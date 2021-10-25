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Новини Боротьба з коронавірусом
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Moderna успішно випробувала вакцину проти COVID-19 серед дітей 6-11 років

Moderna успішно випробувала вакцину проти COVID-19 серед дітей 6-11 років

Американська фармацевтична компанія Moderna оголосила, що отримала позитивні проміжні результати другого етапу клінічних випробувань своєї вакцини проти коронавірусу серед дітей віком від шести до 11 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Moderna сьогодні оголосила про позитивні проміжні дані після другого етапу клінічних випробувань вакцини mRNA-1273 серед дітей старше шести років і які не досягли 12 років", - сказано в пресрелізі компанії.

У ньому наголошується, що дані демонструють "стійку реакцію з вироблення нейтралізуючих антитіл".

Найближчим часом компанія планує передати отримані результати дослідження до Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

У дослідженні брали участь 4,7 тис. дітей, для вакцинації вводили дві дози обсягом 50 мкг із перервою у 28 днів.

Раніше у жовтні американська компанія Pfizer і німецька BioNTech повідомили, що подали запит до Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) для схвалення розробленої ними вакцини проти коронавірусу COVID-19 серед дітей віком від п'яти до 11 років.

Вакцини цих компаній уже мають дозвіл на застосування в Сполучених Штатах серед підлітків від 12 років, а також для дорослих.

Автор: 

вакцина (4419) діти (5148) COVID-19 (19765) Moderna (63)


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Топ коментарі
+10
тесты на животных пропустили , решили сразу на детях .

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/concerned-mother-wants-air-tv-ad-pfizers-dangerous-vaccine-daughter-severely-permanently-damaged-comcast-refuses-ad-last-minute/
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25.10.2021 18:59 Відповісти
+10
Ти притрушений на всю голову. Якщо дитина вже захворіла, яка до біса вакцина...?
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25.10.2021 19:27 Відповісти
+8
В исследовании принимали участие 4,7 тыс. детей, для вакцинации вводились две дозы объемом 50 мкг с перерывом в 28 дней.

Майже 5 тис дітей під експерименти... Чиї діти? Батьки в курсі?
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25.10.2021 18:54 Відповісти
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Павлоградские базары прививаются Короноваком.Полет- нормальный.
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25.10.2021 18:48 Відповісти
В исследовании принимали участие 4,7 тыс. детей, для вакцинации вводились две дозы объемом 50 мкг с перерывом в 28 дней.

Майже 5 тис дітей під експерименти... Чиї діти? Батьки в курсі?
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25.10.2021 18:54 Відповісти
ой, тільки не треба, тут уся країна під експрементом 73-ЗЕ-білоїд.Вел.БУД(КРАД).
А ви про законні методи досліджень!
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25.10.2021 19:01 Відповісти
Так це тут, а то там)
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25.10.2021 19:17 Відповісти
ти шокований взагалi наявнiстю батькiв з готовнiстю уколоти СВОЮ дитину нeпонятним шмурдяком?
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25.10.2021 20:10 Відповісти
Нет, блин, на улице поймали и насильно вакцинировали) Попробуйте думать головой.
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25.10.2021 19:20 Відповісти
А ты что, думаешь там родители могут быть "не в курсе"??? И что тебя удивляет, после испытания на животных, наступает фаза испытания на людях и это вполне нормальное явление. В данном случае на детях, поскольку вакцина предназначена для детей.
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25.10.2021 19:20 Відповісти
вiн шокований взагалi наявнiстю батькiв з готовнiстю уколоти СВОЮ дитину нeпонятним шмурдяком
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25.10.2021 20:02 Відповісти
Для тебя и телефон - непонятное устройство, потому что ты не сможешь объяснить и 5% как и что там работает, тем не менее пользуешься им и он работает. Не надо собственную некомпетенцию в чем-то проецировать на мир.
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25.10.2021 20:42 Відповісти
ти з сeбe зписав?
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25.10.2021 20:54 Відповісти
Какой умный на публику, а своего родного ребёнка дал бы обколоть эксперементальной вакциной с неизвестным исходом?? Или обосрался бы???
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25.10.2021 21:47 Відповісти
Ты когда давно известный аспирин принимаешь, на все 100% уверен что не воткнешь??? Подозреваю что на все 150%.)) Вот и напрасно, поскольку и от приема аспирина случается люди умирают. Вот так-то, умники.... А насчет дал бы, не дал бы....не дай тебе бог, что бы твой ребенок серьезно заболел....когда ты готов все что угодно вколоть, лишь бы он выжил
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26.10.2021 00:06 Відповісти
тесты на животных пропустили , решили сразу на детях .

