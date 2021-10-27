У нас немає примусової вакцинації. Це протизаконно, - Шмигаль

В Україні немає та не буде примусової вакцинації від коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу під час робочої поїздки до Донецької області у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За планом як мінімум 1,5 млн людей на тиждень має вакцинуватися, щоб ми до кінця року встигли більшість дорослого населення провакцинувати як мінімум першою дозою. Але у нас розрив невеликий між першою та другою дозою", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що на даний момент в Україні спостерігається добрий темп вакцинації, який не хочеться зменшувати.

"У нас немає примусової вакцинації і не буде: це протизаконно, цього немає ніде у світі", - наголосив Шмигаль.

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