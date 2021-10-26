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Новини
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В Україні створять центр захисту енергетичної інфраструктури від кібератак, - РНБО

В Україні створять центр захисту енергетичної інфраструктури від кібератак, - РНБО

Під головуванням секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, під час заходу учасники розглянули питання щодо створення галузевого центру кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу, реалізація якого покладена на Міністерство енергетики.

"Ми перебуваємо у стані війни з Російською Федерацією, кібератаки на нашу критичну енергетичну інфраструктуру є одним з її методів", - цитує Данілова пресслужба. Він також додав, що заходи із забезпечення кібербезпеки вітчизняного паливно-енергетичного комплексу актуальні також у контексті плану приєднання України до європейської енергетичної мережі.

Під час засідання учасники схвалили проєкт Плану реалізації Стратегії кібербезпеки України, який затверджено указом Президента від 26 серпня 2021 року № 447, який буде направлено на розгляд РНБО.

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Заступник Секретаря РНБО України Сергій Демедюк підкреслив, що План реалізації Стратегії, розроблений НКЦК, є основою для щорічного планування суб’єктами забезпечення кібербезпеки відповідних заходів. "План є виваженим, доцільним, і таким, що враховує завдання і спроможності усіх ключових суб’єктів забезпечення кібербезпеки", - сказав він.

Учасники засідання схвалили протокол обміну інформацією про кіберінциденти (TLP-протокол) та їх класифікацію (таксономію), які розробила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

У пресслужбі також повідомили, що учасники обговорили питання щодо створення в Україні кібервійськ та необхідності розробки найближчим часом відповідного законопроєкту.

Автор: 

РНБО (2293) енергетика (2614) інфраструктура (493) кібербезпека (1170)


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Топ коментарі
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а сложно просто отключить компьютеры критической инфраструктуры от интернета?

и сразу не будет никаких кибар-атак!

или компу, который управляет реактором АЭС или ТЭС - нужен обязательно выход в интернет? а ********-оператору купите отдельный комп, или смартфон, чтобы он мог на смене порнуху смотреть, не подвергая опасности заражения рабочий комп!
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26.10.2021 00:59 Відповісти
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2021-й на дворе, 8-й год войны, государство агрессор во всю орудует по всему миру со своими кибер-атаками, в том числе и в США, а мы только создаём центры киберзащиты... Может ещё лет 10 надо подождать и написать десяток-другой концепций, стратегий, дорожных карт? Скорость реакции на угрозы государству совершенно неадекватные
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26.10.2021 00:36 Відповісти
а сложно просто отключить компьютеры критической инфраструктуры от интернета?

и сразу не будет никаких кибар-атак!

или компу, который управляет реактором АЭС или ТЭС - нужен обязательно выход в интернет? а ********-оператору купите отдельный комп, или смартфон, чтобы он мог на смене порнуху смотреть, не подвергая опасности заражения рабочий комп!
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26.10.2021 00:59 Відповісти
а сложно просто отключить компьютеры критической инфраструктуры от интернета?
Ну если Вы решили устроить блекаут, то конечно несложно.
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26.10.2021 01:14 Відповісти
Так і зробили після атак у 2015-16рр.
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26.10.2021 07:19 Відповісти
Я так понимаю, что наша доблестная киберполиция уже фсьо. Сдулась?
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26.10.2021 01:15 Відповісти
Это нужно было сделать ещё поза-поза-поза...вчера...
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26.10.2021 06:33 Відповісти
Та назначьте этого Данилова главным Гитлером Кумчы и все дела... или Зелемойский №2
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26.10.2021 07:32 Відповісти
Цирк Шапитонцы уже были... уже у власти осенью 1917 года...Пролетайрят назывался Мировой пля....
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26.10.2021 07:34 Відповісти
Может лучше построить хоть один кислоподный завод?
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26.10.2021 08:49 Відповісти
 
 