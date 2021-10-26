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Меркель офіційно перестала бути канцлером Німеччини

Ангела Меркель офіційно перестала бути федеральним канцлером Німеччини. 26 жовтня федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив Меркель та членам її кабінету офіційні грамоти про закінчення їх повноважень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Меркель офіційно перестала бути канцлером Німеччини 01

Відповідно до статті 69 Основного закону ФРН Штайнмаєр попросив Меркель залишитися на своїй посаді як виконуючу обов'язки канцлера до приведення до присяги нового уряду, а вона попросила про те саме міністрів.

Німецька конституція зобов'язує канцлера залишатися на своїй посаді доти, доки новий склад бундестагу не вибере наступника. Повноваження німецького в.о. канцлера та його кабінету залишаються колишніми, але за традицією "перехідний" уряд не ухвалює важливих політичних рішень.

Меркель очолювала уряд ФРН із 2005 року.

Автор: 

Німеччина (7483) Меркель Ангела (1139) Штайнмаєр Франк-Вальтер (346)


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Топ коментарі
+22
Проклятая тварь, пособница людоедов, предательница Европы!
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26.10.2021 22:11 Відповісти
+20
Меркель в прощальному перед відставкою інтерв'ю обурюється ******:
«Я й уявити не могла, що він анексує Крим,а на Донбасі дійде до військових зіткнень»
В Україні теж не могли собі уявити, що після всього цього Меркель виявиться активним лобістом Північного потоку 2
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26.10.2021 22:12 Відповісти
+16
Давай подстилка кремлевская досвидос...
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26.10.2021 22:22 Відповісти
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26.10.2021 22:10 Відповісти
Меркель в прощальному перед відставкою інтерв'ю обурюється ******:
«Я й уявити не могла, що він анексує Крим,а на Донбасі дійде до військових зіткнень»
В Україні теж не могли собі уявити, що після всього цього Меркель виявиться активним лобістом Північного потоку 2
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26.10.2021 22:12 Відповісти
Ну как же так? Он же мне обещал, что только чуть чуть, с краюшку , на пол шишечки засунет... (плач, переходящий в рыдания) а сам каааак засадил , я совсем такого не ожидала... Правда кончила потом 2 или 3 раза. И сейчас постоянно то озабоченная, то обеспокоенная..
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26.10.2021 23:18 Відповісти
Трубу ввімкнула, тепер можна і на пенсію.
У фраукотораяМеркель тепер важлива посада в газпромі. Або пакет акцій.
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26.10.2021 22:10 Відповісти
А, может, даже еще выше "газпрома" - в ФСБ "россии"...
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26.10.2021 22:37 Відповісти
У німців з газом завжди були проблеми.
Плакат 1942 року, - "Економте газ, щоб збільшити виробництво зброї".

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26.10.2021 22:51 Відповісти
Проклятая тварь, пособница людоедов, предательница Европы!
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26.10.2021 22:11 Відповісти
Меркель починала кар'єру в штазі при андропову, закінчила в фсб при *****
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26.10.2021 22:21 Відповісти
Frau Ribbentrop Das ist Kaput!
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27.10.2021 08:23 Відповісти
Вангую, уже скоро мы будем её вспоминать тёплыми словами, как начинаем вспоминать Трампа.
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26.10.2021 22:12 Відповісти
у вас портянки из лаптей по полу волочатся,товарищи!
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26.10.2021 23:24 Відповісти
А что вспоминать Трампа то, Дайден за год поставил Окурка раком отымел в извращенной форме и тот сказал еще спасибо, что так легко отделался.
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27.10.2021 00:18 Відповісти
на фото:
"штанмаер торжественно передаёт меркель свою формулу"
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26.10.2021 22:12 Відповісти
Майор фсб Штайнмайєер поздоровив полковника фсб Меркель з успішно виконаним завданням і передав подяку із центра
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26.10.2021 22:16 Відповісти
Алєкс Юстасу.
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26.10.2021 23:01 Відповісти
Закончила, но не закончила.
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26.10.2021 22:13 Відповісти
Можно смело попросится на какую нибудь должность в газпроме
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26.10.2021 22:16 Відповісти
Путин мог бы поиздеваться и приставить её к выгулу своих собак.
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26.10.2021 23:23 Відповісти
Зеленський - найпотужніший лідер **********.
Гляньте, як Меркельша труситься від страху поряд з Володимиром Олександровичем.

