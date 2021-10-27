Партії бояться закликати українців вакцинуватися, - ЗМІ. СКРИНШОТИ

Парламентські партії постять у соцмережах десятки та сотні повідомлень про що завгодно, але тільки не про важливість вакцинації.

Такого висновку дійшли автори видання "Тексти", повідомляє Цензор.НЕТ. Вони проаналізували пости на офіційних Фейсбук-сторінках парламентських груп від 1 жовтня.

У позитивному ключі про вакцинацію пишуть "Слуга народу", "Голос" та "Європейська солідарність". "Батьківщина" зосереджена на опалювальному сезоні, олігархічні "Довіра" та "За майбутнє" про вакцинацію взагалі не згадують.

Сторінка "ЄС" обмежилася перепостом повідомлення зі сторінки Вікторії Сюмар із закликом вакцинуватися.

"Голос" детально розписував, чому потрібна вакцинація. Це, на думку "Текстів", єдина партія, яка пропагувала в жовтні вакцинацію на прикладі своїх перших осіб – Кіри Рудик та Ярослава Железняка.

На сторінці "Слуг народу" про важливість вакцинації почали говорити після 22 жовтня. З декількох сотень постів цій темі впродовж місяця було присвячено лише п'ять.

"Як бачимо, всі топполітики спасували перед навалою агресивної неосвіченості й побоялися взяти на себе роль лідера та закликати своїх прихильників зробити щеплення, захистивши своє життя, життя своїх близьких. Самі політики, мабуть, вважають, що вчинили мудро, промовчавши й таким чином уберігши себе від хвилі ненависті. Але справжній лідер не боїться гавкоту, він робить те, що потрібно", - роблять висновок "Тексти".