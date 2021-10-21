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Верховный Суд завтра будет избирать нового главу

Верховный Суд завтра будет избирать нового главу

Вопрос избрания главы Верховного Суда будет рассмотрен на пленуме суда в пятницу, 22 октября.

"22 октября 2021 года в 10.00 в помещении Верховного Суда… начнется заседание пленума Верховного Суда. Во время заседания планируется рассмотреть вопрос избрания главы Верховного Суда", - говорится в сообщении суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, глава Верховного Суда Валентина Данишевская заявила, что не намерена после завершения в ноябре 2021 года четырёхлетнего срока на посту предлагать свою кандидатуру на эту должность повторно. "Я не буду предлагать свою кандидатуру.... Мы должны искать в наших рядах нового главу Верховного Суда", - сказала она судьям Верховного Суда после пленума в пятницу.

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Данишевская сообщила, что Верховный Суд соберётся на пленум по рассмотрению кандидатур на пост главы суда 22 октября 2021 года.

30 ноября 2017 года председателем Верховного Суда была избрана экс-судья Арбитражного суда Запорожской области и директор благотворительной организации "Центр коммерческого права" Валентина Данишевская.

Автор: 

Верховный Суд (1099) выборы (24756) Данишевская Валентина (41)


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Топ комментарии
+1
Як казав янелох дивіться нас по п"ятницях.
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21.10.2021 14:19
+1
Махровые коррупционеры и гос. преступники, будут "избирать" самого матёрого, самого богатого и самого тягового, который купил себе эту должность за очень огромные, коррупционные деньги и обязательства.
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21.10.2021 14:35
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Ці виберуть... не корупціонера.
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21.10.2021 14:18 Ответить
Півшостий вже сказав кого обрати.
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21.10.2021 14:20 Ответить
Ну так у Голобородька "головою" ВС може бути тільки Голошмонька...
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21.10.2021 14:38 Ответить
Як казав янелох дивіться нас по п"ятницях.
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21.10.2021 14:19 Ответить
РЕАЛЬНЫЕ, а не публичные, требования к кандидату: часы "Ролекс", тройка "лошадок-"Меринов", земельных участков размером на баронство, денжат данных в займы "лямов 5 зеленью", подарки от мамы-колхозницы в виде недвижимости под Киевом и на Лазурном берегу, страсть к Венским балам... И так, еще по-мелочи....
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21.10.2021 14:33 Ответить
Махровые коррупционеры и гос. преступники, будут "избирать" самого матёрого, самого богатого и самого тягового, который купил себе эту должность за очень огромные, коррупционные деньги и обязательства.
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21.10.2021 14:35 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27434982.html Чует моё сердце, шо мы накануне грандиозного шухера (с)

Спільний https://www.pravda.com.ua/articles/2021/10/20/7311062/ відкритий лист послів Евросоюзу, Великої Британії та США: судову реформу в Україні заблоковано.


Зеленський робить вигляд, що він тут ні при чому. Ну що ж, це напевно останнє м'яке попередження для нього від Заходу - далі буде дуже жорстко.

https://twitter.com/RadioLemberg/status/1450844727222353920 @RadioLemberg
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21.10.2021 14:42 Ответить
Сподіваюсь, не ставленика дерьмака-татарова?
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21.10.2021 14:42 Ответить
Тільки і залишили нам - сподіватись... А у них - суцільна басня "Квартет" - "Тільки свої і тільки із своїх обирають" Как там у классика ; "Техас грабить должны одни техасцы!"
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21.10.2021 15:04 Ответить
Який жах! Самі себе обирають і самі себе ж "контролюють" - це повний провал і не виконання одного з основних Законів Державотворення! По цьому Вічному Закону контролювати всі гілки влади, і особливо СУДДІВСЬКУ повинні лише справжні Громадяни України. Жирна крапка. Все інше лише імітація "державної діяльності" .
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21.10.2021 16:25 Ответить
Ставлю на Ткачука. Не важно яким він буде головою,але КЦС ВС багато на втратить,я маю на увазі скаржників простих людей.
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21.10.2021 18:52 Ответить
 
 