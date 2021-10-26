В Украине создадут центр защиты энергетической инфраструктуры от кибератак, - СНБО
Под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова прошло заседание Национального координационного центра кибербезопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, во время мероприятия участники рассмотрели вопросы создания отраслевого центра кибербезопасности топливно-энергетического комплекса, реализация которого возложена на Министерство энергетики.
"Мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией, кибератаки на нашу критическую энергетическую инфраструктуру - один из ее методов", - цитирует Данилова пресс-служба. Он также добавил, что меры по обеспечению кибербезопасности отечественного топливно-энергетического комплекса актуальны в контексте плана присоединения Украины к европейской энергетической сети.
Во время заседания участники одобрили проект Плана реализации Стратегии кибербезопасности Украины, утвержденной указом Президента от 26 августа 2021 года № 447, который будет направлен на рассмотрение СНБО.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк подчеркнул, что План реализации Стратегии, разработанный НКЦК, является основой для ежегодного планирования субъектами обеспечения кибербезопасности соответствующих мероприятий. "План целесообразный и учитывает задачи и способности всех ключевых субъектов обеспечения кибербезопасности", - сказал он.
Участники заседания одобрили протокол обмена информацией о киберинцидентах (TLP-протокол) и их классификацию (таксономии), которую разработала Государственная служба специальной связи и защиты информации.
В пресс-службе также сообщили, что участники обсудили вопросы по созданию в Украине кибервойск и необходимости разработки в ближайшее время соответствующего законопроекта.
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