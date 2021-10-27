У нас принудительной вакцинации нет и не будет. Это противозаконно, - Шмыгаль

В Украине нет и не будет принудительной вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в ходе рабочей поездки в Донецкую область в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По плану как минимум 1,5 млн людей в неделю должно вакцинироватся, чтобы мы до конца года успели большинство взрослого населения провакцинировать как минимум первой дозой. Но у нас разрыв небольшой между первой и второй дозой", - сказал Шмыгаль .

Премьер отметил, что на данный момент в Украине наблюдается хороший темп вакцинации, который не хочется сбавлять

"У нас нет принудительной вакцинации и не будет: это противозаконно, этого нет нигде в мире", - подчеркнул Шмыгаль.

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