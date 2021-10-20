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Выпускники могут сами выбирать, по каким предметам сдавать ВНО, - УЦОКО

Выпускники могут сами выбирать, по каким предметам сдавать ВНО, - УЦОКО

Каждый зарегистрированный участник внешнего независимого оценивания в следующем году сможет бесплатно пройти тесты максимум по 5 учебным предметам.

Об этом Украинский центр оценивания качества образования сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В УЦОКО напомнили об отсутствии обязательных предметов для ВНО.

"Лицо, желающее поступать в заведение высшего образования, самостоятельно определяет, результаты каких тестов ему нужны для поступления на ту или иную специальность", - отметили в УЦОКО.

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Перечень таких предметов определен Условиями приема на обучение для получения высшего образования в 2022 году.

Автор: 

ВНО (417) Центр оценивания качества образования (103)


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Топ комментарии
+3
А я бы еще разрешил выбирать оценки, какие кому нравятся.
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20.10.2021 23:51
+1
... а в Польщі є МАТУРА ... і в інших країнах також ...
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20.10.2021 23:50
+1
На малюванні буде тест з малювання цифр, а на співах - виконання пісні "Папа у Васі сільон в матєматікє"
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21.10.2021 00:10
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А в Польщі немає зно і в інших країнах також.ЗНО схоже на те,що є в московитів.
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20.10.2021 23:37 Ответить
... а в Польщі є МАТУРА ... і в інших країнах також ...
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20.10.2021 23:50 Ответить
Та в Польщі не після школи.А в нас все те саме,що і в московитів.Після школи такого немає.Це здається,після технікума.
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20.10.2021 23:55 Ответить
У США є випускні тести взагалі-то...
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21.10.2021 00:19 Ответить
В нас і в школах,є випускні екзамени також.Це все подібно саме до москалів.
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21.10.2021 00:50 Ответить
А я бы еще разрешил выбирать оценки, какие кому нравятся.
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20.10.2021 23:51 Ответить
люто плюсую.Цінність освіти зведена до цінника диплому вищої освіти.Сотні вишів насправді продукують спеціалістів соцмереж ,що міряються не рівнем знань а кількістю підписників.Тільки один "співаючий ректор" відкрито "штампує" тіктокерів.
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21.10.2021 00:02 Ответить
Спочатку прочитав ЦУКО.
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21.10.2021 00:03 Ответить
Может, математику отменим в школе, если треть ЗНО по ней завалило? Очередное дно.
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21.10.2021 00:05 Ответить
На факультет математики все будут сдавать рисование и пение 😀😀
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21.10.2021 00:08 Ответить
На малюванні буде тест з малювання цифр, а на співах - виконання пісні "Папа у Васі сільон в матєматікє"
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21.10.2021 00:10 Ответить
😀😀😀

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21.10.2021 00:16 Ответить
ВНО сдают только внюки уцоканные.
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21.10.2021 01:12 Ответить
 
 