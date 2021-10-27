Радуцький: Пропонуємо пускати до Ради лише вакцинованих

Комітет ВР з питань охорони здоров'я має намір наступного тижня скликати позачергове засідання парламенту, на якому розглянуть медичні законопроєкти.

Про це пише у Фейсбуці голова комітету, "слуга народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми пропонуємо заборонити доступ до приміщень Верховної Ради всім невакцинованим громадянам без винятку. Уряд запровадив безпрецедентні обмеження для невакцинованих українців. Вважаю, що народні депутати повинні також жити згідно з правилами, встановленими для звичайних громадян. Прийняття постанови – це тест для влади. Голосування за цей документ покаже, чи готові народні обранці подавати приклад українцям", - написав Радуцький.

Крім того, Комітет пропонує спростити реєстрацію ліків від коронавірусу. І посилити покарання за підроблені сертифікати про вакцинацію.

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"Передбачається покарання для людей, які свідомо використовували фальсифіковані документи про щеплення (штраф від 17 тис грн до 34 тис грн або обмеження волі до двох років), для медичних працівників за внесення неправдивих відомостей до медичної документації (штраф від 34 тис грн до 68 тис грн або обмеження волі до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади), за виготовлення фальшивих документів про вакцинацію (штраф від 85 тис грн до 170 тис грн або позбавлення волі до 3 років)", - написав Радуцький.

Також пропонується посилити відповідальність за продаж ліків дітям.