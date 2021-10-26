В Украине создадут центр защиты энергетической инфраструктуры от кибератак, - СНБО

Под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова прошло заседание Национального координационного центра кибербезопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, во время мероприятия участники рассмотрели вопросы создания отраслевого центра кибербезопасности топливно-энергетического комплекса, реализация которого возложена на Министерство энергетики.

"Мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией, кибератаки на нашу критическую энергетическую инфраструктуру - один из ее методов", - цитирует Данилова пресс-служба. Он также добавил, что меры по обеспечению кибербезопасности отечественного топливно-энергетического комплекса актуальны в контексте плана присоединения Украины к европейской энергетической сети.

Во время заседания участники одобрили проект Плана реализации Стратегии кибербезопасности Украины, утвержденной указом Президента от 26 августа 2021 года № 447, который будет направлен на рассмотрение СНБО.

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Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк подчеркнул, что План реализации Стратегии, разработанный НКЦК, является основой для ежегодного планирования субъектами обеспечения кибербезопасности соответствующих мероприятий. "План целесообразный и учитывает задачи и способности всех ключевых субъектов обеспечения кибербезопасности", - сказал он.

Участники заседания одобрили протокол обмена информацией о киберинцидентах (TLP-протокол) и их классификацию (таксономии), которую разработала Государственная служба специальной связи и защиты информации.

В пресс-службе также сообщили, что участники обсудили вопросы по созданию в Украине кибервойск и необходимости разработки в ближайшее время соответствующего законопроекта.

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