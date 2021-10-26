Меркель офіційно перестала бути канцлером Німеччини
Ангела Меркель офіційно перестала бути федеральним канцлером Німеччини. 26 жовтня федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив Меркель та членам її кабінету офіційні грамоти про закінчення їх повноважень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Відповідно до статті 69 Основного закону ФРН Штайнмаєр попросив Меркель залишитися на своїй посаді як виконуючу обов'язки канцлера до приведення до присяги нового уряду, а вона попросила про те саме міністрів.
Німецька конституція зобов'язує канцлера залишатися на своїй посаді доти, доки новий склад бундестагу не вибере наступника. Повноваження німецького в.о. канцлера та його кабінету залишаються колишніми, але за традицією "перехідний" уряд не ухвалює важливих політичних рішень.
Меркель очолювала уряд ФРН із 2005 року.
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У фраукотораяМеркель тепер важлива посада в газпромі. Або пакет акцій.
Плакат 1942 року, - "Економте газ, щоб збільшити виробництво зброї".
"штанмаер торжественно передаёт меркель свою формулу"
Гляньте, як Меркельша труситься від страху поряд з Володимиром Олександровичем.
1. Таких кадров "старой закалки" уже не осталось, а новые все "пожиже".
2. Нет никого с таким же долгим послужным списком и авторитетом, которыми можно задавить при отсутствии фактов.
3. Народ Германии тоже кой-чему все таки учится и его будет сложнее разводить так, как это удавалось бабке.
А кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией (в "Штази" вымуштровали) - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Чего ж ещё желать-то?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется "Юстасом" и из "Центра" по надёжным каналам, добротно налаженным ещё со славных времён "Штази", тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на гармошке-тальянке, гуслях и балалайке сбацают; хоть ораторию по-рассейски задушевно, но с тирольским разливом "Йодль", загорлопанят; хоть знатною пляской задорной "Сидроли" полы проломят - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой насчёт в купе с Вован Вованычем ляхами кренделя выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё достойно проявит...