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Верховний Суд завтра обиратиме нового главу

Верховний Суд завтра обиратиме нового главу

Питання обрання голови Верховного Суду буде розглянуто на пленумі суду в п'ятницю, 22 жовтня.

"22 жовтня 2021 року о 10.00 в приміщенні Верховного Суду ... почнеться засідання пленуму Верховного Суду. Під час засідання планується розглянути питання обрання голови Верховного Суду", - йдеться в повідомленні суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, глава Верховного Суду Валентина Данішевська заявила, що не має наміру після завершення в листопаді 2021 року чотирирічного терміну на посту пропонувати свою кандидатуру на цю посаду повторно. "Я не буду пропонувати свою кандидатуру .... Ми повинні шукати в наших лавах нового главу Верховного Суду", - сказала вона суддям Верховного Суду після пленуму в п'ятницю.

Данішевська повідомила, що Верховний Суд збереться на пленум з розгляду кандидатур на пост глави суду 22 жовтня 2021 року.

30 листопада 2017 року головою Верховного Суду було обрано екссуддю Арбітражного суду Запорізької області та директора благодійної організації "Центр комерційного права" Валентину Данішевську.

Автор: 

Верховний Суд (1192) вибори (6717) Данішевська Валентина (39)


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Топ коментарі
+1
Як казав янелох дивіться нас по п"ятницях.
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21.10.2021 14:19
+1
Махровые коррупционеры и гос. преступники, будут "избирать" самого матёрого, самого богатого и самого тягового, который купил себе эту должность за очень огромные, коррупционные деньги и обязательства.
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21.10.2021 14:35
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Ці виберуть... не корупціонера.
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21.10.2021 14:18 Відповісти
Півшостий вже сказав кого обрати.
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21.10.2021 14:20 Відповісти
Ну так у Голобородька "головою" ВС може бути тільки Голошмонька...
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21.10.2021 14:38 Відповісти
Як казав янелох дивіться нас по п"ятницях.
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21.10.2021 14:19 Відповісти
РЕАЛЬНЫЕ, а не публичные, требования к кандидату: часы "Ролекс", тройка "лошадок-"Меринов", земельных участков размером на баронство, денжат данных в займы "лямов 5 зеленью", подарки от мамы-колхозницы в виде недвижимости под Киевом и на Лазурном берегу, страсть к Венским балам... И так, еще по-мелочи....
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21.10.2021 14:33 Відповісти
Махровые коррупционеры и гос. преступники, будут "избирать" самого матёрого, самого богатого и самого тягового, который купил себе эту должность за очень огромные, коррупционные деньги и обязательства.
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21.10.2021 14:35 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27434982.html Чует моё сердце, шо мы накануне грандиозного шухера (с)

Спільний https://www.pravda.com.ua/articles/2021/10/20/7311062/ відкритий лист послів Евросоюзу, Великої Британії та США: судову реформу в Україні заблоковано.


Зеленський робить вигляд, що він тут ні при чому. Ну що ж, це напевно останнє м'яке попередження для нього від Заходу - далі буде дуже жорстко.

https://twitter.com/RadioLemberg/status/1450844727222353920 @RadioLemberg
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21.10.2021 14:42 Відповісти
Сподіваюсь, не ставленика дерьмака-татарова?
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21.10.2021 14:42 Відповісти
Тільки і залишили нам - сподіватись... А у них - суцільна басня "Квартет" - "Тільки свої і тільки із своїх обирають" Как там у классика ; "Техас грабить должны одни техасцы!"
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21.10.2021 15:04 Відповісти
Який жах! Самі себе обирають і самі себе ж "контролюють" - це повний провал і не виконання одного з основних Законів Державотворення! По цьому Вічному Закону контролювати всі гілки влади, і особливо СУДДІВСЬКУ повинні лише справжні Громадяни України. Жирна крапка. Все інше лише імітація "державної діяльності" .
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21.10.2021 16:25 Відповісти
Ставлю на Ткачука. Не важно яким він буде головою,але КЦС ВС багато на втратить,я маю на увазі скаржників простих людей.
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21.10.2021 18:52 Відповісти
 
 