Верховний Суд завтра обиратиме нового главу

Питання обрання голови Верховного Суду буде розглянуто на пленумі суду в п'ятницю, 22 жовтня.

"22 жовтня 2021 року о 10.00 в приміщенні Верховного Суду ... почнеться засідання пленуму Верховного Суду. Під час засідання планується розглянути питання обрання голови Верховного Суду", - йдеться в повідомленні суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, глава Верховного Суду Валентина Данішевська заявила, що не має наміру після завершення в листопаді 2021 року чотирирічного терміну на посту пропонувати свою кандидатуру на цю посаду повторно. "Я не буду пропонувати свою кандидатуру .... Ми повинні шукати в наших лавах нового главу Верховного Суду", - сказала вона суддям Верховного Суду після пленуму в п'ятницю.

Данішевська повідомила, що Верховний Суд збереться на пленум з розгляду кандидатур на пост глави суду 22 жовтня 2021 року.

30 листопада 2017 року головою Верховного Суду було обрано екссуддю Арбітражного суду Запорізької області та директора благодійної організації "Центр комерційного права" Валентину Данішевську.