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Новини Боротьба з коронавірусом
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Радуцький: Пропонуємо пускати до Ради лише вакцинованих

Радуцький: Пропонуємо пускати до Ради лише вакцинованих

Комітет ВР з питань охорони здоров'я має намір наступного тижня скликати позачергове засідання парламенту, на якому розглянуть медичні законопроєкти.

Про це пише у Фейсбуці голова комітету, "слуга народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми пропонуємо заборонити доступ до приміщень Верховної Ради всім невакцинованим громадянам без винятку. Уряд запровадив безпрецедентні обмеження для невакцинованих українців. Вважаю, що народні депутати повинні також жити згідно з правилами, встановленими для звичайних громадян. Прийняття постанови – це тест для влади. Голосування за цей документ покаже, чи готові народні обранці подавати приклад українцям", - написав Радуцький.

Крім того, Комітет пропонує спростити реєстрацію ліків від коронавірусу. І посилити покарання за підроблені сертифікати про вакцинацію.

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"Передбачається покарання для людей, які свідомо використовували фальсифіковані документи про щеплення (штраф від 17 тис грн до 34 тис грн або обмеження волі до двох років), для медичних працівників за внесення неправдивих відомостей до медичної документації (штраф від 34 тис грн до 68 тис грн або обмеження волі до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади), за виготовлення фальшивих документів про вакцинацію (штраф від 85 тис грн до 170 тис грн або позбавлення волі до 3 років)", - написав Радуцький.

Також пропонується посилити відповідальність за продаж ліків дітям.

Автор: 

вакцина (4419) ВР (15045) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+10
Защищённые нуждается в защите от незащищённых. Посредством принуждения незащищённых использовать защиту, которая не помогает защищённым
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27.10.2021 18:24 Відповісти
+8
Мне вот просто интересно Вас ничего не расстраивает что происходит разделение на:
- привитых НУЖНЫМИ вакцинами и другими?
Что у Вас требуют какой то НЕПОНЯТНЫЙ документ( как у ЖИВОТНОГО) ПОТОМУ что вакцинация дело ДОБРОВОЛЬНОЕ и СЕПАРИРОВАТЬ и ЛИШАТЬ вас по этому признаку- жесточайшее нарушение Ваших прав. Ну ладно то общество роботов,выращенное ( хотя посмотрели бы вы как ведут себя немцы в условиях отсутствия камер и контроля,это жесть,таких отморозков трудно поискать. Но они "вдруг" превращаются в законопослушных под немецкими камерами,иначе "черный"список, понижение социального рейтинга) Разве у нас нет других ЗАРАЗНЫХ болезней? Например туберкулез. Так давайте требовать пропуска людей и по этим признакам. Туберкулезным( без паспорта туберкулеза) низзя. А еще сифилис,а еще......... Давайте без этих паспортов людей ни в магазины,ни в транспорт не пускать. Какой придуризм,какой бред. Неужели НИКТО на ЭТО не обращает внимания( у апологетов ковидла хочу спросить кого больше умирает от туберкулеза и ЕГО последствий( хотя его специально НЕ завозят) или от ковида( штаммы которого СПЕЦИАЛЬНО разводят,иначе никак нельзя пояснить ВДРУГ возникающими заражениями СРАЗУ во всем мире) Ковидные штамы известны давно,они были и мутировали. ПОЧЕМУ вдруг СЕЙЧАС,после того как ПРЕДВАРИТЕЛЬНО до возникновения"эпидемии" ЗА ТРИ МЕСЯЦА некие "видящие" В ТОЧНОСТИ описали:
- название вируса;
- смертность;
- распостранение;
- меры ,которые будут приниматься.
Это только мне кажется взаимосвязанными событиями?
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27.10.2021 18:32 Відповісти
+6
У штатах та ПАР були колись подібні написи. Певно це зовсім не дискримінація.
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27.10.2021 18:18 Відповісти
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Ви і так вакциновані зеленою вакциною.
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27.10.2021 17:51 Відповісти
Вакциновані теж хворіють на коронавірус, потрібно проводити тестування на вході в приміщення експрес-тестами і так потрібно робити у всіх громадських місцях а не тільки в ВРУ! А для цього потрібна велика кількість експрес-тестів які держава має виробляти і розподіляти для підприємств і організацій за мінімальними цінами.
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27.10.2021 18:14 Відповісти
зелена сракція не буде присутня на засіданнях ?
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27.10.2021 17:52 Відповісти
и в газенвагенах подвозить на работу..
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27.10.2021 17:52 Відповісти
Ходили в ресторан в Братиславе - официантка проверила ковид паспорта .

