Украина готовится к возобновлению импорта электроэнергии из Беларуси, - СМИ

Украина готовится к возобновлению импорта электроэнергии из Беларуси, - СМИ

Белорусская электроэнергия может поступить в Украину в начале ноября. Подготовительная работа на этот счет уже начата: на 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Конкурс будет проводить национальный оператор электросетей НЭК "Укрэнерго".

Предложения компаний, желающих выкупить межгосударственное сечение, будут приниматься в течение 2 дней - с 22 по 24 октября.

Публикация окончательных результатов аукциона запланирована на 29 октября - то есть за 2 дня до истечения срока политического моратория, установленного на импорт электроэнергии из Беларуси.

Таким образом, уже с 1 ноября закупки электроэнергии из Беларуси могут быть возобновлены.

Ранее источник издания в Минэнерго заявлял о планах восстановления импорта белорусской электроэнергии. В тот же день в ведомстве выступили с официальной позицией, в которой говорилось, что для "планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта из России и Бидоруси не рассматриваются".

Импорт электроэнергии не является элементом планового прохождения отопительного сезона.

Читайте также: НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года

Топ комментарии
+46
Что ж ты Порошенко делаешь!
показать весь комментарий
18.10.2021 14:39 Ответить
+25
Торговля на крови, нее? Лукаш хороший
показать весь комментарий
18.10.2021 14:42 Ответить
+24
тю... только вчера-позавчера хвалились что спокойно обойдемся без этого... от брехуны)))
показать весь комментарий
18.10.2021 14:43 Ответить
Что ж ты Порошенко делаешь!
показать весь комментарий
18.10.2021 14:39 Ответить
Провод тянет в обход Зели. Зелень так и скажет)))
показать весь комментарий
18.10.2021 14:42 Ответить
Торговля на крови, нее? Лукаш хороший
показать весь комментарий
18.10.2021 14:42 Ответить
Так мы еще с Беларусью что ли воюем?
показать весь комментарий
18.10.2021 15:26 Ответить
Вы может и воюете,а для Луки-бабло главное.Топливо как поставлялось,так и поставляется.Торговля идет)
показать весь комментарий
18.10.2021 16:04 Ответить
Я вам возможно скажу удивительную вещь но с РФ у нас тоже активная торговля.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:20 Ответить
Интересно, какая цена электроэнергии новопостроенной АЭС Бульбофюрера и нашей собственной, иксперды есть в комментах?
показать весь комментарий
18.10.2021 14:42 Ответить
за бидорускаю не знаю, а наша с АЭС раньше была 5 копеек, сейчас копеек 20.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:19 Ответить
В конце 2020 года установили расценки для конечного потребителя - если для отопления, то 3,4 копейки (1,5 цента) за куб.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:52 Ответить
По расчетам экспертов, стоимость киловатт часа, если БелАЭС проработает 45 лет без перебоев и длительных ремонтов на близкой к проектной мощности, и сможет выработать 800 млрд кВт-ч составит 0.07 цента.https://zautra.by/news/skolko-budet-stoit-***************-posle-zapuska-belorusskoi-aes
показать весь комментарий
18.10.2021 16:06 Ответить
шось дохєра
показать весь комментарий
18.10.2021 19:53 Ответить
«Однако это стало бы возможным, если бы оба энергоблока БелАЭС были бы введены в эксплуатацию в 2020-м году, чего не произошло, и проработали бы бесперебойно 45 лет (рекордный срок даже для ВВЭР). Однако, учитывая, что суммарная цифра может увеличиться со временем, как это происходит с большинством строящихся АЭС (Франция, Финляндия, США), эта цифра с учетом уже имеющихся задержек и растущих неопределенностей может вырасти до 20 американских центов, и стать выше, если срок эксплуатации сократится до 20-25 лет (50 центов)»
показать весь комментарий
18.10.2021 22:00 Ответить
Знову зрада від прислуги народу.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:43 Ответить
тю... только вчера-позавчера хвалились что спокойно обойдемся без этого... от брехуны)))
показать весь комментарий
18.10.2021 14:43 Ответить
а что,Ахметка руки выкручивает?
показать весь комментарий
18.10.2021 14:44 Ответить
Покупать у врагов не лучший вариант...
показать весь комментарий
18.10.2021 14:44 Ответить
Если своего нет, а кругом только враги, то вариантов не остаётся.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:49 Ответить
Кацапів ніхто не запитує, ваше мєсто біля параші
показать весь комментарий
18.10.2021 14:58 Ответить
Сказал принципиальный патриот который кацапам несёт денежки за газ, бензин, уголь, электричество тд. А теперь ещё и батьке понесёт. Это для того что бы кацапам было на что в донбасс вооружение посылать против твоей же армии? Ты спонсируешь кацапов и косвенно оплачиваешь войну против Украины.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:03 Ответить
да что ты... украина не покупает газ у россии...
показать весь комментарий
18.10.2021 15:19 Ответить
Конечно не покупает, только за газ который Украина "не покупает"у России деньги получает газпром. Оттого что вы это делаете через прокладку газ своё происхождение не меняет и начальный продавец остаётся неизменным.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:27 Ответить
Видимо вам с эстонии виднее... Но для понимания, на данный момент, украина добывает достаточно собственного газа чтоб обеспечить внутренние потребности... И даже более... остатки она продает
Так же, украина закачивает в ГТС систему недостающий обьем газа чтоб обеспечить непрерывность подачи русского газа в европу, так как русские постоянно уменьшают давление на выходе из своей трубы, чтоб саботировать поставки газа, якобы по вине украины...
