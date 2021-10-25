Moderna успешно испытала вакцину от COVID-19 для детей 6-11 лет
Американская фармацевтическая компания Moderna объявила, что получила положительные промежуточные результаты второго этапа клинических испытаний своей вакцины от коронавируса среди детей возрастом от шести до 11 лет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Moderna сегодня объявила о положительных промежуточных данных после второго этапа клинических испытаний вакцины mRNA-1273 среди детей старше шести лет и не достигших 12 лет", - говорится в пресс-релизе компании.
В нем отмечается, что данные демонстрируют "устойчивую реакцию по выработке нейтрализующих антител".
В ближайшее время компания планирует передать полученные результаты исследования в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
В исследовании принимали участие 4,7 тыс. детей, для вакцинации вводились две дозы объемом 50 мкг с перерывом в 28 дней.
Ранее в октябре американская компания Pfizer и немецкая BioNTech сообщили, что подали запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для одобрения разработанной ими вакцины от коронавируса COVID-19 среди детей возрастом от пяти до 11 лет.
Вакцины этих компаний уже имеют разрешение на применение в Соединенных Штатах среди подростков от 12 лет, а также для взрослых.
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А ви про законні методи досліджень!
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Сьогодні зволожувач вся ніч і весь день працює на максимумі, а вологість не піднімалась вище 53%. Тримається на 48%.
У сезон короновірусу, грипу і ГРВІ ваша слизова оболонка ваш найкращий друг!
https://www.bbc.com/russian/features-52065065
Максимальное снижение активности вируса отмечается при относительной влажности воздуха 50%, минимальное - при относительной влажности 20%.
При температуре 20 °C активность вируса снижалась значительно быстрее, чем при 4 °C на всех уровнях влажности.
Снижение активности обоих вирусов происходило быстрее при температуре 40 °С, чем при 20 °С.
Взаимосвязь между инактивацией и относительной влажностью не была монотонной: более высокая выживаемость или более высокие защитные способности наблюдались при минимальной (20%) и максимальной влажности (80%), в отличие от средней (50%).
На поверхности из нержавеющей стали инфекционный вирус сохранялся в течение не менее 3 дней при относительной влажности 50% (при температуре 20 °C) и до 28 дней - при относительной влажности 20%.
Исследование предполагает, что изученные коронавирусы животных (TGEV и MHV) могут служить консервативными суррогатами для моделирования воздействия, риска передачи и мер борьбы с патогенными вирусами человека, такими как SARS-CoV и другие коронавирусы.
Источник: https://aem.asm.org/content/76/9/2712
Таки вы правы. Любят холодное и сухое. Так что увлажнение может быть хорошей профилактикой, это грибы(плесень) любят теплое и мокрое, я спутал
Споры плесени очень любят теплую и влажную среду. Именно высокий уровень влажности (не менее 65%) приводит к активному размножению ее спор. Не всегда необходимо, чтоб сыро было во всем доме - иногда достаточно 1 влажного угла или всей стены, чтобы грибок постепенно распространился по всему помещению.
Наші діти, будуть бідні, через своїх тупих батьків, які дозволяють це з ними зробити.