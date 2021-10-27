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Новости Коронавирус и карантин
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У нас принудительной вакцинации нет и не будет. Это противозаконно, - Шмыгаль

У нас принудительной вакцинации нет и не будет. Это противозаконно, - Шмыгаль

В Украине нет и не будет принудительной вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в ходе рабочей поездки в Донецкую область в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По плану как минимум 1,5 млн людей в неделю должно вакцинироватся, чтобы мы до конца года успели большинство взрослого населения провакцинировать как минимум первой дозой. Но у нас разрыв небольшой между первой и второй дозой", - сказал Шмыгаль .

Премьер отметил, что на данный момент в Украине наблюдается хороший темп вакцинации, который не хочется сбавлять

"У нас нет принудительной вакцинации и не будет: это противозаконно, этого нет нигде в мире", - подчеркнул Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невакцинированных чиновников и педагогов начнут отстранять от работы с 8 ноября, - Кабмин

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+41
Да ладно а увольнять непривитых и ограничивать их свободу передвижения это законно?
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27.10.2021 15:15 Ответить
+34
Бу-га-га.
А отстранение от работы госслужащих/бюджетников (даже не удаленка) без сохранения зарплаты это не принудительная вакцинанция?
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27.10.2021 15:18 Ответить
+32
А шо відбувається на сьогодні? Виганяють людей з роботи. Принцип бідьшовиків: Колгосп справа добровільна бажаєш вступай не бажаєш корову відберуть
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27.10.2021 15:18 Ответить
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Що мені ваші посилання...
Не пишіть мені більше отих своїх дурниць.
Тримайте міцно ковід.
Бачу таких лише одне виправить.
Набридли вже.
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27.10.2021 20:58 Ответить
Ахах. Когнітивний дисонанс? Не вкладається в канву? Ну вибачте. Реалії життя трошкі інші ніж Вам влада в моск втирає.
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27.10.2021 21:01 Ответить
Яка влада?
Якої країни?
Ви хочете сказати, що весь розвинутий світ дурний, а тільки ви розумний?
Ви, який не здатний обрати нормальну владу в Києві, вдома - місцеву владу?
Ви, який не здатний її контролювати?
Ви , в якого щодня крадуть з бюджету?
Ви , який просить звик жити у срачі?
Я можу виписати величезний список.
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27.10.2021 21:09 Ответить
"Змішались в кучу коні, люди..."
Яка влада?
українську мав в данному випадку на увазі
Якої країни?
Україна
Ви хочете сказати, що весь розвинутий світ дурний, а тільки ви розумний?
В історії достатньо массових психозів та оман було
Ви, який не здатний обрати нормальну владу в Києві, вдома - місцеву владу?
так само як і Ви Але на відміну від Вас я хоч скептично до них ставлюся. І якщо в мене до неї недовіра, то недовіра у всьому, а не вибірково як у Вас
Ви, який не здатний її контролювати?
так само як і Ви Але я хоч намагаюся робити спротив відносно себе, я не йду як баран по їхній указці робити їм кеш у кішеню своїм здоровʼям
Ви , в якого щодня крадуть з бюджету?
А у Вас інший бюджет? У Вас не крадуть? Чи Ви не державний бюджет мали на увазі?
Ви , який просить звик жити у срачі?
Чого б це. В оселі прибираємо. У дворі теж. Місто в нас досить чисте та гарне у самому центрі України на березі Дніпра. Придніпровський парк дуже зелени де зібрана рослинність з середньої полоси земної кулі, де є навіть сакури та інша екзотика прямо на вулицях міста.
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27.10.2021 21:29 Ответить
Ви якийсь дивак.
Наведіть мені приклад країни, де з точністю донавпаки.
Рашку не рахуємо....Хоча... може вам там було би комфортніше. Вигадували б разом з кацапами теорії змови..кріпили би свої скрєпи.. не вакцинувались..
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27.10.2021 20:50 Ответить
В рашці доречі ще жортскіше ніж у нас. Так таких прикладів немає. Бо це світовий псіхоз.
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27.10.2021 20:54 Ответить
От захворієте - тоді заспокоєтесь.
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27.10.2021 20:57 Ответить
Трохи більше трьох тижнів тому вся родина перехворіла. І що? Чотири дні і всі на ногах. Дружина трошки більше, бо в неї після лікування онко організм слабший. А знаєте чому вилікувались? Бо лікувались.
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27.10.2021 21:03 Ответить
Не знаю чим ви хворіли.
Розповідати можна що завгодно.
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27.10.2021 21:10 Ответить
Та я й не напалягаю щоб Ви мені вірили. Я просто кажу що цим лякати мене щонайменше безглуздо. Бо я знаю що заразитися та захворіти можу в будь який час. Але я нікого в цьому окрім себе, на відміну від Вас, звинувачувати не буду.
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27.10.2021 21:16 Ответить
бедные антиваксеры.... Они еще не знают какие осложнения для здоровья возникают у тех, кто переболел ковид19, даже легко.....
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27.10.2021 16:51 Ответить
А які ускладнення через 2-5 років дасть вакцина ви знаєте?
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27.10.2021 17:27 Ответить
никаких.
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27.10.2021 17:50 Ответить
А можна отримати наукові підтвердження визначенню "никаких"?
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27.10.2021 17:57 Ответить
А откуда Вам это известно? Вам так Ляшко сказал?
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27.10.2021 20:13 Ответить
скоро узнаете и Вы (если доживете) ....
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27.10.2021 20:14 Ответить
А что, сомнения есть? Или Вы боитесь, что сами не доживете? Какие основания у Вас думать, что я не доживу? Уже почти два года пандемии. Покуда дожил до текущего момента. В работу моего иммунитета никто не вмешивался непонятным шмурдяком. Так чего мне то беспокоится? Это вам прививку вкололи - не мне.
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27.10.2021 20:34 Ответить
у вас изьян не в иммуной системе а в голове.... Системная ошибка в рассуждениях и поэтому Вы под высоким риском (изза своего безрассудства). Это мое мнение, а как там будет на самом деле-- увидите....
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28.10.2021 10:33 Ответить
Где вы были, когда делали прививки от других болезней?
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27.10.2021 21:02 Ответить
что за чушь ты нацарапал?
бедные, потому что не болели?)))
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27.10.2021 19:53 Ответить
а ты у нас особенный и думаешь что вирус тебя испугается и обойдет стороной ?
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27.10.2021 20:13 Ответить
у 99,5% инфицированных при ковиде легкие симптомы или их вообще нет
но еще надо заразиться
за 2 года никак
может, завтра?
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27.10.2021 21:43 Ответить
хто тобі, рагулю, таку статистику дав? Твій антивакс-кумир з ютубчика?))