Вот такие дела...
показать весь комментарий
18.10.2021 23:36 Ответить
" на данный момент, украина добывает достаточно собственного газа чтоб обеспечить внутренние потребности" Во первых: название страны пишут с Большой буквы, с маленькой это НЕУВАЖЕНИЕ. Во вторых: возвращайся из параллельной реальности.
показать весь комментарий
19.10.2021 07:53 Ответить
Не бреши кацапура, на європейському ринку кацапсячого газу всього 30 відстоків. А коли він попав на ринок то там по барабану чий газ. А я кацапів тільки утилізував, а не спонсІрАвАл. ПАнял кацап?
показать весь комментарий
18.10.2021 16:13 Ответить
Яка тобі кацапсині різниця? Головне шо утилізував кацапа де б він не був. Будем вас і на параші мочити
показать весь комментарий
18.10.2021 19:26 Ответить
І ще, кацап. А то нічого шо газ який грязьпром качає в ЄС наполовину туркменський, а кацапи його видають за свій?
показать весь комментарий
18.10.2021 19:28 Ответить
Те, що і прогнозували знаючи люди! доведуть енергетику до пиндица, а потім раісія спасай, а там і діректор радгоспу знадобиться!
показать весь комментарий
18.10.2021 14:44 Ответить
тепер бульбофюрер в морози може шантажувати нас або просто виключити рубильник
показать весь комментарий
18.10.2021 15:08 Ответить
В Европе покупают разный газ, но ты, по виртуальному реверсу покупаеш именно Российский. Ты можешь сколько угодно заниматься самообманом, но от этого Российский газ в Украинских трубах Норвежским не станет.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:16 Ответить
слышь,ПРОДАВШИ газ,железяку,мороженое-оно уже не твое,когда вы уже это поймете
показать весь комментарий
18.10.2021 19:25 Ответить
Григорий, неважно чьим газ становится. Важно кто за этот газ в итоге деньги получает. За тот газ которым ты пользуешься деньги получает газпром, за минусом маржи посредника. Неважно каким этот газ стал, важно что ты оплачиваешь расходы Российской армии, именно ты оплачиваешь убийство Украинских солдат.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:40 Ответить
нам насрать на ваш грязьпрем, кацапелло успакойся уже.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:02 Ответить
нема ніякого расійського газу - це фейк.
Газ буває природнім, сжиженим та спижженим
показать весь комментарий
18.10.2021 19:55 Ответить
Газ может быть каким угодно, но деньги "за реверсный газ" получает Россия. Нравится тебе или нет, но ты пополняешь кацапский бюджет.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:41 Ответить
Этот газ поступает на украинские метзаводы, которые отливают бронесталь для бронемашин с которых фуячат кацапов. Так что это просто круговорот атомов углерода и водорода
показать весь комментарий
18.10.2021 22:04 Ответить
а ніхто і не сперечається, що мордвинської агентури в нас повно.
Ми сплачуємо мордвинам, євреям і взагалі кому завгодно, і через це у нас такі захмарні ціни на все.
Це глобальна економіка - все одно краще ніж війна
показать весь комментарий
22.10.2021 01:18 Ответить
Сейчас Клоун нам расскажет о "зл очинних попєрєдніках".... Ну как всегда...
показать весь комментарий
18.10.2021 14:48 Ответить
Опять порошенко виноват, а Зеля хороший!! Вот вам 73% дебилов и клоун -президент!!
показать весь комментарий
18.10.2021 14:48 Ответить
Советский подход, людей без своего государства подогнали к власти советский нарид Украины у которых государство ссср распалось в 1991г осталась одна столица Мацква, теперь флюгерно рулят ,то нп Запад ,то на Восток И все шкурно молчат
показать весь комментарий
18.10.2021 14:50 Ответить
не треба нам їхньої елєктрики...в нас свій атом ...завались дівати нікуди
показать весь комментарий
18.10.2021 14:52 Ответить
А как же месяц назад заявленная программа по вхождению в единую энергосистему Европы?
показать весь комментарий
18.10.2021 14:54 Ответить
А это было просто очередное враньё, вот и всё.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:00 Ответить
дивіться не на заяви а на вчинки
показать весь комментарий
18.10.2021 19:56 Ответить
Импорт электричества ничем не лучше и не хуже импорта бензина, например. Не понимаю ажиотажа именно вокруг "упорядоченного движения заряженных частиц"
показать весь комментарий
18.10.2021 14:54 Ответить
П'адлы! Во что бы то ни стало намерены загнать Украину под иго москвы.
показать весь комментарий
18.10.2021 14:57 Ответить
А кто же это сделал? Ааа опять Порошенко виноват будет хаха
показать весь комментарий
18.10.2021 14:58 Ответить
этА другое ,а не торговля на крови...
показать весь комментарий
18.10.2021 15:07 Ответить
Прикрути!!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 17:17 Ответить
А що зелені макаки не змогли запустити заглушені реактори? Це їм не фалосами по роялю товкти!
показать весь комментарий
18.10.2021 15:03 Ответить
если кто еще не понял, то одна из основных задач ЗЕшоблы - привязать Украину к нео-"совку", который строит кремлевское ху@ло, одновременно рассорится с западными партнерами... Украина впервые за годы Независимости в этом году начала закупать куриные яйца в Беларучи. Почему? Да потому, что за 2.5 года турборежима "слуг урода" в Украине закрылось более 30 производств куриных яиц, а теперь мы тратим валюту и закупаем, подумать только, не Айфоны, не высокие технологии, а куриные яйца!!! И у кого? У Беларуси ... ЗЕмародеры убивают страну под ржание тупорылого стада ..
показать весь комментарий
18.10.2021 15:09 Ответить
все уже все давно поняли. зеля = овощ
показать весь комментарий
18.10.2021 15:15 Ответить
Вы будете смеяться (хотя возможно - и плакать) - но Украина несколько лет назад стала закупать у РФ свинину и САЛО (!!! )

