Меркель офіційно перестала бути канцлером Німеччини

Ангела Меркель офіційно перестала бути федеральним канцлером Німеччини. 26 жовтня федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив Меркель та членам її кабінету офіційні грамоти про закінчення їх повноважень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Відповідно до статті 69 Основного закону ФРН Штайнмаєр попросив Меркель залишитися на своїй посаді як виконуючу обов'язки канцлера до приведення до присяги нового уряду, а вона попросила про те саме міністрів.

Німецька конституція зобов'язує канцлера залишатися на своїй посаді доти, доки новий склад бундестагу не вибере наступника. Повноваження німецького в.о. канцлера та його кабінету залишаються колишніми, але за традицією "перехідний" уряд не ухвалює важливих політичних рішень.

Меркель очолювала уряд ФРН із 2005 року.