ездили в Вену на выставку Модильяни - вход ТОЛЬКО В РЕСПИРАТОРАХ и смотрят ковид паспорт
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27.10.2021 17:54 Відповісти
Вони лохи, а ми чемпіони.
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27.10.2021 17:56 Відповісти
А чем отличается ковид сертификат открыть паспорта?
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27.10.2021 17:58 Відповісти
В ЕС существует программма в телефоне - Вы зарегистрированы и имеете Инд номер под которым вносятся результаты тестов, болезнь, все о Вашей вакцинации .
если у Вас 2 вакцины, признанных ЕС, Вам в телефоне присылают сертификат . Вы его можете везде показывать с телефона и ещё распечатать и носить с собой.

На многих заведениях висят « только с ковид паспортами»
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27.10.2021 18:06 Відповісти
В Украине также само.
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27.10.2021 18:09 Відповісти
У штатах та ПАР були колись подібні написи. Певно це зовсім не дискримінація.
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27.10.2021 18:18 Відповісти
Защищённые нуждается в защите от незащищённых. Посредством принуждения незащищённых использовать защиту, которая не помогает защищённым
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27.10.2021 18:24 Відповісти
Вот это загнул. Моск сломать можно.
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27.10.2021 18:52 Відповісти
а как ковид паспорт гарантирует не заражение и не распространения вируса ?
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27.10.2021 18:41 Відповісти
Просто в помещениях находятся вакцинированные .
Персонал обязательно работает в маске
Посетители заходят в масках ; если садятся за свой столик , то маски снимают , т к до следующего столика есть расстояние.
а в музее, магазине все время в маске .
в Вене в центре города уже ходят тоже без масок , а вход в помещение в масках
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27.10.2021 19:00 Відповісти
Там будет пусто.
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27.10.2021 17:56 Відповісти
А коли там було повно? СН зганяють як стадо коли треба "правильні" рішення приймати.
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27.10.2021 18:04 Відповісти
Ох и размажут же Радуцкого фейсом по тейблу, любо-дорого посмотреть будет
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27.10.2021 17:56 Відповісти
При чем обязательно тремя дозами. и сдачей теста перед заседанием. В случае выявления подделок, лишать мандата и отправлять на 3 года на исправительные работы. А чего, было бы неплохо.., как для депутатов.
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27.10.2021 17:56 Відповісти
Та они давно себе купили эти сертификаты,впрочем как и все
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27.10.2021 18:05 Відповісти
Богуцька не буде ходити на засідання?
Вона на своїй сторінці в ФБ підтримує антиваксерів.
Чи сама вакцинувалась, а лохам впарює те, що їм подобається?
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27.10.2021 17:57 Відповісти
Если запретить туда пускать зелёных депутатов и жопоблок, польза для Украины будет больша
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27.10.2021 17:58 Відповісти
И твоего пороха!!!
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27.10.2021 18:54 Відповісти
Бюджету на 2022 рік хана, а депутатам додаткова відпустка. Хоч на Мальдіви, чи на крайній випадок Буковель.
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27.10.2021 18:01 Відповісти
Поїдуть до Буковелю, а опиняться в Омані. Вже проходили.
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27.10.2021 18:11 Відповісти
Не о чем говорить . Там почти у всех есть паспорта. И никто не вакцинировался. Ну , по крайней мере той вакциной , что предлагают всем.
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27.10.2021 18:03 Відповісти
Они втихаря вакцину Пфайзер сделали .
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27.10.2021 18:07 Відповісти
Пришли зеленые, пришел коронавирус, уйдут уйдет и зараза.
Швондера с Шариковым в охрану
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27.10.2021 18:06 Відповісти
Це той,що маски вкрав на початку епідемії?
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27.10.2021 18:07 Відповісти
Мне вот просто интересно Вас ничего не расстраивает что происходит разделение на:
- привитых НУЖНЫМИ вакцинами и другими?
Что у Вас требуют какой то НЕПОНЯТНЫЙ документ( как у ЖИВОТНОГО) ПОТОМУ что вакцинация дело ДОБРОВОЛЬНОЕ и СЕПАРИРОВАТЬ и ЛИШАТЬ вас по этому признаку- жесточайшее нарушение Ваших прав. Ну ладно то общество роботов,выращенное ( хотя посмотрели бы вы как ведут себя немцы в условиях отсутствия камер и контроля,это жесть,таких отморозков трудно поискать. Но они "вдруг" превращаются в законопослушных под немецкими камерами,иначе "черный"список, понижение социального рейтинга) Разве у нас нет других ЗАРАЗНЫХ болезней? Например туберкулез. Так давайте требовать пропуска людей и по этим признакам. Туберкулезным( без паспорта туберкулеза) низзя. А еще сифилис,а еще......... Давайте без этих паспортов людей ни в магазины,ни в транспорт не пускать. Какой придуризм,какой бред. Неужели НИКТО на ЭТО не обращает внимания( у апологетов ковидла хочу спросить кого больше умирает от туберкулеза и ЕГО последствий( хотя его специально НЕ завозят) или от ковида( штаммы которого СПЕЦИАЛЬНО разводят,иначе никак нельзя пояснить ВДРУГ возникающими заражениями СРАЗУ во всем мире) Ковидные штамы известны давно,они были и мутировали. ПОЧЕМУ вдруг СЕЙЧАС,после того как ПРЕДВАРИТЕЛЬНО до возникновения"эпидемии" ЗА ТРИ МЕСЯЦА некие "видящие" В ТОЧНОСТИ описали:
- название вируса;
- смертность;
- распостранение;
- меры ,которые будут приниматься.
Это только мне кажется взаимосвязанными событиями?
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27.10.2021 18:32 Відповісти
ЗНАЧИТ ТАК
Когда я приехала в Словакию , то была удивлена -Что мало кто болеет гриппом . В то же время в Украине эпидемии с закрытием школ не прекращались
в чем секрет ? От гриппа там тоже принято делать прививки критичной массе .