На 21 год Украина занимает второе место по импорту мясной и молочной продукции из РФ (первое - Китай) за период январь - июль 21 года, на 94 млн $.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:23 Ответить
Ви будете сміятись (а можливо і плакати) але кілька років тому Бєларусь закуповувала в Україні картоплю....
А взагалі, чо сказать-то хотєло??
показать весь комментарий
18.10.2021 19:58 Ответить
хотело оно сказать, что без накацапии нам не жить. Ну так ему прапорщик объясняет
показать весь комментарий
18.10.2021 22:06 Ответить
Та за роки перебування на цьому форумі та на Youtube вже бачу, що можу написати книгу про методи мокшанських пропагандонів.
показать весь комментарий
22.10.2021 01:13 Ответить
Шота я не в курсе огромных поставок белорусских яиц и курятины в Украину.Вы в ЕС экспортируете.Ты видел белорусский яйца(или яички)в украинских магазинах?
показать весь комментарий
18.10.2021 16:26 Ответить
если ты не в курсе, то почитай. Украина впервые за годы Независимости начала закупать куриные яйца за рубежом - в Беларуси https://agroportal.ua/news/zhivotnovodstvo/ukraina-vpervye-importirovala-yaitsa-iz-belarusi/
показать весь комментарий
18.10.2021 18:27 Ответить
це заходи по придушенню власного агробізнесу з наступною купівлею земель....
показать весь комментарий
18.10.2021 20:00 Ответить
Яичкі, у тебе між ногами, а у птахів яйця, завжди дивували білорасєяни своєю гальманутистю...
показать весь комментарий
18.10.2021 22:06 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 15:18 Ответить
Угля купить не на что. Из-за воров Коломойского, Пинчука и примкнувшего к ним Ахметова "Укрэнерго" получило 27,5 миллиардов убытков в 2020 году.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:32 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3699025.html Ну шо, подобъём газовый баланс, ЗЕбилы? Зима в Украине будет "весёлой". ВИ "зробили це разом"

