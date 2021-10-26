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Меркель официально перестала быть канцлером Германии

Ангела Меркель официально перестала быть федеральным канцлером Германии. 26 октября федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель и членам ее кабинета официальные грамоты об окончании их полномочий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Меркель официально перестала быть канцлером Германии 01

В соответствии со статьей 69 Основного закона ФРГ Штайнмайер попросил Меркель остаться на своей должности в качестве исполняющей обязанности канцлера до приведения к присяге нового правительства, а она попросила о том же самом министров.

Немецкая конституция обязывает канцлера оставаться на своем посту до тех пор, пока новый состав бундестага не выберет преемника. Полномочия у немецкого и.о. канцлера и его кабинета остаются прежними, но по традиции "переходное" правительство не принимает важных политических решений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до конца пребывания на должности, - посол Фельдгузен

Меркель возглавляла правительство ФРГ с 2005 года.

Автор: 

Германия (7073) Меркель Ангела (2125) Штайнмайер Франк-Вальтер (521)


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Топ комментарии
+22
Проклятая тварь, пособница людоедов, предательница Европы!
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26.10.2021 22:11 Ответить
+20
Меркель в прощальному перед відставкою інтерв'ю обурюється ******:
«Я й уявити не могла, що він анексує Крим,а на Донбасі дійде до військових зіткнень»
В Україні теж не могли собі уявити, що після всього цього Меркель виявиться активним лобістом Північного потоку 2
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26.10.2021 22:12 Ответить
+16
Давай подстилка кремлевская досвидос...
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26.10.2021 22:22 Ответить
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26.10.2021 22:10 Ответить
Меркель в прощальному перед відставкою інтерв'ю обурюється ******:
«Я й уявити не могла, що він анексує Крим,а на Донбасі дійде до військових зіткнень»
В Україні теж не могли собі уявити, що після всього цього Меркель виявиться активним лобістом Північного потоку 2
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26.10.2021 22:12 Ответить
Ну как же так? Он же мне обещал, что только чуть чуть, с краюшку , на пол шишечки засунет... (плач, переходящий в рыдания) а сам каааак засадил , я совсем такого не ожидала... Правда кончила потом 2 или 3 раза. И сейчас постоянно то озабоченная, то обеспокоенная..
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26.10.2021 23:18 Ответить
Трубу ввімкнула, тепер можна і на пенсію.
У фраукотораяМеркель тепер важлива посада в газпромі. Або пакет акцій.
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26.10.2021 22:10 Ответить
А, может, даже еще выше "газпрома" - в ФСБ "россии"...
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26.10.2021 22:37 Ответить
У німців з газом завжди були проблеми.
Плакат 1942 року, - "Економте газ, щоб збільшити виробництво зброї".

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26.10.2021 22:51 Ответить
Проклятая тварь, пособница людоедов, предательница Европы!
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26.10.2021 22:11 Ответить
Меркель починала кар'єру в штазі при андропову, закінчила в фсб при *****
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26.10.2021 22:21 Ответить
Frau Ribbentrop Das ist Kaput!
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27.10.2021 08:23 Ответить
Вангую, уже скоро мы будем её вспоминать тёплыми словами, как начинаем вспоминать Трампа.
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26.10.2021 22:12 Ответить
у вас портянки из лаптей по полу волочатся,товарищи!
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26.10.2021 23:24 Ответить
А что вспоминать Трампа то, Дайден за год поставил Окурка раком отымел в извращенной форме и тот сказал еще спасибо, что так легко отделался.
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27.10.2021 00:18 Ответить
на фото:
"штанмаер торжественно передаёт меркель свою формулу"
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26.10.2021 22:12 Ответить
Майор фсб Штайнмайєер поздоровив полковника фсб Меркель з успішно виконаним завданням і передав подяку із центра
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26.10.2021 22:16 Ответить
Алєкс Юстасу.
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26.10.2021 23:01 Ответить
Закончила, но не закончила.
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26.10.2021 22:13 Ответить
Можно смело попросится на какую нибудь должность в газпроме
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26.10.2021 22:16 Ответить
Путин мог бы поиздеваться и приставить её к выгулу своих собак.
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26.10.2021 23:23 Ответить
Зеленський - найпотужніший лідер **********.
Гляньте, як Меркельша труситься від страху поряд з Володимиром Олександровичем.