Не сци, вас рагулів достатньо багато, так що твої шанси ростуть з кожним днем. Бажаю тобі, щоб коли ти обісраний будеш швидку набирати - сказали, що місць немає, лікуйтесь вдома.
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27.10.2021 22:11 Ответить
Нужно уходить сразу всем коллективом с работы.. Если им все-равно на ваше здоровье, то разве это не повод задуматься?
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27.10.2021 17:06 Ответить
не выйдет- много сторонников вакцинации
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27.10.2021 21:17 Ответить
так много, что укололось в стране аж 20%
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27.10.2021 21:43 Ответить
не знаю сколько по стране, а у меня на работе много
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27.10.2021 21:51 Ответить
ідіть зразу в печеру. Там вам всім і місце
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27.10.2021 22:12 Ответить
а почему тогда в промтоварный магазин не пускают и сертификаты в дии отказываються принимать?
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27.10.2021 17:09 Ответить
Тварь циничная! Нет принудительной??? А лишение возможности заработать на жизнь - это не принуждение, так плюшки-прянники??? И самый цинизм от Ляшко: они проработали-просчитали, кого можно отстранить (по сути устранить) без вреда для системы... Типа, врачей нельзя (где ж эти мрази сами лечиться будут)... А учителей - вполне... Они, если что, своим детям заграничных выпишут... А остальным учителя не нужны, господ можно и так обслуживать... Вот это и есть геноцид нации в ярком проявлении!!!
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27.10.2021 17:25 Ответить
А чому не піти й не зробити щеплення ? Як тільки погнали урода стєпанова - ніяких проблем з цим не було . Це , мабуть єдине , що нормального зробили ці зе за 2,5 роки .
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27.10.2021 18:55 Ответить
А тому що вона добровільна, а доброї волі в мене наприклад для цього дійства забракло. От що тепер робити?
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27.10.2021 20:14 Ответить
О сознательном выборе)
Судья: Подсудимый, Вы признаете, что ограбили потерпевшую?
Подсудимый: Что Вы, Ваша Честь! Я никого не грабил! Я предоставил ей сознательный выбор: кошелек или жизнь! И она сама отдала мне все деньги! Добровольно.
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27.10.2021 17:27 Ответить
Що , зешмигаль сцить придурків-антивакцинаторів ? А ще десь в світі є стільки дебілів , які замість того , щоб зробити щеплення , будуть нести маячню , а деякі ще й купувати фальшиві "сертифікати"?
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27.10.2021 18:51 Ответить
ага, потому что их судя по количеству уколотых в Украине около 80%
и ты бы боялся лучше
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27.10.2021 19:52 Ответить
Ми знайомі ? Чому на "ти"? І кого я повинен боятися ?
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27.10.2021 20:14 Ответить
А тому що їх 73 відсотки. Чи Ви цього не знали?
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27.10.2021 20:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ai2t4o7bFWA
куда их только класть? ведь больницы переполнены (только в телевизоре) в коридорах лежат невидимые пациенты

