Меркель официально перестала быть канцлером Германии
Ангела Меркель официально перестала быть федеральным канцлером Германии. 26 октября федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель и членам ее кабинета официальные грамоты об окончании их полномочий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В соответствии со статьей 69 Основного закона ФРГ Штайнмайер попросил Меркель остаться на своей должности в качестве исполняющей обязанности канцлера до приведения к присяге нового правительства, а она попросила о том же самом министров.
Немецкая конституция обязывает канцлера оставаться на своем посту до тех пор, пока новый состав бундестага не выберет преемника. Полномочия у немецкого и.о. канцлера и его кабинета остаются прежними, но по традиции "переходное" правительство не принимает важных политических решений.
Меркель возглавляла правительство ФРГ с 2005 года.
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У фраукотораяМеркель тепер важлива посада в газпромі. Або пакет акцій.
Плакат 1942 року, - "Економте газ, щоб збільшити виробництво зброї".
"штанмаер торжественно передаёт меркель свою формулу"
Гляньте, як Меркельша труситься від страху поряд з Володимиром Олександровичем.
1. Таких кадров "старой закалки" уже не осталось, а новые все "пожиже".
2. Нет никого с таким же долгим послужным списком и авторитетом, которыми можно задавить при отсутствии фактов.
3. Народ Германии тоже кой-чему все таки учится и его будет сложнее разводить так, как это удавалось бабке.
А кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией (в "Штази" вымуштровали) - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Чего ж ещё желать-то?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется "Юстасом" и из "Центра" по надёжным каналам, добротно налаженным ещё со славных времён "Штази", тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на гармошке-тальянке, гуслях и балалайке сбацают; хоть ораторию по-рассейски задушевно, но с тирольским разливом "Йодль", загорлопанят; хоть знатною пляской задорной "Сидроли" полы проломят - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой насчёт в купе с Вован Вованычем ляхами кренделя выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё достойно проявит...