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У нас немає примусової вакцинації. Це протизаконно, - Шмигаль
В Україні немає та не буде примусової вакцинації від коронавірусу.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу під час робочої поїздки до Донецької області у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За планом як мінімум 1,5 млн людей на тиждень має вакцинуватися, щоб ми до кінця року встигли більшість дорослого населення провакцинувати як мінімум першою дозою. Але у нас розрив невеликий між першою та другою дозою", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що на даний момент в Україні спостерігається добрий темп вакцинації, який не хочеться зменшувати.
"У нас немає примусової вакцинації і не буде: це протизаконно, цього немає ніде у світі", - наголосив Шмигаль.
Топ коментарі
+41 Сергей Ворлог
показати весь коментар27.10.2021 15:15 Відповісти Посилання
+34 Александр Юр
показати весь коментар27.10.2021 15:18 Відповісти Посилання
+32 Владимир Горбов
показати весь коментар27.10.2021 15:18 Відповісти Посилання
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Не пишіть мені більше отих своїх дурниць.
Тримайте міцно ковід.
Бачу таких лише одне виправить.
Набридли вже.
Якої країни?
Ви хочете сказати, що весь розвинутий світ дурний, а тільки ви розумний?
Ви, який не здатний обрати нормальну владу в Києві, вдома - місцеву владу?
Ви, який не здатний її контролювати?
Ви , в якого щодня крадуть з бюджету?
Ви , який просить звик жити у срачі?
Я можу виписати величезний список.
Яка влада?
українську мав в данному випадку на увазі
Якої країни?
Україна
Ви хочете сказати, що весь розвинутий світ дурний, а тільки ви розумний?
В історії достатньо массових психозів та оман було
Ви, який не здатний обрати нормальну владу в Києві, вдома - місцеву владу?
так само як і Ви Але на відміну від Вас я хоч скептично до них ставлюся. І якщо в мене до неї недовіра, то недовіра у всьому, а не вибірково як у Вас
Ви, який не здатний її контролювати?
так само як і Ви Але я хоч намагаюся робити спротив відносно себе, я не йду як баран по їхній указці робити їм кеш у кішеню своїм здоровʼям
Ви , в якого щодня крадуть з бюджету?
А у Вас інший бюджет? У Вас не крадуть? Чи Ви не державний бюджет мали на увазі?
Ви , який просить звик жити у срачі?
Чого б це. В оселі прибираємо. У дворі теж. Місто в нас досить чисте та гарне у самому центрі України на березі Дніпра. Придніпровський парк дуже зелени де зібрана рослинність з середньої полоси земної кулі, де є навіть сакури та інша екзотика прямо на вулицях міста.
Наведіть мені приклад країни, де з точністю донавпаки.
Рашку не рахуємо....Хоча... може вам там було би комфортніше. Вигадували б разом з кацапами теорії змови..кріпили би свої скрєпи.. не вакцинувались..
Розповідати можна що завгодно.
бедные, потому что не болели?)))
но еще надо заразиться
за 2 года никак
может, завтра?
Не сци, вас рагулів достатньо багато, так що твої шанси ростуть з кожним днем. Бажаю тобі, щоб коли ти обісраний будеш швидку набирати - сказали, що місць немає, лікуйтесь вдома.
Судья: Подсудимый, Вы признаете, что ограбили потерпевшую?
Подсудимый: Что Вы, Ваша Честь! Я никого не грабил! Я предоставил ей сознательный выбор: кошелек или жизнь! И она сама отдала мне все деньги! Добровольно.
и ты бы боялся лучше
куда их только класть? ведь больницы переполнены (только в телевизоре) в коридорах лежат невидимые пациенты
как боятся, как злятся, как выкручиваются, чтобы не была известна правда
не больница, а змеиное кубло! полупустое кубло
туточки и еще в телевизоре) говорят, медики аж плавятся от переработки
Ці дегенерати вломились в чисту зону і шукають паціентів, а такі весловухі рагулі як ти цей говноконтент і хавають.