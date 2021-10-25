Moderna успішно випробувала вакцину проти COVID-19 серед дітей 6-11 років
Американська фармацевтична компанія Moderna оголосила, що отримала позитивні проміжні результати другого етапу клінічних випробувань своєї вакцини проти коронавірусу серед дітей віком від шести до 11 років.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Moderna сьогодні оголосила про позитивні проміжні дані після другого етапу клінічних випробувань вакцини mRNA-1273 серед дітей старше шести років і які не досягли 12 років", - сказано в пресрелізі компанії.
У ньому наголошується, що дані демонструють "стійку реакцію з вироблення нейтралізуючих антитіл".
Найближчим часом компанія планує передати отримані результати дослідження до Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).
У дослідженні брали участь 4,7 тис. дітей, для вакцинації вводили дві дози обсягом 50 мкг із перервою у 28 днів.
Раніше у жовтні американська компанія Pfizer і німецька BioNTech повідомили, що подали запит до Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) для схвалення розробленої ними вакцини проти коронавірусу COVID-19 серед дітей віком від п'яти до 11 років.
Вакцини цих компаній уже мають дозвіл на застосування в Сполучених Штатах серед підлітків від 12 років, а також для дорослих.
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А ви про законні методи досліджень!
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Сьогодні зволожувач вся ніч і весь день працює на максимумі, а вологість не піднімалась вище 53%. Тримається на 48%.
У сезон короновірусу, грипу і ГРВІ ваша слизова оболонка ваш найкращий друг!
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Максимальное снижение активности вируса отмечается при относительной влажности воздуха 50%, минимальное - при относительной влажности 20%.
При температуре 20 °C активность вируса снижалась значительно быстрее, чем при 4 °C на всех уровнях влажности.
Снижение активности обоих вирусов происходило быстрее при температуре 40 °С, чем при 20 °С.
Взаимосвязь между инактивацией и относительной влажностью не была монотонной: более высокая выживаемость или более высокие защитные способности наблюдались при минимальной (20%) и максимальной влажности (80%), в отличие от средней (50%).
На поверхности из нержавеющей стали инфекционный вирус сохранялся в течение не менее 3 дней при относительной влажности 50% (при температуре 20 °C) и до 28 дней - при относительной влажности 20%.
Исследование предполагает, что изученные коронавирусы животных (TGEV и MHV) могут служить консервативными суррогатами для моделирования воздействия, риска передачи и мер борьбы с патогенными вирусами человека, такими как SARS-CoV и другие коронавирусы.
Источник: https://aem.asm.org/content/76/9/2712
Таки вы правы. Любят холодное и сухое. Так что увлажнение может быть хорошей профилактикой, это грибы(плесень) любят теплое и мокрое, я спутал
Споры плесени очень любят теплую и влажную среду. Именно высокий уровень влажности (не менее 65%) приводит к активному размножению ее спор. Не всегда необходимо, чтоб сыро было во всем доме - иногда достаточно 1 влажного угла или всей стены, чтобы грибок постепенно распространился по всему помещению.
Наші діти, будуть бідні, через своїх тупих батьків, які дозволяють це з ними зробити.