Украина готовится к возобновлению импорта электроэнергии из Беларуси, - СМИ
Белорусская электроэнергия может поступить в Украину в начале ноября. Подготовительная работа на этот счет уже начата: на 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".
Конкурс будет проводить национальный оператор электросетей НЭК "Укрэнерго".
Предложения компаний, желающих выкупить межгосударственное сечение, будут приниматься в течение 2 дней - с 22 по 24 октября.
Публикация окончательных результатов аукциона запланирована на 29 октября - то есть за 2 дня до истечения срока политического моратория, установленного на импорт электроэнергии из Беларуси.
Таким образом, уже с 1 ноября закупки электроэнергии из Беларуси могут быть возобновлены.
Ранее источник издания в Минэнерго заявлял о планах восстановления импорта белорусской электроэнергии. В тот же день в ведомстве выступили с официальной позицией, в которой говорилось, что для "планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта из России и Бидоруси не рассматриваются".
Импорт электроэнергии не является элементом планового прохождения отопительного сезона.
Так же, украина закачивает в ГТС систему недостающий обьем газа чтоб обеспечить непрерывность подачи русского газа в европу, так как русские постоянно уменьшают давление на выходе из своей трубы, чтоб саботировать поставки газа, якобы по вине украины...
Вот такие дела...
Газ буває природнім, сжиженим та спижженим
Ми сплачуємо мордвинам, євреям і взагалі кому завгодно, і через це у нас такі захмарні ціни на все.
Це глобальна економіка - все одно краще ніж війна
На 21 год Украина занимает второе место по импорту мясной и молочной продукции из РФ (первое - Китай) за период январь - июль 21 года, на 94 млн $.
А взагалі, чо сказать-то хотєло??
Уходя в 2019 году, Порошенко оставил после себя заполненные на 98,6% газовые хранилища (29,57 млрд. кубометров газа), в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.
На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г., Украина имеет заполненные на 58,86% газовые хранилища (17,66 млрд кубометров газа ), из которых 42,4% - это чужой газ.
За два года 2/3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам.
Украине и населению остались лишь долги.
tZE