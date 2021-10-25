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Новости Борьба с коронавирусом
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Moderna успешно испытала вакцину от COVID-19 для детей 6-11 лет

Moderna успешно испытала вакцину от COVID-19 для детей 6-11 лет

Американская фармацевтическая компания Moderna объявила, что получила положительные промежуточные результаты второго этапа клинических испытаний своей вакцины от коронавируса среди детей возрастом от шести до 11 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Moderna сегодня объявила о положительных промежуточных данных после второго этапа клинических испытаний вакцины mRNA-1273 среди детей старше шести лет и не достигших 12 лет", - говорится в пресс-релизе компании.

В нем отмечается, что данные демонстрируют "устойчивую реакцию по выработке нейтрализующих антител".

В ближайшее время компания планирует передать полученные результаты исследования в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Читайте: За время пандемии в Украине коронавирусом заразились более 150 тыс. детей, 42 ребенка умерли от осложнений, - Минздрав

В исследовании принимали участие 4,7 тыс. детей, для вакцинации вводились две дозы объемом 50 мкг с перерывом в 28 дней.

Ранее в октябре американская компания Pfizer и немецкая BioNTech сообщили, что подали запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для одобрения разработанной ими вакцины от коронавируса COVID-19 среди детей возрастом от пяти до 11 лет.

Также читайте: Первый препарат для лечения взрослых от COVID-19 по ускоренной процедуре оценивают в ЕС

Вакцины этих компаний уже имеют разрешение на применение в Соединенных Штатах среди подростков от 12 лет, а также для взрослых.

Автор: 

вакцина (3815) дети (6573) COVID-19 (18608) Moderna (58)


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Топ комментарии
+10
тесты на животных пропустили , решили сразу на детях .

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/concerned-mother-wants-air-tv-ad-pfizers-dangerous-vaccine-daughter-severely-permanently-damaged-comcast-refuses-ad-last-minute/
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25.10.2021 18:59 Ответить
+10
Ти притрушений на всю голову. Якщо дитина вже захворіла, яка до біса вакцина...?
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25.10.2021 19:27 Ответить
+8
В исследовании принимали участие 4,7 тыс. детей, для вакцинации вводились две дозы объемом 50 мкг с перерывом в 28 дней.

Майже 5 тис дітей під експерименти... Чиї діти? Батьки в курсі?
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25.10.2021 18:54 Ответить
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Павлоградские базары прививаются Короноваком.Полет- нормальный.
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25.10.2021 18:48 Ответить
В исследовании принимали участие 4,7 тыс. детей, для вакцинации вводились две дозы объемом 50 мкг с перерывом в 28 дней.

Майже 5 тис дітей під експерименти... Чиї діти? Батьки в курсі?
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25.10.2021 18:54 Ответить
ой, тільки не треба, тут уся країна під експрементом 73-ЗЕ-білоїд.Вел.БУД(КРАД).
А ви про законні методи досліджень!
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25.10.2021 19:01 Ответить
Так це тут, а то там)
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25.10.2021 19:17 Ответить
ти шокований взагалi наявнiстю батькiв з готовнiстю уколоти СВОЮ дитину нeпонятним шмурдяком?
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25.10.2021 20:10 Ответить
Нет, блин, на улице поймали и насильно вакцинировали) Попробуйте думать головой.
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25.10.2021 19:20 Ответить
А ты что, думаешь там родители могут быть "не в курсе"??? И что тебя удивляет, после испытания на животных, наступает фаза испытания на людях и это вполне нормальное явление. В данном случае на детях, поскольку вакцина предназначена для детей.
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25.10.2021 19:20 Ответить
вiн шокований взагалi наявнiстю батькiв з готовнiстю уколоти СВОЮ дитину нeпонятним шмурдяком
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25.10.2021 20:02 Ответить
Для тебя и телефон - непонятное устройство, потому что ты не сможешь объяснить и 5% как и что там работает, тем не менее пользуешься им и он работает. Не надо собственную некомпетенцию в чем-то проецировать на мир.
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25.10.2021 20:42 Ответить
ти з сeбe зписав?
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25.10.2021 20:54 Ответить
Какой умный на публику, а своего родного ребёнка дал бы обколоть эксперементальной вакциной с неизвестным исходом?? Или обосрался бы???
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25.10.2021 21:47 Ответить
Ты когда давно известный аспирин принимаешь, на все 100% уверен что не воткнешь??? Подозреваю что на все 150%.)) Вот и напрасно, поскольку и от приема аспирина случается люди умирают. Вот так-то, умники.... А насчет дал бы, не дал бы....не дай тебе бог, что бы твой ребенок серьезно заболел....когда ты готов все что угодно вколоть, лишь бы он выжил
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26.10.2021 00:06 Ответить
тесты на животных пропустили , решили сразу на детях .

