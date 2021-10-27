Партии боятся призывать украинцев вакцинироваться, - СМИ. СКРИНШОТЫ
Парламентские партии постят в соцсетях десятки и сотни сообщений о чем угодно, но только не о важности вакцинации.
К такому выводу пришли авторы издания "Тексты", сообщает Цензор.НЕТ. Они проанализировали посты на официальных Фейсбук-страницах парламентских групп с 1 октября.
В позитивном ключе о вакцинации пишут "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность". "Батькивщина" сосредоточена на отопительном сезоне, олигархические "Довіра" и "За майбутнє" о вакцинации вообще не вспоминают.
Страница "ЕС" ограничилась перепостом сообщения со страницы Виктории Сюмар с призывом вакцинироваться.
"Голос" детально расписывал, почему нужна вакцинация. Это, по мнению "Текстов", единственная партия, пропагандировавшая в октябре вакцинацию на примере своих первых лиц - Киры Рудык и Ярослава Железняка.
На странице "Слуг народа" о важности вакцинации начали говорить после 22 октября. Из нескольких сотен постов этой теме за месяц были посвящены только пять.
"Как видим, все топ-политики спасовали перед нашествием агрессивной необразованности и побоялись взять на себя роль лидера и призвать своих сторонников привиться, защитив свою жизнь, жизнь своих близких. Сами политики, по-видимому, считают, что поступили мудро, умолчав и таким образом сумев уберечь себя от волны ненависти. Но настоящий лидер не боится лая, он делает то, что нужно", - делают вывод "Тексты".
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МНЕ важно чтобы их заставили вакцинироваться любыми путями, т.к. от них зависит, когда закончатся все эти ограничения и начнется нормальная жизнь.
Россиипараши утвердило программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Розыгрыш лотереи будет проходить среди лиц старше 18 лет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Сумма выигрыша составит 100 тысяч рублей."
Это не прикол. Но только среди тех, кто после "Спутника" выживет.
Не встречала НИ ОДНОГО комментария ,где говорилось бы о
боязни вживления чипа .
Но полно комментариев авторы которых ,агитируя за вакцинацию ,
приписывают боязнь вживления чипов тем ,кто от неё отказывается .
Перечень не полный, надо ещё на бухло, на баб, на развлекаловку, ну а на другие нишяки. ))
А нам еще с кацапами как-то воевать, живой силы маловато будет...
Тогда 50% армии либо отсеется по профнепригодности, либо на учениях загнутся. Вот только тогда мы получим настоящую армию головорезов, которых кацапы будут видеть в страшных снах, а страны НАТО будут к нам приезжать перенимать опыт
Так что до качественной армии нам еще кряхтеть и кряхтеть... и не факт что доживем в этом столетии
Для вашої методички є інші, більш підходящі.
Влада сциться.
Медицині пофіг, бо вони такі ж зебіли як і решта.
Хто пообіцяє мантрами побороти ковід за два тижні, той і переможе
Найбільшими прихильниками вакцинації є електорат "Європейської Солідарності"
-Далі ідуть:
-Сила і Честь
-Слуга народу
-Батьківщина
-ОПЗЖ
https://covid.obozrevatel.com/ukr/porohoboti-za-vaktsinatsiyu-medvedchuki-proti-rezultati-spilnogo-sotsopituvannya-ukrainskogo-institutu-majbutnogo-i-obozrevatel.htm
Наш народ доверяет нашей медицине и нашей власти. И этого достаточно.
Разве есть причины не доверять, они хоть раз вас обманывали?
На самом деле основных причины к нежеланю вакцинироваться две.1. Это переболевшие. Им это попросту ни к чему.2. Не желающие испытывать на себе эксперементальные вакцины. Между прочим абсолютное большинство врачей тоже не хотят вакцинироваться.
Зважаючи на схильність до "правдивої" інформації чиновника про свою галузь, можна бути впевненим, що кількість вакцинованих лікарів істотно менша від заявленої цифри у 50%.
Але погоджуюсь 26 жовтня Ляшко заявив https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/10/26/7311653/ "Зараз у нас вакциновано більше 50% медиків" (медсестра, лікар).
Перед тим 16 жовтня https://www.radiosvoboda.org/a/intervyu-z-ministrom-okhorony-zdorovya-viktorom-lyashkom/31509945.html "Як мінімум, однією дозою зробили перше щеплення вже близько 90% всіх медичних працівників" .
Я не збираюся бути адвокатом у Ляшка. Його твердження хоч і не зовсім протирічать математичній логіці, але, дійсно, м"яко кажучи, досить дивні, яких я сприйняти не можу