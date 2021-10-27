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Гонтарева про офшори Зеленського: Вкрадені гроші "Приватбанку" таки пройшли через компанію "95-го кварталу"

Гонтарева про офшори Зеленського: Вкрадені гроші

Документи, показані в рамках розслідування Pandora Papers, свідчать, що транзакції коштів "Приватбанку" пройшли через офшорну компанію "95-го кварталу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла ексглава НБУ Валерія Гонтарева, коментуючи офшорний скандал Pandora Papers, в якому фігурують компанії, пов'язані з нинішнім президентом Володимиром Зеленським.

"Я пам’ятаю, коли я на РНБО говорила про те, що нам треба робити амністію капіталів. Це базувалося на тому, що я принесла і показала документи, що весь наш великий та середній бізнес країни давним-давно був не тільки закредитований із закордону, але й мав свою корпоративну структуру, яка базувалася на зарубіжних компаніях. Ви розумієте, вони (компанія Зеленського – ред.) були не єдиними – так працював весь бізнес в країні. І це треба було змінювати. Тому тут претензій ні Зеленському, ні його команді я би не висувала", - зазначила вона.

"Що стосується відмивання 40 мільйонів доларів через рахунки компанії, ось тут, звичайно, дуже цікавий момент. І мені важко сказати, чи пройшли ці гроші як відмивання, чи ці гроші були заплачені компанії за якийсь роботу, чи знала компанія, що ці гроші мали брудне походження. Тут мені важко сказати. Але документи, які показували, говорять про те, що це факт, і ці транзакції були, і ці крадені гроші "Приватбанку" таки пройшли через компанію "95-го кварталу". Чи знала сама команда про те, що ці гроші були вкрадені? Ну, я сумніваюся, що вона знала і це навмисно робила. Знову-таки, це мої припущення", - наголосила Гонтарева.

Читайте також: Книга про махінації Коломойського щодо виведення грошей з України буде опублікована у США в листопаді

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський та його соратники могли бути причетні до переказу 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Квартал-95 (185) офшор (497) Гонтарева Валерія (873) Приватбанк (2437)


