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29 013 13

Випускники можуть самі обирати, з яких предметів складати ЗНО, - УЦОЯО

Випускники можуть самі обирати, з яких предметів складати ЗНО, - УЦОЯО

Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання наступного року зможе безкоштовно пройти тести максимум із 5 навчальних предметів.

Про це Український центр оцінювання якості освіти повідомляє в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

В УЦОЯО нагадали про відсутність обов'язкових предметів для ЗНО.

"Особа, яка бажає вступати до закладу вищої освіти, самостійно визначає, результати яких тестів їй потрібні для вступу на ту чи іншу спеціальність", - зазначили в УЦОЯО.

Перелік таких предметів визначено Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році.

Автор: 

ЗНО (323) Центр оцінювання якості освіти (82)


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Топ коментарі
+3
А я бы еще разрешил выбирать оценки, какие кому нравятся.
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20.10.2021 23:51
+1
... а в Польщі є МАТУРА ... і в інших країнах також ...
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20.10.2021 23:50
+1
На малюванні буде тест з малювання цифр, а на співах - виконання пісні "Папа у Васі сільон в матєматікє"
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21.10.2021 00:10
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А в Польщі немає зно і в інших країнах також.ЗНО схоже на те,що є в московитів.
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20.10.2021 23:37 Відповісти
... а в Польщі є МАТУРА ... і в інших країнах також ...
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20.10.2021 23:50 Відповісти
Та в Польщі не після школи.А в нас все те саме,що і в московитів.Після школи такого немає.Це здається,після технікума.
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20.10.2021 23:55 Відповісти
У США є випускні тести взагалі-то...
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21.10.2021 00:19 Відповісти
В нас і в школах,є випускні екзамени також.Це все подібно саме до москалів.
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21.10.2021 00:50 Відповісти
А я бы еще разрешил выбирать оценки, какие кому нравятся.
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20.10.2021 23:51 Відповісти
люто плюсую.Цінність освіти зведена до цінника диплому вищої освіти.Сотні вишів насправді продукують спеціалістів соцмереж ,що міряються не рівнем знань а кількістю підписників.Тільки один "співаючий ректор" відкрито "штампує" тіктокерів.
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21.10.2021 00:02 Відповісти
Спочатку прочитав ЦУКО.
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21.10.2021 00:03 Відповісти
Может, математику отменим в школе, если треть ЗНО по ней завалило? Очередное дно.
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21.10.2021 00:05 Відповісти
На факультет математики все будут сдавать рисование и пение 😀😀
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21.10.2021 00:08 Відповісти
На малюванні буде тест з малювання цифр, а на співах - виконання пісні "Папа у Васі сільон в матєматікє"
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21.10.2021 00:10 Відповісти
😀😀😀

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21.10.2021 00:16 Відповісти
ВНО сдают только внюки уцоканные.
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21.10.2021 01:12 Відповісти
 
 