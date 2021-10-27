Партии боятся призывать украинцев вакцинироваться, - СМИ. СКРИНШОТЫ

Парламентские партии постят в соцсетях десятки и сотни сообщений о чем угодно, но только не о важности вакцинации.

К такому выводу пришли авторы издания "Тексты", сообщает Цензор.НЕТ. Они проанализировали посты на официальных Фейсбук-страницах парламентских групп с 1 октября.

В позитивном ключе о вакцинации пишут "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность". "Батькивщина" сосредоточена на отопительном сезоне, олигархические "Довіра" и "За майбутнє" о вакцинации вообще не вспоминают.

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Страница "ЕС" ограничилась перепостом сообщения со страницы Виктории Сюмар с призывом вакцинироваться.

"Голос" детально расписывал, почему нужна вакцинация. Это, по мнению "Текстов", единственная партия, пропагандировавшая в октябре вакцинацию на примере своих первых лиц - Киры Рудык и Ярослава Железняка.

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На странице "Слуг народа" о важности вакцинации начали говорить после 22 октября. Из нескольких сотен постов этой теме за месяц были посвящены только пять.

"Как видим, все топ-политики спасовали перед нашествием агрессивной необразованности и побоялись взять на себя роль лидера и призвать своих сторонников привиться, защитив свою жизнь, жизнь своих близких. Сами политики, по-видимому, считают, что поступили мудро, умолчав и таким образом сумев уберечь себя от волны ненависти. Но настоящий лидер не боится лая, он делает то, что нужно", - делают вывод "Тексты".