вы в Украине делали прививки от гриппа ? Думаю , что нет
ТАК ШО ЗАКАНЧИВАЙТЕ ВАШ АНТИВАКЦИННЫЙ ПИСТЕЖ .
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27.10.2021 19:03 Відповісти
та ви в цю Раду, хоч нікого не пускайте, буде більше користі для України, а не шкоди!
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27.10.2021 18:35 Відповісти
не нужно ничего делать. пусть заражаються и дохнут. у простых смертных с ними контакта все равно нет. а от них толку нет, только вред.
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27.10.2021 18:37 Відповісти
Щось за два роки ще ніхто не здох. ..
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27.10.2021 19:29 Відповісти
крадуцький, а чому депутати і депутатки верховної ради не хочуть вакцинуватись?
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27.10.2021 18:39 Відповісти
а если попробовать только вменяемых и честных пускать то шо - пустое здание?
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27.10.2021 18:50 Відповісти
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27.10.2021 18:52 Відповісти
опять рада работать не будет......
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27.10.2021 18:55 Відповісти
Предлагаем пускать в Раду только вакцинированных

Та там и так почти все себе"вакцины" регуляно ширяют. Как бы передоз антител не случился.
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27.10.2021 19:12 Відповісти
Якщо ви хочете саморозпуску ради пропоную ввести IQ коди( прохідні до 150). Але мене цікавить саморозпуск країни - ті ж IQ коди але десь 120… Ви не повірите в розумово здатність цього геоутворенн
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28.10.2021 00:08 Відповісти
 
 