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Топ коментарі
+19
Дубилет, обвиняемый в краже 8,2 млрд грн из ПриватБанка , заявляет, что не убегал от украинского правосудия, а просто вернулся на родину, в Израиль. Возвращаться в Украину не собирается и передаёт всем привет через сына, советника Баканова .
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27.10.2021 15:43 Відповісти
+17
Она еще очень много может рассказать в Американском суде про беню и его друзей,в том числе и из 95 анала.
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27.10.2021 15:28 Відповісти
+15
Крадені гроші вкладників "Привату", в водив в офшори Коломойський через 95 квартал Зєлєнского, а "злодійка", яку зебіли вимагають "посадити"- чомусь Гонтарєва. Чому? 🤔 Воічюстину логіка зебіла - це логіка кактуса у мексиканській пустелі.
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27.10.2021 15:36 Відповісти
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Оба на! Сатановская полезную функцию исполняет!!!
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27.10.2021 15:23 Відповісти
Прийшла пора згадати інші одкровення Гонтаревої про вкрадені 10 млрд. доларів рефінансування НБУ в 2008 році, коли порошенко був Головою Ради НБУ і частина грошей осіла в його кишенях і в кишенях Президента Ющенка! Ющенко казав що його руки нічого не крали, отже відкати передавались через порошенка!
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27.10.2021 15:35 Відповісти
В том то и дело что они всё друг о друге знают. Компромата полно! Вот поэтому при смене Власти НИКТО не несет ответственности!
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27.10.2021 15:42 Відповісти
«Фсє фсьо знают!» надіслати тобі форму заяви в прокуратуру?)
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27.10.2021 15:44 Відповісти
иди на йуг!
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27.10.2021 15:46 Відповісти
На момуйуху твоя мама скаче)
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27.10.2021 15:47 Відповісти
ты ***** гной_ный....
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27.10.2021 15:49 Відповісти
Чому т ще не в прокуратурі із заявою і фактами?!
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27.10.2021 15:43 Відповісти
Так він сам крав і заносив...
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29.10.2021 09:29 Відповісти
и шо,и де результат?...
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27.10.2021 15:26 Відповісти
Так это Гонтарева по вашему должна была сделать?! Она если что не генпрокурором была
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27.10.2021 16:30 Відповісти
таки лера2% наговорит на вторую поломаную ногу))
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27.10.2021 15:26 Відповісти
Це вже погрози , за які прийдеться відповідати !
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27.10.2021 18:40 Відповісти
Коли Зеленський здохне, напишемо йому на могилі "У РАМКАХ ПРОГРАМИ ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО" - він його любив.
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27.10.2021 15:26 Відповісти
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27.10.2021 15:26 Відповісти
Она еще очень много может рассказать в Американском суде про беню и его друзей,в том числе и из 95 анала.
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27.10.2021 15:28 Відповісти
Да!!! Гонтарева , как всегда схитрила!!!! Играет и нашим и вашим!! Наверное у самой рыльце в пушку!! Небось от Коломойского , за оформление 5млрд кредитов , в долларах ,тоже получили приличный откат,которого хватило прилично устроится в Англии!! ... Там бедные не живут!!!!!
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27.10.2021 15:29 Відповісти
Наверное,,небось.Она бедной не была и до банка центрального.Ты думаешь глав.бух. *рошен* ,получает как ты. Тупых просто преподавать в высшую школу экономики не берут.
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28.10.2021 09:02 Відповісти
Фраза "так работал весь бизнес в стране..." наводит на мысль, что она или не в курсе, что далеко не все так работали или она просто была в доле по отмыванию.....
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27.10.2021 15:29 Відповісти
шо,ЗЄ був не в курсах,шо то бабло каламойскава?чи бабушка бєня просто попросила ЗЄ потримати її бабло на своїх рахунках за кордоном?
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27.10.2021 15:30 Відповісти
Разумеется что он был в курсе и разумеется он знал, что с точки зрения закона с тем баблом не все в порядке! Иначе бы Коломойский, не просил Зеленского перекинуть эти деньги через его офшоры, а воспользовался бы своими!
А то как то глупо выглядит что "оно не знало"! Картина маслом: приходи Коломойский и такой "а перекинь мне плиз, 40 млн с этих счетов, но вот эти... Это мол мои деньги, на карманные расходы.... но по какой то причине мне их нужно перекинуть не через свои офшоры.... Ну бухгалтер заболел, а мне ну прям сейчас нужно....". Тут и ежу понятно, что через тебя тупо отмывают деньги! Клоун все знал!!!! Ну, может не знал что это именно из Привата и думаю, если бы узнал, его бы это ничуть не смутило!!!
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27.10.2021 16:38 Відповісти
О вылез "великий банкир" из запоя
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27.10.2021 15:33 Відповісти
Про украденньіе деньги кричит воровка !
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27.10.2021 15:35 Відповісти
И не говори. В 2014-15 годах ликвидировала 88 разворованых банков.

Ни один собственник ответственности не понёс.

