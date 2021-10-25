Moderna успешно испытала вакцину от COVID-19 для детей 6-11 лет

Американская фармацевтическая компания Moderna объявила, что получила положительные промежуточные результаты второго этапа клинических испытаний своей вакцины от коронавируса среди детей возрастом от шести до 11 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Moderna сегодня объявила о положительных промежуточных данных после второго этапа клинических испытаний вакцины mRNA-1273 среди детей старше шести лет и не достигших 12 лет", - говорится в пресс-релизе компании.

В нем отмечается, что данные демонстрируют "устойчивую реакцию по выработке нейтрализующих антител".

В ближайшее время компания планирует передать полученные результаты исследования в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

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В исследовании принимали участие 4,7 тыс. детей, для вакцинации вводились две дозы объемом 50 мкг с перерывом в 28 дней.

Ранее в октябре американская компания Pfizer и немецкая BioNTech сообщили, что подали запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для одобрения разработанной ими вакцины от коронавируса COVID-19 среди детей возрастом от пяти до 11 лет.

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Вакцины этих компаний уже имеют разрешение на применение в Соединенных Штатах среди подростков от 12 лет, а также для взрослых.