Випускники можуть самі обирати, з яких предметів складати ЗНО, - УЦОЯО
Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання наступного року зможе безкоштовно пройти тести максимум із 5 навчальних предметів.
Про це Український центр оцінювання якості освіти повідомляє в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
В УЦОЯО нагадали про відсутність обов'язкових предметів для ЗНО.
"Особа, яка бажає вступати до закладу вищої освіти, самостійно визначає, результати яких тестів їй потрібні для вступу на ту чи іншу спеціальність", - зазначили в УЦОЯО.
Перелік таких предметів визначено Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році.
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