Выпускники могут сами выбирать, по каким предметам сдавать ВНО, - УЦОКО

Каждый зарегистрированный участник внешнего независимого оценивания в следующем году сможет бесплатно пройти тесты максимум по 5 учебным предметам.

Об этом Украинский центр оценивания качества образования сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В УЦОКО напомнили об отсутствии обязательных предметов для ВНО.

"Лицо, желающее поступать в заведение высшего образования, самостоятельно определяет, результаты каких тестов ему нужны для поступления на ту или иную специальность", - отметили в УЦОКО.

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Перечень таких предметов определен Условиями приема на обучение для получения высшего образования в 2022 году.