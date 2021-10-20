Выпускники могут сами выбирать, по каким предметам сдавать ВНО, - УЦОКО
Каждый зарегистрированный участник внешнего независимого оценивания в следующем году сможет бесплатно пройти тесты максимум по 5 учебным предметам.
Об этом Украинский центр оценивания качества образования сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
В УЦОКО напомнили об отсутствии обязательных предметов для ВНО.
"Лицо, желающее поступать в заведение высшего образования, самостоятельно определяет, результаты каких тестов ему нужны для поступления на ту или иную специальность", - отметили в УЦОКО.
Перечень таких предметов определен Условиями приема на обучение для получения высшего образования в 2022 году.
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