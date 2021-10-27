Гонтарева про офшори Зеленського: Вкрадені гроші "Приватбанку" таки пройшли через компанію "95-го кварталу"

Документи, показані в рамках розслідування Pandora Papers, свідчать, що транзакції коштів "Приватбанку" пройшли через офшорну компанію "95-го кварталу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла ексглава НБУ Валерія Гонтарева, коментуючи офшорний скандал Pandora Papers, в якому фігурують компанії, пов'язані з нинішнім президентом Володимиром Зеленським.

"Я пам’ятаю, коли я на РНБО говорила про те, що нам треба робити амністію капіталів. Це базувалося на тому, що я принесла і показала документи, що весь наш великий та середній бізнес країни давним-давно був не тільки закредитований із закордону, але й мав свою корпоративну структуру, яка базувалася на зарубіжних компаніях. Ви розумієте, вони (компанія Зеленського – ред.) були не єдиними – так працював весь бізнес в країні. І це треба було змінювати. Тому тут претензій ні Зеленському, ні його команді я би не висувала", - зазначила вона.

"Що стосується відмивання 40 мільйонів доларів через рахунки компанії, ось тут, звичайно, дуже цікавий момент. І мені важко сказати, чи пройшли ці гроші як відмивання, чи ці гроші були заплачені компанії за якийсь роботу, чи знала компанія, що ці гроші мали брудне походження. Тут мені важко сказати. Але документи, які показували, говорять про те, що це факт, і ці транзакції були, і ці крадені гроші "Приватбанку" таки пройшли через компанію "95-го кварталу". Чи знала сама команда про те, що ці гроші були вкрадені? Ну, я сумніваюся, що вона знала і це навмисно робила. Знову-таки, це мої припущення", - наголосила Гонтарева.

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Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський та його соратники могли бути причетні до переказу 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.