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27.10.2021 00:23 Відповісти
То в ожидании газпромовских денег от ***** ее колбасит
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27.10.2021 00:36 Відповісти
Буратино уже получил- спокоен как полено в Омане
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27.10.2021 00:39 Відповісти
Царствие небесное. В политическом контексте.
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26.10.2021 22:17 Відповісти
Впрочем и "не только"...
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26.10.2021 23:20 Відповісти
Серу в сраку,аминь гезуйнд...
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26.10.2021 22:21 Відповісти
В первом слове предложения где ставить ударение----я читая растерялся!?
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26.10.2021 22:43 Відповісти
}{уйло с Говнопромом ей уже кабинет приготовили в вонючей параше.
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26.10.2021 22:21 Відповісти
Или аппартаменты в одном из бункеров...
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26.10.2021 22:39 Відповісти
Давай подстилка кремлевская досвидос...
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26.10.2021 22:22 Відповісти
Ганси і ваньки завжди дули в одну дудку.
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26.10.2021 22:22 Відповісти
Отмучилась...
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26.10.2021 22:25 Відповісти
Отъехала, тварь.
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26.10.2021 23:24 Відповісти
Завтра уже в Газпроме будет
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26.10.2021 22:27 Відповісти
Яке щастя, нарешті ЗДИХАЛИСЬ!
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26.10.2021 22:36 Відповісти
Не факт шо на её место прийдёт шо то лутше, скорее даже наоборот..ещё жалеть будем за бабкой
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26.10.2021 22:56 Відповісти
ФАКТ!
1. Таких кадров "старой закалки" уже не осталось, а новые все "пожиже".
2. Нет никого с таким же долгим послужным списком и авторитетом, которыми можно задавить при отсутствии фактов.
3. Народ Германии тоже кой-чему все таки учится и его будет сложнее разводить так, как это удавалось бабке.
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26.10.2021 23:09 Відповісти
ауфидерзейм рейхсгормутер.
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26.10.2021 22:42 Відповісти
.. и плавно перешла в ранг подстилки кремля с прозвищем - "фрау-риббентроп".. это успех !!!
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26.10.2021 22:42 Відповісти
Що там, бабка вже на сросію дьоргнула чи ще ні?
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26.10.2021 22:46 Відповісти
Грамота про полный писец 😂
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26.10.2021 22:51 Відповісти
Газпром заждался Ангелку . Теплое креслице в газовой компании - что еще нужно бывшей комсомолке ГДР чтобы встретить старость .
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26.10.2021 22:55 Відповісти
Du hast deine Karriere beendet, von allen gehasst.
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26.10.2021 22:56 Відповісти
Гнида.
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26.10.2021 23:17 Відповісти
Она уже не канцлер - можно называть вещи своими именами - М Р А З Ь !
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26.10.2021 23:18 Відповісти
подстилочка не витримала... пішла... на ху.ло.
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26.10.2021 23:20 Відповісти
Приберегите эпитеты! Щас левый канцлер придёт. Вот тогда и посмотрите, что такое подстилка.))
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26.10.2021 23:33 Відповісти
Фрау Риббентроп!!
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27.10.2021 00:11 Відповісти
ну что ж - скоро будет ясно - Меркель была нормальная, или теперь будет хуже...
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27.10.2021 01:38 Відповісти
Дойчланд, Дойчланд юбер аллес! В этом вся Германия.
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27.10.2021 08:24 Відповісти
Вот и завершилось достойное , по мнению бюргеров, служение Бундес-Фрау Меркель на важном и ответственном посту - эпохальное с точки зрения истории, значимое с точки зрения достигнутых результатов, но совершенно бескорыстное с точки зрения торговли российскими углеводородами. И надо ж приключиться такому невероятному совпадению - у Вована Вованыча открылась знатнейшая вакансия - задвигальщи(-к, -ца)-выдвигальщи(-к, -ца) задвижки на "Северном Потоке-2". А почему бы и нет(?), ежели тётушка Ангела на старости лет возжелает наколошматить бабла (столько, чтобы считать чемоданами); пересесть с галимой "Ауди А-8Л" на беспонтовый "Мерседес-Майбах-Пулман"; прикупить хату под пальмами с бассейном, теннисным кортом, вертолётной площадкой и лиловым негром с опахалом; прибарахлиться золотишком с каменьями (да не в каратах, а в килограммах) - ну так, шоб всё по-людски-то было.
А кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией (в "Штази" вымуштровали) - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Чего ж ещё желать-то?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется "Юстасом" и из "Центра" по надёжным каналам, добротно налаженным ещё со славных времён "Штази", тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на гармошке-тальянке, гуслях и балалайке сбацают; хоть ораторию по-рассейски задушевно, но с тирольским разливом "Йодль", загорлопанят; хоть знатною пляской задорной "Сидроли" полы проломят - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой насчёт в купе с Вован Вованычем ляхами кренделя выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё достойно проявит...
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27.10.2021 09:45 Відповісти
 
 