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/concerned-mother-wants-air-tv-ad-pfizers-dangerous-vaccine-daughter-severely-permanently-damaged-comcast-refuses-ad-last-minute/
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25.10.2021 18:59 Ответить
І жодного ваксера. Напевно дітям своїм колоти не бажають.
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25.10.2021 19:15 Ответить
Твоего ребенка "жареный петух в жопу клюнет", ты на все пойдешь, только бы его спасти. И даже на экспериментальные лекарства и вакцины.
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25.10.2021 19:24 Ответить
Ти притрушений на всю голову. Якщо дитина вже захворіла, яка до біса вакцина...?
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25.10.2021 19:27 Ответить
это твой случай
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25.10.2021 19:36 Ответить
Ото тобі напевно вакцину й вкололи, коли хворів.
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25.10.2021 19:39 Ответить
дужу вдобна хлєбало-затикалка i пальцвєєро-виставлялка для тих хто сам пiдпадає пiд опис eфeкту алe використoвує знання по принципу "хто пeрший процитував той i "вумний""
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25.10.2021 20:14 Ответить
Я й дивлюся що ти дуже "вумний", але на жаль не встиг....))))
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25.10.2021 23:50 Ответить
В моїх знайомих чоловік собі без питань зробив щеплення. Хотів і сина записати, але йому ще 15 не було, не дозволили. А дружина...сидить чекає допоки всі не пороблять, а вона подивиться чи хтось не вмер. Не дуже розумна жінка, як на мене.
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25.10.2021 19:26 Ответить
Вот идиот(-ка), по твоему лучше пусть подохнут, чем вакцинируются??? А сам(а) наверняка уже вакцинирован(а)
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25.10.2021 19:39 Ответить
Лучше бы на кошках сначала тренировались...
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25.10.2021 19:21 Ответить
где в этой новости сказано что не было испытано на животных???
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25.10.2021 19:33 Ответить
где в этой новости сказано что не было испытано на животных???
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25.10.2021 19:31 Ответить
Вчора мій друг сказав, що його донька хоче зробити вакцину. Сама виявила бажання, її ніхто не примушував, дівчинка у 14 років вже розуміє, що треба себе захистити від хвороби та і просто жити нормальним життям. Щоб можна було поїхати в Європу до родичів чи на відпочинок.
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25.10.2021 19:40 Ответить
Друзі, слідкуйте за зволоженням своїх помешкань. Помітила що до отплювального сезону у кімнаті була вологість 45-50%. З допомогою зволожувача повітря за годину вдавалось розігнати до 55-60% (комфортна для мене вологість).
Сьогодні зволожувач вся ніч і весь день працює на максимумі, а вологість не піднімалась вище 53%. Тримається на 48%.

У сезон короновірусу, грипу і ГРВІ ваша слизова оболонка ваш найкращий друг!
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25.10.2021 20:09 Ответить
вирусня любит влажное и теплое местечко
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25.10.2021 20:46 Ответить
Ученые с вами не совсем согласны: "вирус предпочитает холодные и сухие условия."

https://www.bbc.com/russian/features-52065065
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25.10.2021 21:02 Ответить
С тех пор как я стала следить за увлажнением помещение, я перестала болеть осенью-зимой-весной вообще, от слова совсем, но почему-то могу заболеть летоим или поздней весной, но я подозреваю там больше реакцию на пыльу.
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25.10.2021 21:05 Ответить
Результаты исследования:

Максимальное снижение активности вируса отмечается при относительной влажности воздуха 50%, минимальное - при относительной влажности 20%.

При температуре 20 °C активность вируса снижалась значительно быстрее, чем при 4 °C на всех уровнях влажности.

Снижение активности обоих вирусов происходило быстрее при температуре 40 °С, чем при 20 °С.

Взаимосвязь между инактивацией и относительной влажностью не была монотонной: более высокая выживаемость или более высокие защитные способности наблюдались при минимальной (20%) и максимальной влажности (80%), в отличие от средней (50%).

На поверхности из нержавеющей стали инфекционный вирус сохранялся в течение не менее 3 дней при относительной влажности 50% (при температуре 20 °C) и до 28 дней - при относительной влажности 20%.

Исследование предполагает, что изученные коронавирусы животных (TGEV и MHV) могут служить консервативными суррогатами для моделирования воздействия, риска передачи и мер борьбы с патогенными вирусами человека, такими как SARS-CoV и другие коронавирусы.

Источник: https://aem.asm.org/content/76/9/2712
Таки вы правы. Любят холодное и сухое. Так что увлажнение может быть хорошей профилактикой, это грибы(плесень) любят теплое и мокрое, я спутал
Споры плесени очень любят теплую и влажную среду. Именно высокий уровень влажности (не менее 65%) приводит к активному размножению ее спор. Не всегда необходимо, чтоб сыро было во всем доме - иногда достаточно 1 влажного угла или всей стены, чтобы грибок постепенно распространился по всему помещению.
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25.10.2021 21:12 Ответить
Спасибо, Алексей! Очень интересная информация!
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25.10.2021 21:59 Ответить
Ветеринарная медицина процветает! Для стада нормально! Радостное мычание ....
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25.10.2021 20:35 Ответить
Для того чтобы рассуждать о таких вещах нужно иметь хотя бы начальный уровень компетенции.
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25.10.2021 20:47 Ответить
Имею...Диплом не покупал...
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25.10.2021 20:49 Ответить
диплом кого, ветеринара?
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25.10.2021 21:13 Ответить
У главы Файзера диплом ветеринара .
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25.10.2021 21:23 Ответить
думаешь что остряк?
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25.10.2021 22:00 Ответить
бедные дети...
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25.10.2021 21:30 Ответить
Скоти......нЕчисті....
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26.10.2021 08:08 Ответить
Це що за середньовіччя, і мракобісся....

Наші діти, будуть бідні, через своїх тупих батьків, які дозволяють це з ними зробити.
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26.10.2021 08:28 Ответить
 
 