Украина готовится к возобновлению импорта электроэнергии из Беларуси, - СМИ

Белорусская электроэнергия может поступить в Украину в начале ноября. Подготовительная работа на этот счет уже начата: на 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Конкурс будет проводить национальный оператор электросетей НЭК "Укрэнерго".

Предложения компаний, желающих выкупить межгосударственное сечение, будут приниматься в течение 2 дней - с 22 по 24 октября.

Публикация окончательных результатов аукциона запланирована на 29 октября - то есть за 2 дня до истечения срока политического моратория, установленного на импорт электроэнергии из Беларуси.

Таким образом, уже с 1 ноября закупки электроэнергии из Беларуси могут быть возобновлены.

Ранее источник издания в Минэнерго заявлял о планах восстановления импорта белорусской электроэнергии. В тот же день в ведомстве выступили с официальной позицией, в которой говорилось, что для "планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта из России и Бидоруси не рассматриваются".

Импорт электроэнергии не является элементом планового прохождения отопительного сезона.

Читайте также: НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года