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/concerned-mother-wants-air-tv-ad-pfizers-dangerous-vaccine-daughter-severely-permanently-damaged-comcast-refuses-ad-last-minute/
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25.10.2021 18:59 Відповісти
І жодного ваксера. Напевно дітям своїм колоти не бажають.
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25.10.2021 19:15 Відповісти
Твоего ребенка "жареный петух в жопу клюнет", ты на все пойдешь, только бы его спасти. И даже на экспериментальные лекарства и вакцины.
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25.10.2021 19:24 Відповісти
Ти притрушений на всю голову. Якщо дитина вже захворіла, яка до біса вакцина...?
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25.10.2021 19:27 Відповісти
это твой случай
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25.10.2021 19:36 Відповісти
Ото тобі напевно вакцину й вкололи, коли хворів.
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25.10.2021 19:39 Відповісти
дужу вдобна хлєбало-затикалка i пальцвєєро-виставлялка для тих хто сам пiдпадає пiд опис eфeкту алe використoвує знання по принципу "хто пeрший процитував той i "вумний""
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25.10.2021 20:14 Відповісти
Я й дивлюся що ти дуже "вумний", але на жаль не встиг....))))
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25.10.2021 23:50 Відповісти
В моїх знайомих чоловік собі без питань зробив щеплення. Хотів і сина записати, але йому ще 15 не було, не дозволили. А дружина...сидить чекає допоки всі не пороблять, а вона подивиться чи хтось не вмер. Не дуже розумна жінка, як на мене.
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25.10.2021 19:26 Відповісти
Вот идиот(-ка), по твоему лучше пусть подохнут, чем вакцинируются??? А сам(а) наверняка уже вакцинирован(а)
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25.10.2021 19:39 Відповісти
Лучше бы на кошках сначала тренировались...
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25.10.2021 19:21 Відповісти
где в этой новости сказано что не было испытано на животных???
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25.10.2021 19:33 Відповісти
где в этой новости сказано что не было испытано на животных???
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25.10.2021 19:31 Відповісти
Вчора мій друг сказав, що його донька хоче зробити вакцину. Сама виявила бажання, її ніхто не примушував, дівчинка у 14 років вже розуміє, що треба себе захистити від хвороби та і просто жити нормальним життям. Щоб можна було поїхати в Європу до родичів чи на відпочинок.
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25.10.2021 19:40 Відповісти
Друзі, слідкуйте за зволоженням своїх помешкань. Помітила що до отплювального сезону у кімнаті була вологість 45-50%. З допомогою зволожувача повітря за годину вдавалось розігнати до 55-60% (комфортна для мене вологість).
Сьогодні зволожувач вся ніч і весь день працює на максимумі, а вологість не піднімалась вище 53%. Тримається на 48%.

У сезон короновірусу, грипу і ГРВІ ваша слизова оболонка ваш найкращий друг!
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25.10.2021 20:09 Відповісти
вирусня любит влажное и теплое местечко
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25.10.2021 20:46 Відповісти
Ученые с вами не совсем согласны: "вирус предпочитает холодные и сухие условия."

https://www.bbc.com/russian/features-52065065
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25.10.2021 21:02 Відповісти
С тех пор как я стала следить за увлажнением помещение, я перестала болеть осенью-зимой-весной вообще, от слова совсем, но почему-то могу заболеть летоим или поздней весной, но я подозреваю там больше реакцию на пыльу.
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25.10.2021 21:05 Відповісти
Результаты исследования:

Максимальное снижение активности вируса отмечается при относительной влажности воздуха 50%, минимальное - при относительной влажности 20%.

При температуре 20 °C активность вируса снижалась значительно быстрее, чем при 4 °C на всех уровнях влажности.

Снижение активности обоих вирусов происходило быстрее при температуре 40 °С, чем при 20 °С.

Взаимосвязь между инактивацией и относительной влажностью не была монотонной: более высокая выживаемость или более высокие защитные способности наблюдались при минимальной (20%) и максимальной влажности (80%), в отличие от средней (50%).

На поверхности из нержавеющей стали инфекционный вирус сохранялся в течение не менее 3 дней при относительной влажности 50% (при температуре 20 °C) и до 28 дней - при относительной влажности 20%.

Исследование предполагает, что изученные коронавирусы животных (TGEV и MHV) могут служить консервативными суррогатами для моделирования воздействия, риска передачи и мер борьбы с патогенными вирусами человека, такими как SARS-CoV и другие коронавирусы.

Источник: https://aem.asm.org/content/76/9/2712
Таки вы правы. Любят холодное и сухое. Так что увлажнение может быть хорошей профилактикой, это грибы(плесень) любят теплое и мокрое, я спутал
Споры плесени очень любят теплую и влажную среду. Именно высокий уровень влажности (не менее 65%) приводит к активному размножению ее спор. Не всегда необходимо, чтоб сыро было во всем доме - иногда достаточно 1 влажного угла или всей стены, чтобы грибок постепенно распространился по всему помещению.
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25.10.2021 21:12 Відповісти
Спасибо, Алексей! Очень интересная информация!
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25.10.2021 21:59 Відповісти
Ветеринарная медицина процветает! Для стада нормально! Радостное мычание ....
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25.10.2021 20:35 Відповісти
Для того чтобы рассуждать о таких вещах нужно иметь хотя бы начальный уровень компетенции.
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25.10.2021 20:47 Відповісти
Имею...Диплом не покупал...
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25.10.2021 20:49 Відповісти
диплом кого, ветеринара?
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25.10.2021 21:13 Відповісти
У главы Файзера диплом ветеринара .
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25.10.2021 21:23 Відповісти
думаешь что остряк?
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25.10.2021 22:00 Відповісти
бедные дети...
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25.10.2021 21:30 Відповісти
Скоти......нЕчисті....
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26.10.2021 08:08 Відповісти
Це що за середньовіччя, і мракобісся....

Наші діти, будуть бідні, через своїх тупих батьків, які дозволяють це з ними зробити.
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26.10.2021 08:28 Відповісти
 
 