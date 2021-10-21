Мінінфраструктури підтримало законопроєкт, який розблокує транзитні перевезення в Балтію і Скандинавію

Мінінфраструктури підтримало законопроєкт №0060, який дозволить розблокувати міжнародні автоперевезення з України в держави Балтії та Скандинавії, зокрема Литву, Латвію, Естонію та Фінляндію.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні міжнародні автомобільні перевезення в Литву, Латвію, Естонію і Фінляндію через територію Білорусі здійснюють понад 1,6 тис. українських перевізників. Перевізники вже в серпні вичерпали річну квоту дозволів Білорусі: потреба в додаткових дозволах до кінця року становить для двосторонніх перевезень - 20 тис., транзитних - 10 тис. дозволів.

У Мінінфраструктури зазначили, що загальної щорічної кількості дозволів на перевезення недостатньо для задоволення навіть базових потреб українських експортерів і перевізників.

За словами заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, ухвалення законопроєкту №0060 дозволить перевізникам безперешкодно використовувати для транзиту білоруську територію, а Україні - зберегти робочі місця і залучити додаткові вантажо- і пасажиропотоки на балтійському і скандинавському напрямках.

Зараз українські експортери виявилися відрізаними від ринків Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії через відсутність необхідної кількості дозволів від Польщі і Білорусі і додаткових умов для транзитного проїзду через Росію.

"Тому перевізники втрачають замовлення, українські виробники - ринки збуту, а економіка - робочі місця. Наприклад, через відсутність білоруських дозволів втрати перевізників за жовтень-грудень цього року становитимуть приблизно 1,5 млрд грн. Фактичні ж втрати для країни - ще більші", - зазначив заступник міністра інфраструктури.

Законопроєкт №0060 передбачає лібералізацію вантажних перевезень між Україною і Білоруссю, звільнення нерегулярних пасажирських автоперевезень від дозвільної системи, а також розблокування роботи українських автоперевізників на балтійському і скандинавському напрямках.