Партії бояться закликати українців вакцинуватися, - ЗМІ. СКРИНШОТИ
Парламентські партії постять у соцмережах десятки та сотні повідомлень про що завгодно, але тільки не про важливість вакцинації.
Такого висновку дійшли автори видання "Тексти", повідомляє Цензор.НЕТ. Вони проаналізували пости на офіційних Фейсбук-сторінках парламентських груп від 1 жовтня.
У позитивному ключі про вакцинацію пишуть "Слуга народу", "Голос" та "Європейська солідарність". "Батьківщина" зосереджена на опалювальному сезоні, олігархічні "Довіра" та "За майбутнє" про вакцинацію взагалі не згадують.
Сторінка "ЄС" обмежилася перепостом повідомлення зі сторінки Вікторії Сюмар із закликом вакцинуватися.
"Голос" детально розписував, чому потрібна вакцинація. Це, на думку "Текстів", єдина партія, яка пропагувала в жовтні вакцинацію на прикладі своїх перших осіб – Кіри Рудик та Ярослава Железняка.
На сторінці "Слуг народу" про важливість вакцинації почали говорити після 22 жовтня. З декількох сотень постів цій темі впродовж місяця було присвячено лише п'ять.
"Як бачимо, всі топполітики спасували перед навалою агресивної неосвіченості й побоялися взяти на себе роль лідера та закликати своїх прихильників зробити щеплення, захистивши своє життя, життя своїх близьких. Самі політики, мабуть, вважають, що вчинили мудро, промовчавши й таким чином уберігши себе від хвилі ненависті. Але справжній лідер не боїться гавкоту, він робить те, що потрібно", - роблять висновок "Тексти".
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МНЕ важно чтобы их заставили вакцинироваться любыми путями, т.к. от них зависит, когда закончатся все эти ограничения и начнется нормальная жизнь.
Россиипараши утвердило программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Розыгрыш лотереи будет проходить среди лиц старше 18 лет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Сумма выигрыша составит 100 тысяч рублей."
Это не прикол. Но только среди тех, кто после "Спутника" выживет.
Не встречала НИ ОДНОГО комментария ,где говорилось бы о
боязни вживления чипа .
Но полно комментариев авторы которых ,агитируя за вакцинацию ,
приписывают боязнь вживления чипов тем ,кто от неё отказывается .
Перечень не полный, надо ещё на бухло, на баб, на развлекаловку, ну а на другие нишяки. ))
А нам еще с кацапами как-то воевать, живой силы маловато будет...
Тогда 50% армии либо отсеется по профнепригодности, либо на учениях загнутся. Вот только тогда мы получим настоящую армию головорезов, которых кацапы будут видеть в страшных снах, а страны НАТО будут к нам приезжать перенимать опыт
Так что до качественной армии нам еще кряхтеть и кряхтеть... и не факт что доживем в этом столетии
Для вашої методички є інші, більш підходящі.
Влада сциться.
Медицині пофіг, бо вони такі ж зебіли як і решта.
Хто пообіцяє мантрами побороти ковід за два тижні, той і переможе
Найбільшими прихильниками вакцинації є електорат "Європейської Солідарності"
-Далі ідуть:
-Сила і Честь
-Слуга народу
-Батьківщина
-ОПЗЖ
https://covid.obozrevatel.com/ukr/porohoboti-za-vaktsinatsiyu-medvedchuki-proti-rezultati-spilnogo-sotsopituvannya-ukrainskogo-institutu-majbutnogo-i-obozrevatel.htm
Наш народ доверяет нашей медицине и нашей власти. И этого достаточно.
Разве есть причины не доверять, они хоть раз вас обманывали?
На самом деле основных причины к нежеланю вакцинироваться две.1. Это переболевшие. Им это попросту ни к чему.2. Не желающие испытывать на себе эксперементальные вакцины. Между прочим абсолютное большинство врачей тоже не хотят вакцинироваться.
Зважаючи на схильність до "правдивої" інформації чиновника про свою галузь, можна бути впевненим, що кількість вакцинованих лікарів істотно менша від заявленої цифри у 50%.
Але погоджуюсь 26 жовтня Ляшко заявив https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/10/26/7311653/ "Зараз у нас вакциновано більше 50% медиків" (медсестра, лікар).
Перед тим 16 жовтня https://www.radiosvoboda.org/a/intervyu-z-ministrom-okhorony-zdorovya-viktorom-lyashkom/31509945.html "Як мінімум, однією дозою зробили перше щеплення вже близько 90% всіх медичних працівників" .
Я не збираюся бути адвокатом у Ляшка. Його твердження хоч і не зовсім протирічать математичній логіці, але, дійсно, м"яко кажучи, досить дивні, яких я сприйняти не можу