а коли теж саме роблять твої зеленодупі, це ніяк не можна називати бізнесом на крові...)))
18.10.2021 21:57 Відповісти
Не краще було б перестати поставляти ел.енергію в Угорщину?
18.10.2021 17:45 Відповісти
путен мадярії для цього і побудував атомну станцію аби Україна не експортувала туди електроенергію, так само як і у білорасєю...
18.10.2021 21:53 Відповісти
А народу вешают лапшу про европеизацию всей электрификации.
18.10.2021 18:13 Відповісти
У тебе, москалю, мабуть амнезія)) старший брат українців споконвічно був расєянєц))) або ти ще москальська дитина яка не дуже шарить у минулому срср...)))
18.10.2021 21:50 Відповісти
Що, опять? (с)
18.10.2021 19:13 Відповісти
От ептм,газу у необхідному бсязі,оказується немає, власної електроенргії, із якогось дива, не хватає ,зима - на носі, а ми,як виявляється,-босі. За те у нас буде висаджено млрд. дерев і ВВП колись досягне цілого трлн. гамериканських гривнів. От паскудники,чим же вони займались літом? Чубодралом одне із одним та хвастівством перед народом України?
18.10.2021 21:01 Відповісти
В Украине есть 4 АЭС, разве их не хватает???????????
18.10.2021 23:13 Відповісти
 
 