как боятся, как злятся, как выкручиваются, чтобы не была известна правда
не больница, а змеиное кубло! полупустое кубло
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27.10.2021 19:54 Ответить
Какая красота. Переполненные больницы, лежат в коридорах, очереди скорых.
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27.10.2021 20:20 Ответить
где на видео показана хоть одна палата, пустая или полная?
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27.10.2021 20:38 Ответить

туточки и еще в телевизоре) говорят, медики аж плавятся от переработки
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27.10.2021 21:41 Ответить
ну мне не надо телевизора, чтобы знать как переболели мои родители, лежали в стационаре в с пневмонией под концетраторами... как переболел я, жена, сын (хорошо что в лёгкой форме, дома), как две сестры двоюродные с мужьями и детьми (дети взрослые) и это не полный список...
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27.10.2021 21:52 Ответить
це так звана "чиста зона", тому там нікого і немає.
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27.10.2021 20:45 Ответить
та ти шо, а головний лікар інше говорить)
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27.10.2021 21:41 Ответить
і шо ж він там говорить, просвяти. Я сам бачив зсередини "грязну зону" і в чому там ходять лікарі, так що втирай мені тут свою дичину.
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27.10.2021 21:46 Ответить
"покиньте приміщення, це інфекційне відділення"
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27.10.2021 21:49 Ответить
довбойоб, інфекційне відділення якраз і ділиться на дві зони - в одній пацієнти, а в іншій сидять лікарі коли не на обході і адміністрація. При вході в грязну зону всі одягають комбінезони, окуляри і маски. а на виході ще й проходять дезинфекцію.

Ці дегенерати вломились в чисту зону і шукають паціентів, а такі весловухі рагулі як ти цей говноконтент і хавають.
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27.10.2021 21:56 Ответить
саме так, і що? але в інфікційних відділеннях не всі лежать з ковідом, і ковідних та наприклад дифтерійних, чи з якимось отруєнням разом не тримають! взагалі-то там окремі бокси, так що данне відео херня рідкісна!
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27.10.2021 21:59 Ответить
Циничнее и лживее власти в Украине ещё не было. И все они "богоизбранные". Не хватает ещё для полного букета закона о антисемитизме. Горите в аду твари.
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27.10.2021 20:01 Ответить
Вспоминается старый анекдот, когда учительница показывает детям в зоопарке гигантского крокодила, у которого от головы до хвоста 3 метра, а от хвоста до головы 4.
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27.10.2021 20:46 Ответить
https://yaizakon.com.ua/v-********-vveli-shtrafi-dlya-pasazhiriv-za-vidsutnist-covid-sertifikativ/ В Україні ввели штрафи для пасажирів за відсутність COVID-сертифікатів (https://www.ukr.net/source/ya-i-zakon-2986.html Я и закон ) Правая рука не знает,что делает левая! Такой брехливой и наглой власти я ещё не видел! ******* !
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28.10.2021 09:00 Ответить
а как же - увольнение невакцинируемых?
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28.10.2021 17:32 Ответить
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