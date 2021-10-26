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В Украине создадут центр защиты энергетической инфраструктуры от кибератак, - СНБО

В Украине создадут центр защиты энергетической инфраструктуры от кибератак, - СНБО

Под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова прошло заседание Национального координационного центра кибербезопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, во время мероприятия участники рассмотрели вопросы создания отраслевого центра кибербезопасности топливно-энергетического комплекса, реализация которого возложена на Министерство энергетики.

"Мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией, кибератаки на нашу критическую энергетическую инфраструктуру - один из ее методов", - цитирует Данилова пресс-служба. Он также добавил, что меры по обеспечению кибербезопасности отечественного топливно-энергетического комплекса актуальны в контексте плана присоединения Украины к европейской энергетической сети.

Во время заседания участники одобрили проект Плана реализации Стратегии кибербезопасности Украины, утвержденной указом Президента от 26 августа 2021 года № 447, который будет направлен на рассмотрение СНБО.

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Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк подчеркнул, что План реализации Стратегии, разработанный НКЦК, является основой для ежегодного планирования субъектами обеспечения кибербезопасности соответствующих мероприятий. "План целесообразный и учитывает задачи и способности всех ключевых субъектов обеспечения кибербезопасности", - сказал он.

Участники заседания одобрили протокол обмена информацией о киберинцидентах (TLP-протокол) и их классификацию (таксономии), которую разработала Государственная служба специальной связи и защиты информации.

В пресс-службе также сообщили, что участники обсудили вопросы по созданию в Украине кибервойск и необходимости разработки в ближайшее время соответствующего законопроекта.

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Автор: 

СНБО (4440) энергетика (2567) инфраструктура (253) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
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а сложно просто отключить компьютеры критической инфраструктуры от интернета?

и сразу не будет никаких кибар-атак!

или компу, который управляет реактором АЭС или ТЭС - нужен обязательно выход в интернет? а ********-оператору купите отдельный комп, или смартфон, чтобы он мог на смене порнуху смотреть, не подвергая опасности заражения рабочий комп!
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26.10.2021 00:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
2021-й на дворе, 8-й год войны, государство агрессор во всю орудует по всему миру со своими кибер-атаками, в том числе и в США, а мы только создаём центры киберзащиты... Может ещё лет 10 надо подождать и написать десяток-другой концепций, стратегий, дорожных карт? Скорость реакции на угрозы государству совершенно неадекватные
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26.10.2021 00:36 Ответить
а сложно просто отключить компьютеры критической инфраструктуры от интернета?

и сразу не будет никаких кибар-атак!

или компу, который управляет реактором АЭС или ТЭС - нужен обязательно выход в интернет? а ********-оператору купите отдельный комп, или смартфон, чтобы он мог на смене порнуху смотреть, не подвергая опасности заражения рабочий комп!
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26.10.2021 00:59 Ответить
а сложно просто отключить компьютеры критической инфраструктуры от интернета?
Ну если Вы решили устроить блекаут, то конечно несложно.
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26.10.2021 01:14 Ответить
Так і зробили після атак у 2015-16рр.
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26.10.2021 07:19 Ответить
Я так понимаю, что наша доблестная киберполиция уже фсьо. Сдулась?
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26.10.2021 01:15 Ответить
Это нужно было сделать ещё поза-поза-поза...вчера...
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26.10.2021 06:33 Ответить
Та назначьте этого Данилова главным Гитлером Кумчы и все дела... или Зелемойский №2
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26.10.2021 07:32 Ответить
Цирк Шапитонцы уже были... уже у власти осенью 1917 года...Пролетайрят назывался Мировой пля....
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26.10.2021 07:34 Ответить
Может лучше построить хоть один кислоподный завод?
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26.10.2021 08:49 Ответить
 
 