Уходя в 2019 году, Порошенко оставил после себя заполненные на 98,6% газовые хранилища (29,57 млрд. кубометров газа), в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.
На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г., Украина имеет заполненные на 58,86% газовые хранилища (17,66 млрд кубометров газа ), из которых 42,4% - это чужой газ.
За два года 2/3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам.
Украине и населению остались лишь долги.
tZE
показать весь комментарий
18.10.2021 15:33 Ответить
Поцаны,импортировать электроэнергию у узурпатора-меньший зашквар,чем у агрессора
показать весь комментарий
18.10.2021 15:53 Ответить
Надо же БелАЭС отбивать)
показать весь комментарий
18.10.2021 15:54 Ответить
А не проще поднять загрузку наших АЭС ?
показать весь комментарий
18.10.2021 16:02 Ответить
Не получится.АЭС не могут поднимать и понижать мощность,когда им вздумается.Ну,в 1986 пробывали-вышло не очень.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:08 Ответить
Ні, тільки білорасєянська АЕС може піднімати нагрузку скільки скаже калхозенфюрер...
показать весь комментарий
18.10.2021 22:00 Ответить
имеющиеся в работе блоки уже загружены на 99%. Ждем выхода из ремонта блока №3 РАЭС.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:09 Ответить
Это как понимать - поддержим режим Лукашеску разом или мы своих в бяде не бросаем.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:06 Ответить
Хм, ну шведы тоже с немцами приторговывали рудой во времена хитлера, и ниче- тепрь они вон какие правозащитники!
показать весь комментарий
18.10.2021 16:09 Ответить
Швеция не являлась участником ВМВ и имела статус нейтрального государства.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:23 Ответить
Купувати "мирний атом" в лукашонкі зеля збирається за ще не продані документи з СБУ?
показать весь комментарий
18.10.2021 16:15 Ответить
Ви зірвали ремонт і запуск атомних енергоблоков.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:16 Ответить
Почему мы не в НАТО?...
показать весь комментарий
18.10.2021 16:26 Ответить
Пздц.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:57 Ответить
вибачте...це торговля на крові.....чи ні?
показать весь комментарий
18.10.2021 17:37 Ответить
Троха не так ти брешеш, друже))) Коли торгував Порошенка, він був мародером а коли теж саме роблять твої зеленодупі, це ніяк не можна називати бізнесом на крові...)))
показать весь комментарий
18.10.2021 21:57 Ответить
Не краще було б перестати поставляти ел.енергію в Угорщину?
показать весь комментарий
18.10.2021 17:45 Ответить
путен мадярії для цього і побудував атомну станцію аби Україна не експортувала туди електроенергію, так само як і у білорасєю...
показать весь комментарий
18.10.2021 21:53 Ответить
А народу вешают лапшу про европеизацию всей электрификации.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:13 Ответить
У тебе, москалю, мабуть амнезія)) старший брат українців споконвічно був расєянєц))) або ти ще москальська дитина яка не дуже шарить у минулому срср...)))
показать весь комментарий
18.10.2021 21:50 Ответить
Що, опять? (с)
показать весь комментарий
18.10.2021 19:13 Ответить
От ептм,газу у необхідному бсязі,оказується немає, власної електроенргії, із якогось дива, не хватає ,зима - на носі, а ми,як виявляється,-босі. За те у нас буде висаджено млрд. дерев і ВВП колись досягне цілого трлн. гамериканських гривнів. От паскудники,чим же вони займались літом? Чубодралом одне із одним та хвастівством перед народом України?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:01 Ответить
В Украине есть 4 АЭС, разве их не хватает???????????
показать весь комментарий
18.10.2021 23:13 Ответить
 
 