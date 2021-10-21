Верховный Суд завтра будет избирать нового главу
Вопрос избрания главы Верховного Суда будет рассмотрен на пленуме суда в пятницу, 22 октября.
"22 октября 2021 года в 10.00 в помещении Верховного Суда… начнется заседание пленума Верховного Суда. Во время заседания планируется рассмотреть вопрос избрания главы Верховного Суда", - говорится в сообщении суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, глава Верховного Суда Валентина Данишевская заявила, что не намерена после завершения в ноябре 2021 года четырёхлетнего срока на посту предлагать свою кандидатуру на эту должность повторно. "Я не буду предлагать свою кандидатуру.... Мы должны искать в наших рядах нового главу Верховного Суда", - сказала она судьям Верховного Суда после пленума в пятницу.
Данишевская сообщила, что Верховный Суд соберётся на пленум по рассмотрению кандидатур на пост главы суда 22 октября 2021 года.
30 ноября 2017 года председателем Верховного Суда была избрана экс-судья Арбитражного суда Запорожской области и директор благотворительной организации "Центр коммерческого права" Валентина Данишевская.
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Спільний https://www.pravda.com.ua/articles/2021/10/20/7311062/ відкритий лист послів Евросоюзу, Великої Британії та США: судову реформу в Україні заблоковано.
Зеленський робить вигляд, що він тут ні при чому. Ну що ж, це напевно останнє м'яке попередження для нього від Заходу - далі буде дуже жорстко.
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