У діалозі України з НАТО Росія не має права голосу, - МЗС

Подальший розвиток співпраці з НАТО залежить виключно від волі України і членів альянсу, і в цьому діалозі Російська Федерація не має права голосу, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Інтеграція в НАТО - стратегічний вибір українського народу, закріплений у Конституції України. Ми розглядаємо альянс не тільки як парасольку безпеки, а й як простір спільних демократичних цінностей. Подальший розвиток співпраці з НАТО залежить виключно від волі нашої держави та членів альянсу. І в цьому діалозі Російська Федерація не має права голосу", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Україна прагне миру, справедливості та поваги до міжнародного права.

"Зовнішня політика РФ намагається підірвати міжнародний порядок, заснований на міжнародному праві. Її основні інструменти - конфронтація та агресія. Заяви російських чиновників про ефемерні загрози з боку України - продукт спотвореного сприйняття реальності", - наголосив Ніколенко.

Речник МЗС України закликав РФ докладати зусиль, щоб зрушити з місця врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

"Росія наразі має не місця дислокації військових НАТО рахувати, а докладати зусиль, щоб зрушити з місця врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Для цього потрібно припинити придумувати причини для уникнення зустрічей у межах наявних форматів переговорів, почати сумлінно виконувати Мінські домовленості й домовленості лідерів "нормандського формату", - пояснив він.

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За словами Ніколенка, водночас ресурси, які Росія нині задіяла для просування агресивної політики, можуть бути звільнені для поліпшення добробуту пересічних російських громадян, зокрема гарантування їм дотримання базових прав людини, створення системи верховенства права, надання захисту від коронавірусної хвороби COVID-19.

"Очевидно, саме цього й очікує російський народ від своєї влади", - додав він.

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що на території України "вже налічується близько десяти місць дислокації натовських військовослужбовців".