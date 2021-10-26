Меркель официально перестала быть канцлером Германии

Ангела Меркель официально перестала быть федеральным канцлером Германии. 26 октября федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель и членам ее кабинета официальные грамоты об окончании их полномочий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В соответствии со статьей 69 Основного закона ФРГ Штайнмайер попросил Меркель остаться на своей должности в качестве исполняющей обязанности канцлера до приведения к присяге нового правительства, а она попросила о том же самом министров.

Немецкая конституция обязывает канцлера оставаться на своем посту до тех пор, пока новый состав бундестага не выберет преемника. Полномочия у немецкого и.о. канцлера и его кабинета остаются прежними, но по традиции "переходное" правительство не принимает важных политических решений.

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Меркель возглавляла правительство ФРГ с 2005 года.