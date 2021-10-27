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Партии боятся призывать украинцев вакцинироваться, - СМИ. СКРИНШОТЫ

Парламентские партии постят в соцсетях десятки и сотни сообщений о чем угодно, но только не о важности вакцинации.

К такому выводу пришли авторы издания "Тексты", сообщает Цензор.НЕТ. Они проанализировали посты на официальных Фейсбук-страницах парламентских групп с 1 октября.

В позитивном ключе о вакцинации пишут "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность". "Батькивщина" сосредоточена на отопительном сезоне, олигархические "Довіра" и "За майбутнє" о вакцинации вообще не вспоминают.

Читайте: У нас принудительной вакцинации нет и не будет. Это противозаконно, - Шмыгаль

Партии боятся призывать украинцев вакцинироваться, - СМИ 01

Страница "ЕС" ограничилась перепостом сообщения со страницы Виктории Сюмар с призывом вакцинироваться.

Партии боятся призывать украинцев вакцинироваться, - СМИ 02

"Голос" детально расписывал, почему нужна вакцинация. Это, по мнению "Текстов", единственная партия, пропагандировавшая в октябре вакцинацию на примере своих первых лиц - Киры Рудык и Ярослава Железняка.

Также читайте: 30% взрослого населения Украины вакцинировано от коронавируса, - Ляшко

Партии боятся призывать украинцев вакцинироваться, - СМИ 03

На странице "Слуг народа" о важности вакцинации начали говорить после 22 октября. Из нескольких сотен постов этой теме за месяц были посвящены только пять.

Партии боятся призывать украинцев вакцинироваться, - СМИ 04

"Как видим, все топ-политики спасовали перед нашествием агрессивной необразованности и побоялись взять на себя роль лидера и призвать своих сторонников привиться, защитив свою жизнь, жизнь своих близких. Сами политики, по-видимому, считают, что поступили мудро, умолчав и таким образом сумев уберечь себя от волны ненависти. Но настоящий лидер не боится лая, он делает то, что нужно", - делают вывод "Тексты".

Автор: 

Facebook (391) вакцина (3815) партия (566) политика (7088) социальные сети (643) Слуга народа (2636) Голос партия (500) Европейская Солидарность (1060)


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Топ комментарии
+16
Люди побежали вакцинироваться, не потому что боятся вируса, а потому что боятся потерять работу. Носят маски не потому что боятся вируса, а что бы мусора не трогали и в АТБ пускали. Кто бы там что не говорил...
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27.10.2021 16:43 Ответить
+14
Цинічно, але насправді слуги повинні більше за усіх закликати вакцинуватися бо їх тупий електорат може значно зменшитися в розмірах, правда, можливий і інший варіант ...

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27.10.2021 16:46 Ответить
+8
А ******** вообще свозит бешеных бабок с московского шайтаната к зданию ВР, где протестуют против вакцинации
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27.10.2021 16:37 Ответить
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Логично. Не все избиратели тупые. Особенно которых нагнули на работе или запретом кудато поехать.
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27.10.2021 16:34 Ответить
Люди побежали вакцинироваться, не потому что боятся вируса, а потому что боятся потерять работу. Носят маски не потому что боятся вируса, а что бы мусора не трогали и в АТБ пускали. Кто бы там что не говорил...
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27.10.2021 16:43 Ответить
мы в курсе что наши люди- идиоты. Дальше что?
МНЕ важно чтобы их заставили вакцинироваться любыми путями, т.к. от них зависит, когда закончатся все эти ограничения и начнется нормальная жизнь.
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27.10.2021 16:55 Ответить
"закончатся все эти ограничения и начнется нормальная жизнь." - В Израиле наверное уже нормальная жизнь.....
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27.10.2021 16:58 Ответить
ЗАбудь про нормальную жизнь, Беляков. Носить намордники - это теперь навсегда ...
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27.10.2021 17:00 Ответить
и укольчик каждый месяц-два. Там, кстати в китае птичий грипп нашли, но что-то на цензоре ничего не слышно пока. хотя колоться от гриппа уже призывают
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27.10.2021 17:26 Ответить
А чем плоха маска, если она защишает и от гриппа, и от экзотики типа туберкулеза?
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27.10.2021 18:10 Ответить
та маска, которая неделями валяется в кармане и болтается на лице, защищает только от здоровья.
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27.10.2021 21:01 Ответить
Они боятся лезть в политику Украины, потому что партии от ....
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27.10.2021 16:35 Ответить
я увидел на скринах голос и слуг, зайдите на фб страницы депутатов ЕС, там же у каждого авка с призывом вакценироваться.
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27.10.2021 16:37 Ответить
А ******** вообще свозит бешеных бабок с московского шайтаната к зданию ВР, где протестуют против вакцинации
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27.10.2021 16:37 Ответить
"Правительство России параши утвердило программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Розыгрыш лотереи будет проходить среди лиц старше 18 лет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Сумма выигрыша составит 100 тысяч рублей."
Это не прикол. Но только среди тех, кто после "Спутника" выживет.
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27.10.2021 16:38 Ответить
ЛОТЕРЕЯ, це ще не виграш, а ЛОХОТРОН, та на параше це нормально, не хай мріють!!!!!!!!
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27.10.2021 16:43 Ответить
Люди, как думаете, а нужны ли нам граждане которые верят, что им вживляют чип? Может без них того? Будет лучше, а? Как думаете?
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27.10.2021 16:39 Ответить
Можно не доверять вакцЫнам, верить в побочки и тд и тп, но юлять верить в то что тебе вживляют чип это просто дибилзм чистой воды. А завтра эти мудаки пойдут и проголосуют за ЗЕленскага. Дбл бл...
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27.10.2021 16:41 Ответить
И много таких?
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27.10.2021 16:43 Ответить
Полистай ленту в фейсбуке, зайди в душещипательную новость про ковид и почитай комменты. Там ржака обычно. А смех продлевает жизнь
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27.10.2021 16:45 Ответить
Я читаю все статьи и комментарии Цензора на тему вакцинации .
Не встречала НИ ОДНОГО комментария ,где говорилось бы о
боязни вживления чипа .
Но полно комментариев авторы которых ,агитируя за вакцинацию ,
приписывают боязнь вживления чипов тем ,кто от неё отказывается .
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27.10.2021 17:20 Ответить
ага! раньше и в вирусы не верили, и в нанороботы....
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27.10.2021 16:45 Ответить
Я согласен на наноробота внутри меня, лишь бы не работать и давали денег на пожрать
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27.10.2021 16:48 Ответить

