Випускники можуть самі обирати, з яких предметів складати ЗНО, - УЦОЯО

Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання наступного року зможе безкоштовно пройти тести максимум із 5 навчальних предметів.

Про це Український центр оцінювання якості освіти повідомляє в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

В УЦОЯО нагадали про відсутність обов'язкових предметів для ЗНО.

"Особа, яка бажає вступати до закладу вищої освіти, самостійно визначає, результати яких тестів їй потрібні для вступу на ту чи іншу спеціальність", - зазначили в УЦОЯО.

Перелік таких предметів визначено Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році.