Радуцький: Пропонуємо пускати до Ради лише вакцинованих
Комітет ВР з питань охорони здоров'я має намір наступного тижня скликати позачергове засідання парламенту, на якому розглянуть медичні законопроєкти.
Про це пише у Фейсбуці голова комітету, "слуга народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми пропонуємо заборонити доступ до приміщень Верховної Ради всім невакцинованим громадянам без винятку. Уряд запровадив безпрецедентні обмеження для невакцинованих українців. Вважаю, що народні депутати повинні також жити згідно з правилами, встановленими для звичайних громадян. Прийняття постанови – це тест для влади. Голосування за цей документ покаже, чи готові народні обранці подавати приклад українцям", - написав Радуцький.
Крім того, Комітет пропонує спростити реєстрацію ліків від коронавірусу. І посилити покарання за підроблені сертифікати про вакцинацію.
"Передбачається покарання для людей, які свідомо використовували фальсифіковані документи про щеплення (штраф від 17 тис грн до 34 тис грн або обмеження волі до двох років), для медичних працівників за внесення неправдивих відомостей до медичної документації (штраф від 34 тис грн до 68 тис грн або обмеження волі до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади), за виготовлення фальшивих документів про вакцинацію (штраф від 85 тис грн до 170 тис грн або позбавлення волі до 3 років)", - написав Радуцький.
Також пропонується посилити відповідальність за продаж ліків дітям.
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ездили в Вену на выставку Модильяни - вход ТОЛЬКО В РЕСПИРАТОРАХ и смотрят ковид паспорт
если у Вас 2 вакцины, признанных ЕС, Вам в телефоне присылают сертификат . Вы его можете везде показывать с телефона и ещё распечатать и носить с собой.
На многих заведениях висят « только с ковид паспортами»
Персонал обязательно работает в маске
Посетители заходят в масках ; если садятся за свой столик , то маски снимают , т к до следующего столика есть расстояние.
а в музее, магазине все время в маске .
в Вене в центре города уже ходят тоже без масок , а вход в помещение в масках
Вона на своїй сторінці в ФБ підтримує антиваксерів.
Чи сама вакцинувалась, а лохам впарює те, що їм подобається?
Швондера с Шариковым в охрану
- привитых НУЖНЫМИ вакцинами и другими?
Что у Вас требуют какой то НЕПОНЯТНЫЙ документ( как у ЖИВОТНОГО) ПОТОМУ что вакцинация дело ДОБРОВОЛЬНОЕ и СЕПАРИРОВАТЬ и ЛИШАТЬ вас по этому признаку- жесточайшее нарушение Ваших прав. Ну ладно то общество роботов,выращенное ( хотя посмотрели бы вы как ведут себя немцы в условиях отсутствия камер и контроля,это жесть,таких отморозков трудно поискать. Но они "вдруг" превращаются в законопослушных под немецкими камерами,иначе "черный"список, понижение социального рейтинга) Разве у нас нет других ЗАРАЗНЫХ болезней? Например туберкулез. Так давайте требовать пропуска людей и по этим признакам. Туберкулезным( без паспорта туберкулеза) низзя. А еще сифилис,а еще......... Давайте без этих паспортов людей ни в магазины,ни в транспорт не пускать. Какой придуризм,какой бред. Неужели НИКТО на ЭТО не обращает внимания( у апологетов ковидла хочу спросить кого больше умирает от туберкулеза и ЕГО последствий( хотя его специально НЕ завозят) или от ковида( штаммы которого СПЕЦИАЛЬНО разводят,иначе никак нельзя пояснить ВДРУГ возникающими заражениями СРАЗУ во всем мире) Ковидные штамы известны давно,они были и мутировали. ПОЧЕМУ вдруг СЕЙЧАС,после того как ПРЕДВАРИТЕЛЬНО до возникновения"эпидемии" ЗА ТРИ МЕСЯЦА некие "видящие" В ТОЧНОСТИ описали:
- название вируса;
- смертность;
- распостранение;
- меры ,которые будут приниматься.
Это только мне кажется взаимосвязанными событиями?
Когда я приехала в Словакию , то была удивлена -Что мало кто болеет гриппом . В то же время в Украине эпидемии с закрытием школ не прекращались
в чем секрет ? От гриппа там тоже принято делать прививки критичной массе .
вы в Украине делали прививки от гриппа ? Думаю , что нет
ТАК ШО ЗАКАНЧИВАЙТЕ ВАШ АНТИВАКЦИННЫЙ ПИСТЕЖ .
Та там и так почти все себе"вакцины" регуляно ширяют. Как бы передоз антител не случился.