Перечень не полный, надо ещё на бухло, на баб, на развлекаловку, ну а на другие нишяки. ))
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27.10.2021 17:16 Ответить
Такие на следующих выборах скорее всего за рыгов голосовать будут, клоун вату разочаровал.
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27.10.2021 17:05 Ответить
Вроде согласен. Но тогда у нас должно вымереть минимум 50% населения...

А нам еще с кацапами как-то воевать, живой силы маловато будет...
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27.10.2021 16:46 Ответить
Отбросить эти панические настроения, солдат!!! Мы ж не внуки маршала жукова. Будем брать не колличеством, а качеством. Фишка про бабы еще нарожают не катит!!!
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27.10.2021 16:56 Ответить
Качеством? Для качества надо поднять ЗП в армии в 2 раза, установить жесткие стандарты по физ.подготовке + тесты на логику, и чтобы армейские учения шли без остановок каждый месяц.

Тогда 50% армии либо отсеется по профнепригодности, либо на учениях загнутся. Вот только тогда мы получим настоящую армию головорезов, которых кацапы будут видеть в страшных снах, а страны НАТО будут к нам приезжать перенимать опыт

Так что до качественной армии нам еще кряхтеть и кряхтеть... и не факт что доживем в этом столетии
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27.10.2021 17:03 Ответить
Не флудіть у темі.
Для вашої методички є інші, більш підходящі.
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27.10.2021 17:05 Ответить
І правильно роблять що не пропагують, в цілому світі є за і проти, тому це вибір тільки людини яка мислить чи робити чи ні!!!! Не можна ні кого заставляти!!!!!!
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27.10.2021 16:40 Ответить
Пропагувати має влада і медицина.
Влада сциться.
Медицині пофіг, бо вони такі ж зебіли як і решта.
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27.10.2021 16:42 Ответить
А як медик може пропагувати як він або вона самі не мають бажання робити???? Тут палка о двох кінцях!!!!!
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27.10.2021 16:46 Ответить
Просто. Це їхній обов'язок.
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27.10.2021 16:47 Ответить
Наприклад ? Ви багато знаєте представників розвинутої західної медицини, які би агітували проти вакцини ?
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27.10.2021 16:50 Ответить
Например врач-трамвматолог или окулист знает из чего делается вакцЫна? Сирйозна?
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27.10.2021 16:51 Ответить
да. Потому что любой дипломированный врач учит на 1 курсе фармакологию. Наука такая.
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27.10.2021 16:54 Ответить
А вдруг врач такой же дипломированный медик, как зеленский дипломированный юрист? Что тогда?
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27.10.2021 16:58 Ответить
их 6 лет учат общей практике, а потом идет специализация на окулиста или лора! ну, зачем острить , если не разбираешься?
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27.10.2021 17:17 Ответить
Взагалі, то людей потрібно агітувати за Зож. Але в світі Ореула: мир - це війна.
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27.10.2021 16:41 Ответить
так то попить пивка в пабе приятней чем мучаться на турниках
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27.10.2021 16:49 Ответить
Вибори виграє той, хто почне підігравати зебілам.
Хто пообіцяє мантрами побороти ковід за два тижні, той і переможе
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27.10.2021 16:41 Ответить
таким достаточно выйти и сказать что "вакцины не нужны, это все заговор по внедрению 5Г" и 73% голосов им обеспечены))
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27.10.2021 16:46 Ответить
а должно быть вот так на каждой странице:
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27.10.2021 16:44 Ответить
Цинічно, але насправді слуги повинні більше за усіх закликати вакцинуватися бо їх тупий електорат може значно зменшитися в розмірах, правда, можливий і інший варіант ...