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27.10.2021 00:23 Ответить
То в ожидании газпромовских денег от ***** ее колбасит
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27.10.2021 00:36 Ответить
Буратино уже получил- спокоен как полено в Омане
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27.10.2021 00:39 Ответить
Царствие небесное. В политическом контексте.
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26.10.2021 22:17 Ответить
Впрочем и "не только"...
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26.10.2021 23:20 Ответить
Серу в сраку,аминь гезуйнд...
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26.10.2021 22:21 Ответить
В первом слове предложения где ставить ударение----я читая растерялся!?
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26.10.2021 22:43 Ответить
}{уйло с Говнопромом ей уже кабинет приготовили в вонючей параше.
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26.10.2021 22:21 Ответить
Или аппартаменты в одном из бункеров...
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26.10.2021 22:39 Ответить
Давай подстилка кремлевская досвидос...
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26.10.2021 22:22 Ответить
Ганси і ваньки завжди дули в одну дудку.
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26.10.2021 22:22 Ответить
Отмучилась...
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26.10.2021 22:25 Ответить
Отъехала, тварь.
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26.10.2021 23:24 Ответить
Завтра уже в Газпроме будет
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26.10.2021 22:27 Ответить
Яке щастя, нарешті ЗДИХАЛИСЬ!
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26.10.2021 22:36 Ответить
Не факт шо на её место прийдёт шо то лутше, скорее даже наоборот..ещё жалеть будем за бабкой
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26.10.2021 22:56 Ответить
ФАКТ!
1. Таких кадров "старой закалки" уже не осталось, а новые все "пожиже".
2. Нет никого с таким же долгим послужным списком и авторитетом, которыми можно задавить при отсутствии фактов.
3. Народ Германии тоже кой-чему все таки учится и его будет сложнее разводить так, как это удавалось бабке.
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26.10.2021 23:09 Ответить
ауфидерзейм рейхсгормутер.
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26.10.2021 22:42 Ответить
.. и плавно перешла в ранг подстилки кремля с прозвищем - "фрау-риббентроп".. это успех !!!
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26.10.2021 22:42 Ответить
Що там, бабка вже на сросію дьоргнула чи ще ні?
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26.10.2021 22:46 Ответить
Грамота про полный писец 😂
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26.10.2021 22:51 Ответить
Газпром заждался Ангелку . Теплое креслице в газовой компании - что еще нужно бывшей комсомолке ГДР чтобы встретить старость .
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26.10.2021 22:55 Ответить
Du hast deine Karriere beendet, von allen gehasst.
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26.10.2021 22:56 Ответить
Гнида.
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26.10.2021 23:17 Ответить
Она уже не канцлер - можно называть вещи своими именами - М Р А З Ь !
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26.10.2021 23:18 Ответить
подстилочка не витримала... пішла... на ху.ло.
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26.10.2021 23:20 Ответить
Приберегите эпитеты! Щас левый канцлер придёт. Вот тогда и посмотрите, что такое подстилка.))
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26.10.2021 23:33 Ответить
Фрау Риббентроп!!
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27.10.2021 00:11 Ответить
ну что ж - скоро будет ясно - Меркель была нормальная, или теперь будет хуже...
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27.10.2021 01:38 Ответить
Дойчланд, Дойчланд юбер аллес! В этом вся Германия.
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27.10.2021 08:24 Ответить
Вот и завершилось достойное , по мнению бюргеров, служение Бундес-Фрау Меркель на важном и ответственном посту - эпохальное с точки зрения истории, значимое с точки зрения достигнутых результатов, но совершенно бескорыстное с точки зрения торговли российскими углеводородами. И надо ж приключиться такому невероятному совпадению - у Вована Вованыча открылась знатнейшая вакансия - задвигальщи(-к, -ца)-выдвигальщи(-к, -ца) задвижки на "Северном Потоке-2". А почему бы и нет(?), ежели тётушка Ангела на старости лет возжелает наколошматить бабла (столько, чтобы считать чемоданами); пересесть с галимой "Ауди А-8Л" на беспонтовый "Мерседес-Майбах-Пулман"; прикупить хату под пальмами с бассейном, теннисным кортом, вертолётной площадкой и лиловым негром с опахалом; прибарахлиться золотишком с каменьями (да не в каратах, а в килограммах) - ну так, шоб всё по-людски-то было.
А кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией (в "Штази" вымуштровали) - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Чего ж ещё желать-то?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется "Юстасом" и из "Центра" по надёжным каналам, добротно налаженным ещё со славных времён "Штази", тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на гармошке-тальянке, гуслях и балалайке сбацают; хоть ораторию по-рассейски задушевно, но с тирольским разливом "Йодль", загорлопанят; хоть знатною пляской задорной "Сидроли" полы проломят - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой насчёт в купе с Вован Вованычем ляхами кренделя выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё достойно проявит...
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27.10.2021 09:45 Ответить
 
 