Ни за что не поверю, что их крышанули бесплатно.
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27.10.2021 15:39 Відповісти
Крадені гроші вкладників "Привату", в водив в офшори Коломойський через 95 квартал Зєлєнского, а "злодійка", яку зебіли вимагають "посадити"- чомусь Гонтарєва. Чому? 🤔 Воічюстину логіка зебіла - це логіка кактуса у мексиканській пустелі.
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27.10.2021 15:36 Відповісти
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27.10.2021 15:53 Відповісти
Пустая болтовня. Если знает и есть доказательства - то пусть гонарея через суд Зелю садит. И в то же время Если Зеля промолчит на обвинения гонореи и не посадит за клевету ,то получается ,что она права.
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27.10.2021 15:38 Відповісти
Она что прокурор чтобы садить Зелю?!
Или она просто, на него иск в суд должна подать?! И как кто она должна это сделать? И в пользу кого иск? Она не есть сторона - суд отклонит такой иск!!!!
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27.10.2021 16:41 Відповісти
От имени партии Порошенко пусть подает. Это по сути ее ртом он и говорит. Вот пусть и садят. А не выискивают придирки,чтобы свои прикрывать в качестве обмена.
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27.10.2021 16:47 Відповісти
Кто и каким ртом говорит еще вопрос. Вот ты например молотишь чепуху, теперь думай, ты такой умный, или кто подсказал?
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27.10.2021 19:48 Відповісти
"Игорь Бех": я бы всем советовал не обращать внимания на кривляющихся троллей вроде вас.
Гонтарева - вполне достойный и квалифицированный финансист. Просто она позакрывала фиктивные банки-грабители украинцев, то-то коломойские её и ненавидят.
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29.10.2021 12:03 Відповісти
Ты прямо венеролог какой то.Больная тема?
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28.10.2021 09:04 Відповісти
Ща быстро набегут тролли с Банковой,обсирать все и облизывать бубочку.
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27.10.2021 15:40 Відповісти
Дубилет, обвиняемый в краже 8,2 млрд грн из ПриватБанка , заявляет, что не убегал от украинского правосудия, а просто вернулся на родину, в Израиль. Возвращаться в Украину не собирается и передаёт всем привет через сына, советника Баканова .
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27.10.2021 15:43 Відповісти
Майже самий неупереджений свідок!
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27.10.2021 15:51 Відповісти
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27.10.2021 15:52 Відповісти
Вся країна вважала що Коломойський краде бабки з Привату і не тільки, а 95 квартал про це навіть не чув...
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27.10.2021 16:05 Відповісти
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27.10.2021 16:38 Відповісти
Сказала бывшая начальница НБУ которая сразу после смены власти сбежала в Лондон.
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27.10.2021 16:11 Відповісти
Не сбежала ,а уехала преподавать в высшую школу экономики.Причем за долго до прихода дегенератов.
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28.10.2021 09:06 Відповісти
Я так подивлюся, що щирі українці не зерно відрами крадуть,за що наші сидять по 5-10 років, а грабують вклади українських громадян на десятки мільярдів доларів США і їм нічогісінько, так 73%?
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27.10.2021 16:14 Відповісти
так если прошли через офшорную компанию "95-го квартала"- так когда наконец зелю и прочих официальных лиц наконец то посадят?
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27.10.2021 16:17 Відповісти
сколько ждать?
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27.10.2021 16:18 Відповісти
Таки да, вор он и в Африке вор...
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27.10.2021 16:25 Відповісти
Хазанов на юбилее мвд у москалей в 1998 - Вот ещё случай... Один высокопоставленный чиновник теряет большую сумму казенных денег. Даже скажу точнее: один ОЧЕНЬ высокопоставленный чиновник теряет ОЧЕНЬ большую сумму ОЧЕНЬ казенных денег. Кстати, недалеко от Министерства внутренних дел. Что смутило сразу? Деньги он теряет в Москве, а находит их в Цюрихе. Потерял он их на улице, а нашли их в банке. Потерял он их в девяносто шестом году, а счёт в банке открыт в девяносто третьем. Не за что зацепиться...
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27.10.2021 16:43 Відповісти
А непроплачені налоги то таке?...
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27.10.2021 16:50 Відповісти
Гонтарева дурочкой прикидываеся. Она как председатель НБУ могла остановить незаконные трансакции. А если она разрешила, то с этого тоже что-то имела.
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27.10.2021 18:24 Відповісти
Ты бы тему изучил,прежде чем плести .Они для этого и есть афшоры ,что бы не у кого ничего не спрашивать.Или по твоему ворюги разрешение просят на вывод денег?
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28.10.2021 09:09 Відповісти
Как не крути, а Всё таки Зеленский офшорный бварыга!!
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27.10.2021 19:13 Відповісти
 
 