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27.10.2021 16:46 Ответить
Хоч то і жарти, але

Найбільшими прихильниками вакцинації є електорат "Європейської Солідарності"

-Далі ідуть:

-Сила і Честь

-Слуга народу

-Батьківщина

-ОПЗЖ

https://covid.obozrevatel.com/ukr/porohoboti-za-vaktsinatsiyu-medvedchuki-proti-rezultati-spilnogo-sotsopituvannya-ukrainskogo-institutu-majbutnogo-i-obozrevatel.htm
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27.10.2021 17:37 Ответить
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27.10.2021 16:51 Ответить
Тексты - молодцы! Классный ракурс раскрытия темы!
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27.10.2021 17:02 Ответить
Зачем пропагандировать вакцинацию?
Наш народ доверяет нашей медицине и нашей власти. И этого достаточно.
Разве есть причины не доверять, они хоть раз вас обманывали?
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27.10.2021 17:08 Ответить
Про чипы вброс сделали поклонники вакцинации шоб выставить людей по разным причинам не желающих вакцинироваться дебилами.
На самом деле основных причины к нежеланю вакцинироваться две.1. Это переболевшие. Им это попросту ни к чему.2. Не желающие испытывать на себе эксперементальные вакцины. Между прочим абсолютное большинство врачей тоже не хотят вакцинироваться.
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27.10.2021 17:14 Ответить
Вторые, скорее опасаются не самой вакцинации, а побочных эффектов от "сырой", экспериментальной вакцины, которая не прошла должной апробации. Ну не хотят люди на себе опыты проводить.
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27.10.2021 17:25 Ответить
Про абсолютну більшість лікарів, які не бажають вакцинуватися, Ви брешете. https://www.slovoidilo.ua/2021/10/17/novyna/suspilstvo/moz-ozvuchyly-dani-shhodo-vakcynacziyi-medykiv-pedahohiv-******** На 17 жовтня з початку вакцинаційної кампанії майже 90% медиків успішно прищепилися від коронавірусу.
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27.10.2021 17:43 Ответить
По крайней мере у нас в поликлиннике вакцинировались всего несколько врачей. Это со слов семейного врача. Хотя она говорит шо в последнее время на них давление усилилось.
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27.10.2021 17:57 Ответить
Ну, це із серії ОБС, але якщо такі і є, то на мою думку, такі лікарі повинні, як мінімум звільнені без права надалі займатися лікарською діяльністю
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27.10.2021 18:03 Ответить
На противагу Вашій пропозиції, міністр Ляшко вчора на запитання чому в списку професій з обов"язковою вакцинацією відсутні лікарі сказав, що їх не можна туди вводити, бо, якщо їх відсторонити від роботи за відстутність сертифікату про вакцинацію, то буде великий недобір медперсоналу. При цьому він заявив, що вакцинованих медиків лише 50%.
Зважаючи на схильність до "правдивої" інформації чиновника про свою галузь, можна бути впевненим, що кількість вакцинованих лікарів істотно менша від заявленої цифри у 50%.
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27.10.2021 22:22 Ответить
Ну, я ніяких пропозицій не давав. Усього навсього цитував і давав посилання, чого, доречі, Ви не зробили.

Але погоджуюсь 26 жовтня Ляшко заявив https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/10/26/7311653/ "Зараз у нас вакциновано більше 50% медиків" (медсестра, лікар).
Перед тим 16 жовтня https://www.radiosvoboda.org/a/intervyu-z-ministrom-okhorony-zdorovya-viktorom-lyashkom/31509945.html "Як мінімум, однією дозою зробили перше щеплення вже близько 90% всіх медичних працівників" .

Я не збираюся бути адвокатом у Ляшка. Його твердження хоч і не зовсім протирічать математичній логіці, але, дійсно, м"яко кажучи, досить дивні, яких я сприйняти не можу
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29.10.2021 21:09 Ответить
ЄС давно вже запрошувало до вакцинації, як тільки це стало можливо для всіх. СН тільки зараз почали про неї казати на тлі провалу вакцинації від Зе. До того ж, вони хоч раз покарали своїх антивакцинаторів? Також и Голос став підхоплювати гучні теми, намагаючись підняти хоч трошки свій рейтинг, якщо то можна назвати рейтингом.
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27.10.2021 17:19 Ответить
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27.10.2021 17:29 Ответить
Ничего личного просто бизнес.. ой нет , просто политика... ( хотя в итоге это одно и тоже).
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27.10.2021 18:03 Ответить
І так для наочності ( якщо чесно, то не очікував таке побачити). Чим там ці партії займаються, навіть серед свого електорату не зовсім зрозуміло

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27.10.2021 18:29 Ответить
Ну так и ясно было, что у ОПЗЖ Юльки и слуг урода самый отмороженный лохторат, это же вата или аморфная биомасса в основном.
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27.10.2021 18:36 Ответить
Ну, приблизно так я і думав, але, щоб стільки - не очікував
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27.10.2021 18:57 Ответить
 
 