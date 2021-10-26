В Україні створять центр захисту енергетичної інфраструктури від кібератак, - РНБО

Під головуванням секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, під час заходу учасники розглянули питання щодо створення галузевого центру кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу, реалізація якого покладена на Міністерство енергетики.

"Ми перебуваємо у стані війни з Російською Федерацією, кібератаки на нашу критичну енергетичну інфраструктуру є одним з її методів", - цитує Данілова пресслужба. Він також додав, що заходи із забезпечення кібербезпеки вітчизняного паливно-енергетичного комплексу актуальні також у контексті плану приєднання України до європейської енергетичної мережі.

Під час засідання учасники схвалили проєкт Плану реалізації Стратегії кібербезпеки України, який затверджено указом Президента від 26 серпня 2021 року № 447, який буде направлено на розгляд РНБО.

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Заступник Секретаря РНБО України Сергій Демедюк підкреслив, що План реалізації Стратегії, розроблений НКЦК, є основою для щорічного планування суб’єктами забезпечення кібербезпеки відповідних заходів. "План є виваженим, доцільним, і таким, що враховує завдання і спроможності усіх ключових суб’єктів забезпечення кібербезпеки", - сказав він.

Учасники засідання схвалили протокол обміну інформацією про кіберінциденти (TLP-протокол) та їх класифікацію (таксономію), які розробила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

У пресслужбі також повідомили, що учасники обговорили питання щодо створення в Україні кібервійськ та необхідності розробки найближчим часом відповідного законопроєкту.